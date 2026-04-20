Lizy Tagliani recordó las acusaciones de Viviana Canosa en su contra: "Fue durísimo"

Lizy Tagliani rompió el silencio después de su salida de La Peña de Morfi

De cara a lo que fue el debut de La Peña de Morfi bajo la conducción renovada de Diego Leuco y Carina Zampini, Lizy Tagliani se volcó a las redes para manfiestarse al respecto mediante una publicación.

Fiel a su estilo, la humorista eligió evitar cualquier tipo de polémica y apostó por un tono cálido, cargado de agradecimiento y humor hacia el programa que la tuvo como una de sus figuras.

Asimismo, destacó el espíritu familiar del producto mediante un cálido mensaje en su cuenta personal de Instagram.

Sus palabras dejaron en claro que su salida se dio en buenos términos y que guarda un grato recuerdo de su paso donde fue "feliz".

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