“Creo que en un año y medio fue lo único que hice, irme cuatro días” le dijo el Jefe de Gabinete Manuel Adorni al conductor de “La Cornisa”, Luis Majul. en la señal de noticias LN+ el día que empezó la deriva personal y profesional que lo llevaría la último peldaño de la consideración nacional en Argentina.
FUNCIONARIO 5 ESTRELLAS
Adorni suma nuevo viaje familiar de lujo: hotel Llao Llao de Bariloche
En nota con Luis Majul, cuando fue a defender el viaje de su esposa a Nueva York, Manuel Adorni dijo que antes de Punta del Este no se había tomado vacaciones.
Con el correr de las semanas se pudo conocer que el Jefe de Gabinete, además de Punta del Este, había visitado un par de semanas la exclusiva Aruba, en el Caribe. La justicia logró determinar que pagó en efectivo pasajes en clase ejecutiva para su mujer y sus hijos.
No se sabe si el hoy coordinador de ministros abonó esas tarifas o tuvo algún tipo de descuento porque el LLao Llao es propiedad del Grupo Sutton Dabbah y del grupo IRSA, muy cercano al presidente Javier Milei (el Hotel Libertador, de Eduardo Elsztain, fue el bunker de campaña de La Libertad Avanza en 2023).
La visita se produjo durante el fin de semana largo del 20 al 24 de junio de 2024 y se constituye en el tercer viaje VIP de placer que se le conoce.
¿Cuánto cuesta almorzar, merendar o cenar en el Llao Llao?
No voy en tren, voy en avión
El Jefe de Gabinete y su núcleo familiar se habrían movido en un avión de línea.
Sólo por habitaciones o bungalows debió pagar unos US$ 2.500. Luego, habría que sumar las comidas en restaurantes, los pases para los centros de Ski de las montañas y el alquiler de equipos de nieve.