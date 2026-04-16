Karina se pone 'al hombro' a Adorni, pero los Milei no tienen paz

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Axel Kicillof en España: Críticas a Milei, reunión con empresarios y (aún) "no soy candidato"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se encuentra en España, donde fue consultado sobre su posible candidatura presidencial en 2027, pero evitó hablar del tema al considerar que aún “es prematuro” y que “no hay que poner el carro adelante de los caballos”.

“El 2026 es un año de construcción porque el peronismo viene de una derrota contra Milei. En la provincia ganamos en septiembre (por las legislativas bonaerenses del año pasado) y hubo un virtual empate en octubre (por las legislativas nacionales). De cara al proceso electoral de 2027 hay que construir una alternativa política cuyos protagonismos no están resueltos. Es prematuro. No hay que poner el carro adelante de los caballos”, evaluó en declaraciones a la prensa, confirmó la Agencia Noticias Argentinas, al hablar con los medios luego de reunirse con empresarios españoles.

Y continuó: “No es cuestión de enfrentar a un candidato y ganar una elección porque a nuestra fuerza política le pasó de ganar una elección y lo que se había estructurado en el gobierno tuvo dificultad y crujió. Ya conocemos esa historia”, en referencia al gobierno de Alberto Fernández.

Por eso, Kicillof consideró necesario que el peronismo no repita esa experencia y se pronunció a favor de “una ampliación con otros sectores, como entidades del campo, empresariales”.

“Yo no estoy recorriendo el país ni España como candidato”, advirtió al respecto.

Sobre el encuentro con empresarios en Madrid, dijo que “hay mucho interés por la provincia, por Argentina, pero hay preocupación por la situación económica”.

“Me preguntaron si tenemos pensado continuar con políticas como Vaca Muerta. Los empresarios están con esa inquietud y preguntan si el peronismo va a estar competitivo en la próxima elección”, cerró.

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En el marco de la primera jornada de su visita a España, el gobernador bonaerense presentó este jueves su libro “De Smith a Keynes" y criticó a Milei, al remarcar que “la idea de que el mercado y el capitalismo pueden funcionar sin Estado es una enorme estafa y en Argentina lo vemos claramente”.

“Los supuestos libertarios de hoy están a kilómetros de distancia de lo que decían los liberales clásicos como Adam Smith, que pedía la intervención del Estado para impedir la conformación de monopolios y promover la educación", planteó al presentar su libro en la institución cultural El Ateneo de Madrid, junto al politólogo Pablo Simón.

E insistió en que “la idea de que el mercado y el capitalismo pueden funcionar sin Estado es una enorme estafa y en Argentina lo vemos claramente: el Estado está presente, pero para garantizarle rentabilidad al negocio financiero y privilegiar a los grupos concentrados”.

"Lo hacen al mismo tiempo que retiran al sector público de sus funciones básicas como la educación, la salud y la seguridad, atacando el bienestar de la gente y el desarrollo nacional", fustigó Kicillof.