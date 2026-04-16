Karina se pone 'al hombro' a Adorni, pero los Milei no tienen paz

Los Milei no le soltarán la mano a Manuel Adorni, probablemente porque apartarlo sería admitir las sospechas de la Justicia y porque el jefe de Gabinete es un funcionario de alta exposición, muy vinculado a La Libertad Avanza y, sobre todo, muy cercano a Karina Milei (hay quienes suman, además, que 'sabe demasiado'...)
Luis Caputo, sobre los US$2.000 millones del BM: "No es deuda nueva, es para refinanciar vencimientos"
Luego de que el Banco Mundial confirmó que trabaja con la Argentina para brindarle una garantía de hasta US$2.000 millones - aún está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo- Luis Caputo habló en Washington.
"No es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital", aseguró ante los medios en en Washington. “Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado. ¿Por qué no salimos al mercado? Porque es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible. Y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado", agregó Caputo.
En cuanto a la tasa de interés a la que se cerrará la operación, el funcionario argentino estimó que será de entre 5,5% y 6,5% anual a un plazo de seis años, aunque reconoció que las negociaciones todavía están abiertas sobre este punto.
“Esto nos permite acceder a fuentes de financiamiento, a instituciones a las cuales antes no teníamos llegada. Lo hacemos utilizando organismos internacionales, que instrumentan, para llegar a instituciones de todo el mundo, como aseguradoras y bancos. En el caso del Banco Mundial, ellos aportan las instituciones y nos dan el dinero. Son US$2.000 millones”, detalló el ministro, según publica un corresponsal de Infobae en Washington.
En tanto, remarcó que el esquema para los préstamos de la Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aún se están negociando, podrían ser similares o utilizar otro mecanismo.
Deja tu comentario