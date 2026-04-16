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Adorni suma nuevo viaje familiar de lujo: hotel Llao Llao de Bariloche

En nota con Luis Majul, cuando fue a defender el viaje de su esposa a Nueva York, Manuel Adorni dijo que antes de Punta del Este no se había tomado vacaciones.

16 de abril de 2026 - 20:23
hotel Llao Llao, Bariloche

hotel Llao Llao, Bariloche

“Creo que en un año y medio fue lo único que hice, irme cuatro días” le dijo el Jefe de Gabinete Manuel Adorni al conductor de “La Cornisa”, Luis Majul. en la señal de noticias LN+ el día que empezó la deriva personal y profesional que lo llevaría la último peldaño de la consideración nacional en Argentina.

Con el correr de las semanas se pudo conocer que el Jefe de Gabinete, además de Punta del Este, había visitado un par de semanas la exclusiva Aruba, en el Caribe. La justicia logró determinar que pagó en efectivo pasajes en clase ejecutiva para su mujer y sus hijos.

Ahora, se conoce un tercer viaje de lujo (previo a los de Aruba y Punta del Este). Con apenas 6 meses como vocero de la Casa Rosada, pagó alojamientos que cuestan US$ 700 la noche por 3 jornadas en la mítica construcción del arquitecto Alejandro Bustillo. Ahora, se conoce un tercer viaje de lujo (previo a los de Aruba y Punta del Este). Con apenas 6 meses como vocero de la Casa Rosada, pagó alojamientos que cuestan US$ 700 la noche por 3 jornadas en la mítica construcción del arquitecto Alejandro Bustillo.

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Adorni con su familia en el LLao Llao, de Bariloche

Adorni con su familia en el LLao Llao, de Bariloche

No se sabe si el hoy coordinador de ministros abonó esas tarifas o tuvo algún tipo de descuento porque el LLao Llao es propiedad del Grupo Sutton Dabbah y del grupo IRSA, muy cercano al presidente Javier Milei (el Hotel Libertador, de Eduardo Elsztain, fue el bunker de campaña de La Libertad Avanza en 2023).

La visita se produjo durante el fin de semana largo del 20 al 24 de junio de 2024 y se constituye en el tercer viaje VIP de placer que se le conoce.

¿Cuánto cuesta almorzar, merendar o cenar en el Llao Llao?

Un té con selección de tortas cuesta $ 90.000 por persona y una cena no baja de los $ 130.000 por cabeza. Una empanada Premium puede costar hasta $ 20.000. Un té con selección de tortas cuesta $ 90.000 por persona y una cena no baja de los $ 130.000 por cabeza. Una empanada Premium puede costar hasta $ 20.000.

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No voy en tren, voy en avión

El Jefe de Gabinete y su núcleo familiar se habrían movido en un avión de línea.

Sólo por habitaciones o bungalows debió pagar unos US$ 2.500. Luego, habría que sumar las comidas en restaurantes, los pases para los centros de Ski de las montañas y el alquiler de equipos de nieve.

Adorni había conocido el espectacular hotel junto al presidente Javier Milei en abril de 2024. Por ello, decidió que su familia también tuviera una “experiencia única” en uno de los hoteles más icónicos de la Argentina. Adorni había conocido el espectacular hotel junto al presidente Javier Milei en abril de 2024. Por ello, decidió que su familia también tuviera una “experiencia única” en uno de los hoteles más icónicos de la Argentina.

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