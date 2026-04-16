Adorni suma nuevo viaje familiar de lujo: hotel Llao Llao de Bariloche

¿Cuánto cuesta almorzar, merendar o cenar en el Llao Llao?

Un té con selección de tortas cuesta $ 90.000 por persona y una cena no baja de los $ 130.000 por cabeza. Una empanada Premium puede costar hasta $ 20.000. Un té con selección de tortas cuesta $ 90.000 por persona y una cena no baja de los $ 130.000 por cabeza. Una empanada Premium puede costar hasta $ 20.000.

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No voy en tren, voy en avión

El Jefe de Gabinete y su núcleo familiar se habrían movido en un avión de línea.

Sólo por habitaciones o bungalows debió pagar unos US$ 2.500. Luego, habría que sumar las comidas en restaurantes, los pases para los centros de Ski de las montañas y el alquiler de equipos de nieve.

Adorni había conocido el espectacular hotel junto al presidente Javier Milei en abril de 2024. Por ello, decidió que su familia también tuviera una “experiencia única” en uno de los hoteles más icónicos de la Argentina. Adorni había conocido el espectacular hotel junto al presidente Javier Milei en abril de 2024. Por ello, decidió que su familia también tuviera una “experiencia única” en uno de los hoteles más icónicos de la Argentina.