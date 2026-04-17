Crudas revelaciones de astronautas de Artemis II impactan a todos

Mientras, Christina Koch, explicó: "Lo que la gente quizás no sepa es que la reentrada es una experiencia al menos 10 veces más intensa que cualquier lanzamiento de cohete".

"Es la parte más fenomenal, el gran final de cualquier vuelo espacial. Regresar a un planeta no es ninguna broma. No es como aterrizar un avión", agregó, apunta ABC News.

Alerta Artemis II Cómo sobrevivirá a los 13 minutos más arriesgados del retorno Urgente24 La misión Artemis II duró 10 días. Imagen: NASA

Detalles extremos de la tripulación de Artemis II

La caída de la nave era la parte más crucial. La agencia espacial estadounidense detalló que, debido a que la nave comprimió la atmósfera, se generaron temperaturas de varios miles de grados Fahrenheit, y se acumuló plasma sobrecalentado a su alrededor.

Estas condiciones extremas provocaron un apagón en la comunicación por 6 minutos.

"Cuando aparece ese plasma, es algo increíble", dijo Koch. "La bola de fuego en la que estábamos se volvió tan brillante que parecía un arco de soldadura. Era casi imposible mirarla", recoge ABC News.

Por su parte, Glover dijo que durante la reentrada el calor era "literal y figuradamente intenso", pero la tripulación sabía que era necesario.

Otro detalle impresionante fue cuando se activó el primer conjunto de paracaídas que frenó aún más la nave al entrar en la atmósfera inferior de la Tierra.

Cuando se desprendió el paracaídas inicial, Glover describió: "Volvimos a la caída libre... Nunca he practicado salto BASE, nunca he hecho paracaidismo, pero si te lanzaras de espaldas desde un rascacielos, así es como se siente", según The Detroit News.

amerizaje artemis Llegada exitosa de Artemis II.

¿Qué pasó con el escudo térmico en Artemis II?

En el relato de los astronautas no podía faltar la referencia al polémico escudo térmico de la cápsula Orion, conocida como Integrity.

La NASA no lo mejoró para esta misión, aún cuando en Artemis I sufrió más daños de los esperados. En cambio, decidió modificar el ángulo y la trayectoria para la reentrada.

De acuerdo con Wiseman, él y el piloto de la misión, Victor Glover, "quizás vieron dos momentos de ligera pérdida de carbón" durante la reentrada, apunta The Detroit News.

Luego, al examinar la cápsula en la Tierra, Wiseman especificó que vio "una pequeña pérdida de material carbonizado en lo que se llama el hombro", que se refiere al borde del escudo térmico.

A pesar de esto, el comandante aseguró: "Mirando por la ventana durante todo el trayecto, el viaje fue tranquilo".

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