Interna entre conductoras en el Grupo Clarín: Viviana Canosa vs. Yuyito González

Cabe mencionar que la enemistad entre ambas no es nueva, ya que desde el año pasado mantienen picantes cruces relacionados a Javier Milei y a la vida de la artista como primera dama.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1909292309008556433&partner=&hide_thread=false YUYITO GONZÁLEZ: "Voy a llevar a la Justicia a los que mienten y me hostigan", y dijo: "No estoy para estas estupideces"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/qawu2mQu2g — América TV (@AmericaTV) April 7, 2025

Otro aspecto no menor es que, si bien González optó no darle demasiada entidad a las críticas durante su programa, sí se despachó contra sus detractores en diálogo con los medios.

Uno de los cronistas de América TV le consultó justamente sobre esto y ella dio una contundente respuesta:

No, a ver, siempre el hostigamiento y las mentiras molestan, llega un momento que, a ver, una, dos, tres, cuatro, cuando ya es un hostigamiento que lo venís trayendo de un año a esta parte, que lo único que te preguntan es sobre cosas mentirosas, llega un momento, que tampoco es que yo me lo voy a tomar, a ver, no me voy a culpar yo, por eso dije, tengo que hacer lo que no hice en toda mi vida que trabajo en esto, que es tener abogados que escuchen y que vean y que decidan lo que hay que hacer

"No se trata de criticar, porque si puedo no gustarles y me critican, no tiene nada de malo, cada uno le gusta lo que le gusta, el tema es mentir, el tema es el hostigamiento de mentiras, o de agresiones, o cosas que ya son injuriosas, va por ese lado, no pasa porque me critiquen, porque bueno, a mí tampoco me gustan un montón de programas y de personas, y sin embargo es mi opinión", agregó.

"Si ahora se meten con mi pareja, con mis clientes, con mis marcas, con mi negocio, con mis hijos, con lo que sea, ya no me queda otra. El tema son las mentiras, las agresiones respecto de la pareja, eso es una cosa que ya tienen que terminar con ese asunto de estar todo el tiempo poniendo en duda o desprestigiando el valor de la relación", cerró la conductora.

Yuyito González volvió a la TV: Cruzó a los haters, dedicatoria a Milei y blooper de una panelista

En la mañana de hoy (lunes 7/4) Yuyito González regresó con una nueva temporada de Empezar el día, ciclo que encabeza en Ciudad Magazine. La conductora inició el programa con un mensaje para sus detractores y una cariñosa dedicatoria a Javier Milei, aunque la emisión contó con ciertos contratiempos, como un blooper de su nueva panelista.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1909245435719360794?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1909245435719360794%7Ctwgr%5E33941144eedb5e45ae0619166eae6d42e2274b05%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fyuyito-gonzalez-volvio-la-tv-cruzo-los-haters-dedicatoria-milei-y-blooper-una-panelista-n599042&partner=&hide_thread=false Yuyito González volvió a su programa #EmpezarElDía, comenzó reclamando a quienes pusieron en duda su relación amorosa y se puso a jugar con los muñequitos de ella y el Presidente de la Nación: "Que se besen, se pueden besar, chicos" pic.twitter.com/Rd13QXdufs — TeleBizarra (@TeleBizarra) April 7, 2025

"Cuántas cosas que han dicho sobre mí en el verano, chicos. No voy a dar nombres de nadie, pero me han dado. Y sobre todo siempre poniendo en duda las cosas del amor. ¿Por qué?", afirmó la ex vedette en los primeros minutos del programa.

"A ver si con esto se quedan más tranquilos, acerca de las preguntas de mi amor", deslizó la conductora y procedió a señalar a dos muñecos de madera, uno de ella y otro del Presidente. "¿Les dice algo que esté esta parejita acá?", dijo González, quien luego los juntó haciendo que "se besaran" y tomó en brazos el modelo de Milei.

Finalmente, la conductora mostró mostró un pony de plástico sobre el que explicó: "Así que registren. Por las dudas que me tenga que subir al pony en algún momento del programa, tengo este pony que me lo regaló el director del programa. Si me tengo que subir, me subo".

"Solamente no quiero que queden dudas. Le quiero mandar un beso a mi amor, (...) a Javier, que te amo. Estamos juntos que dentro de poco vamos a cumplir un año de estar juntos. Un milagro, una cosa hermosa, maravillosa, una relación que la vamos construyendo con un hombre maravilloso que Dios puso en mi camino y realmente se lo agradezco", manifestó González.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1909258336731574756?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1909258336731574756%7Ctwgr%5E33941144eedb5e45ae0619166eae6d42e2274b05%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fyuyito-gonzalez-volvio-la-tv-cruzo-los-haters-dedicatoria-milei-y-blooper-una-panelista-n599042&partner=&hide_thread=false Rosina de #GranHermano dice en el programa de Yuyito que “Morena Rial está siguiendo la “TERAPIA INTENSIVA”.



Lo bueno es que su nueva panelista habla en los mismos códigos que su conductora. pic.twitter.com/eVLnjmKcMH — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) April 7, 2025

Acto seguido, la conductora mostró su nuevo living y presentó a sus panelistas: Lucas Bertero, Facundo Ventura y la ex Gran Hermano Rosina Beltrán.

Fue justamente Beltrán quien, en su debut oficial en la televisión, cometió un error que se volvió viral.

En el momento en el que el tópico que se debatía era el caso de Morena Rial, la oriunda de Uruguay dijo: "Ella dijo que está siguiendo la terapia intensiva, también está siguiendo todo lo impuesto por la Justicia con la excarcelación".

"Está siguiendo la terapia psicológica, digamos", intentó corregirla la presentadora rápidamente, pero fue demasiado tarde.

