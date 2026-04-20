En la tarde del domingo (19/04) Lizy Tagliani regresó a La Peña de Morfi, el ciclo que supo conducir, y protagonizó un momento de fuerte carga emocional. Invitada por Diego Leuco y Carina Zampini, la artista recordó las denuncias mediáticas que la expusieron públicamente por parte de Viviana Canosa.
CONSTERNADA
Lizy Tagliani recordó las acusaciones de Viviana Canosa en su contra: "Fue durísimo"
La humorista Lizy Tagliani estuvo como invitada en La Peña de Morfi y repasó el impacto personal y familiar del conflicto mediático instalado por la conductora.
“Yo viví un episodio muy fuerte el año pasado por muchas mentiras”, expresó, visiblemente conmovida por la situación. Además, destacó el rol de la Justicia en su caso, valorando el compromiso de quienes intervinieron para esclarecer la situación en medio de un contexto de alta exposición.
Asimismo, reconoció que atravesó momentos de profundo dolor: “Fue muy fuerte, aunque estaba segura de quién soy. Hubo momentos en los que estuve destrozada”. En ese sentido, explicó que la situación la afectó tanto a nivel personal como familiar, pero que siempre mantuvo la convicción de demostrar que las acusaciones eran falsas.
Finalmente, también habló sobre su proceso de adopción y el impacto que la polémica tuvo en ese aspecto. “Mi mayor riqueza es la dignidad y la honestidad”, sostuvo, al tiempo que relató el esfuerzo por sostener la normalidad en su hogar. “Era muy doloroso, pero no quería bajar los brazos”, concluyó.
Lizy Tagliani rompió el silencio después de su salida de La Peña de Morfi
De cara a lo que fue el debut de La Peña de Morfi bajo la conducción renovada de Diego Leuco y Carina Zampini, Lizy Tagliani se volcó a las redes para manfiestarse al respecto mediante una publicación.
Fiel a su estilo, la humorista eligió evitar cualquier tipo de polémica y apostó por un tono cálido, cargado de agradecimiento y humor hacia el programa que la tuvo como una de sus figuras.
Asimismo, destacó el espíritu familiar del producto mediante un cálido mensaje en su cuenta personal de Instagram.
Sus palabras dejaron en claro que su salida se dio en buenos términos y que guarda un grato recuerdo de su paso donde fue "feliz".
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