PODS 9_980x80_NARANJA
urgente24
en vivo SE DESCONTROLÓ LA INTERNA LLA / TIC-TAC POR UNIVERSIDADES

Karina se pone 'al hombro' a Adorni, pero los Milei no tienen paz

Los Milei no tienen paz: en medio del Adornigate, estalló la interna libertaria.

Los Milei no tienen paz: en medio del Adornigate, estalló la interna libertaria.

FOTO: NOTICIAS ARGENTINAS
Los Milei no tienen paz: en medio del Adornigate, estalló la interna libertaria.

Los Milei no tienen paz: en medio del Adornigate, estalló la interna libertaria.

FOTO: NOTICIAS ARGENTINAS

Los Milei no sueltan a Manuel Adorni: Karina volvió a mostrarse con él; Javier lo defiende con argumentos 'flojitos'. Éramos pocos y aparecieron los tuiteros...

16 de abril de 2026 - 18:09
PODS 9_980x80_AZUL

EN VIVO

La secretaria de la Presidencia ha decidido 'ponerse al hombro' a Adorni, dándole su apoyo públicamente al mostrarse con él dos veces en los últimos días. El pasado lunes estuvieron juntos en el Instituto Malbrán; este jueves (16/04) estuvieron en Vaca Muerta, en el marco de una recorrida por la base operativa de YPF.

El Presidente, por su parte, continúa defendiendo en redes sociales a su jefe de Gabinete, aunque los argumentos son cada vez más débiles: Adorni no viajó en "primera clase" a Aruba, viajó en "Premium Economy" (que tampoco es clase turista, digamos todo). ¿Esa es toda la defensa?

Incluso hasta los 'amigos', como Nicolás Márquez - biógrafo de Milei-, ya piden la 'cabeza' del jefe de Gabinete...

Como si no tuviera demasiados problemas el Gobierno, ahora resurgió vorazmente la interna en LLA, con una citación a indagatoria de la Justicia a tuiteros libertarios, tras la denuncia que presentó el diputado nacional Sebastián Pareja, uno de los armadores clave del mileísmo en la provincia de Buenos Aires.

Bienvenidos al Vivo de Urgente24:

Live Blog Post

Luis Caputo, sobre los US$2.000 millones del BM: "No es deuda nueva, es para refinanciar vencimientos"

Luego de que el Banco Mundial confirmó que trabaja con la Argentina para brindarle una garantía de hasta US$2.000 millones - aún está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo- Luis Caputo habló en Washington.

"No es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital", aseguró ante los medios en en Washington. “Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado. ¿Por qué no salimos al mercado? Porque es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible. Y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado", agregó Caputo.

En cuanto a la tasa de interés a la que se cerrará la operación, el funcionario argentino estimó que será de entre 5,5% y 6,5% anual a un plazo de seis años, aunque reconoció que las negociaciones todavía están abiertas sobre este punto.

“Esto nos permite acceder a fuentes de financiamiento, a instituciones a las cuales antes no teníamos llegada. Lo hacemos utilizando organismos internacionales, que instrumentan, para llegar a instituciones de todo el mundo, como aseguradoras y bancos. En el caso del Banco Mundial, ellos aportan las instituciones y nos dan el dinero. Son US$2.000 millones, detalló el ministro, según publica un corresponsal de Infobae en Washington.

En tanto, remarcó que el esquema para los préstamos de la Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aún se están negociando, podrían ser similares o utilizar otro mecanismo.

Live Blog Post

A pesar de la tregua Israel mantendrá tropas en el sur del Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dejó en claro que Israel no abandonará sus posiciones en el sur del Líbano durante la tregua de 10 días anunciada el jueves (16/04) en una señal de endurecimiento de su estrategia militar en la frontera norte. Las fuerzas militares mantendrán presencia en territorio libanés bajo un esquema ampliado de control.

"Permaneceremos en una zona de seguridad de 10 kilómetros", afirmó. Y justificó la decisión en que "es necesaria para prevenir infiltraciones y ataques con misiles antitanques contra comunidades israelíes".

Netanyahu encuadró el alto el fuego como una ventana para avanzar en negociaciones con el Líbano, aunque dejó claro que Israel busca imponer condiciones desde una posición de superioridad militar.

En ese marco, confirmó una invitación de Trump para mantener conversaciones en Washington junto al presidente libanés, Joseph Aoun. Sin embargo, el mandatario del Líbano ya había rechazado participar en un contacto previo con Netanyahu en medio de los bombardeos en curso.

VER NOTA

Live Blog Post

Axel Kicillof en España: Críticas a Milei, reunión con empresarios y (aún) "no soy candidato"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se encuentra en España, donde fue consultado sobre su posible candidatura presidencial en 2027, pero evitó hablar del tema al considerar que aún “es prematuro” y que “no hay que poner el carro adelante de los caballos”.

“El 2026 es un año de construcción porque el peronismo viene de una derrota contra Milei. En la provincia ganamos en septiembre (por las legislativas bonaerenses del año pasado) y hubo un virtual empate en octubre (por las legislativas nacionales). De cara al proceso electoral de 2027 hay que construir una alternativa política cuyos protagonismos no están resueltos. Es prematuro. No hay que poner el carro adelante de los caballos”, evaluó en declaraciones a la prensa, confirmó la Agencia Noticias Argentinas, al hablar con los medios luego de reunirse con empresarios españoles.

Y continuó: “No es cuestión de enfrentar a un candidato y ganar una elección porque a nuestra fuerza política le pasó de ganar una elección y lo que se había estructurado en el gobierno tuvo dificultad y crujió. Ya conocemos esa historia”, en referencia al gobierno de Alberto Fernández.

Por eso, Kicillof consideró necesario que el peronismo no repita esa experencia y se pronunció a favor de “una ampliación con otros sectores, como entidades del campo, empresariales”.

“Yo no estoy recorriendo el país ni España como candidato”, advirtió al respecto.

Sobre el encuentro con empresarios en Madrid, dijo que “hay mucho interés por la provincia, por Argentina, pero hay preocupación por la situación económica”.

“Me preguntaron si tenemos pensado continuar con políticas como Vaca Muerta. Los empresarios están con esa inquietud y preguntan si el peronismo va a estar competitivo en la próxima elección”, cerró.

image

En el marco de la primera jornada de su visita a España, el gobernador bonaerense presentó este jueves su libro “De Smith a Keynes" y criticó a Milei, al remarcar quela idea de que el mercado y el capitalismo pueden funcionar sin Estado es una enorme estafa y en Argentina lo vemos claramente”.

“Los supuestos libertarios de hoy están a kilómetros de distancia de lo que decían los liberales clásicos como Adam Smith, que pedía la intervención del Estado para impedir la conformación de monopolios y promover la educación", planteó al presentar su libro en la institución cultural El Ateneo de Madrid, junto al politólogo Pablo Simón.

E insistió en que “la idea de que el mercado y el capitalismo pueden funcionar sin Estado es una enorme estafa y en Argentina lo vemos claramente: el Estado está presente, pero para garantizarle rentabilidad al negocio financiero y privilegiar a los grupos concentrados”.

"Lo hacen al mismo tiempo que retiran al sector público de sus funciones básicas como la educación, la salud y la seguridad, atacando el bienestar de la gente y el desarrollo nacional", fustigó Kicillof.

Live Blog Post

Karina Milei con Manuel Adorni, otra vez

La secretaria de la Presidencia viajó con Manuel Adorni a Neuquén para una recorrida por la base operativa de YPF en Vaca Muerta.

Otro gesto de apoyo público de Karina Milei al funcionario más cuestionado (por estos días) del Gobierno...

Captura de pantalla 2026-04-16 172601
Live Blog Post

Javier Milei: Adorni no viajó a Aruba en 'Business', viajó en 'Premium Economy' (¿?)

El Presidente se mostró, otra vez, muy enojado con los periodistas, ahora por una información sobre el viaje de Adorni a Aruba, información que había dado la fiscalía a los medios pero luego se retractó.

Acusar al periodismo de mentir es la estrategia del Presidente para intentar provocar que los argentinos desconfíen de los periodistas, y así, desconfíen de la información que brindamos, especialmente si es contraria al relato oficial...

Pero más allá de su embestida furiosa y diaria contra los periodistas, llamó mucha la atención que la defensa de Milei a Adorni sea simplemente esa: no viajó en "primera clase" a Aruba, viajó en "Premium Economy".

Ok, ese no es el punto principal -ni cerca- de las sospechas sobre el enriquecimiento ilícito de su funcionario: la Justicia investiga todos los gastos de Adorni desde que es funcionario público.

Y por más que sea primera clase o no, cada pasaje salió US$1.450, lo que arrojaría un total de US$5.800 entre toda la familia Adorni. Según informó la fiscalía, ese monto fue abonado en efectivo, en dólares. A eso hay que sumarle la estadía de 10 días en un hotel que, se presume (aún resta confirmación de la Justicia) es un all inclusive de lujo...

Además hay que recordar que en ese momento (fin 2024, comienzos 2025), el Presidente había prohibido que sus funcionarios vacacionen en destinos internacionales, para dar una muestra de austeridad en medio del terrible ajuste al que estaba sometiendo a los argentinos. ¿Fue todo una mentira, o Adorni le mintió también a Milei?

Captura de pantalla 2026-04-16 172736
image
Live Blog Post

Con aval de Milei, la 'casta' Mahiques avanza

Este jueves (16/04) los Mahiques son noticia. El juez Carlos Mahiques defendió su pliego en el Senado para continuar otros 5 años en Casación Penal, apoyado por Javier Milei. El magistrado es el padre de Juan Bautista, ministro de Justicia de la Nación, que hoy designó a su hermano Esteban como jefe de Asesores de dicha cartera.

Carlos Mahiques actualmente reviste en la Cámara de Casación Penal -un tribunal clave, porque revisa fallos de gran relevancia judicial- y lo que pretende el Gobierno -tal como informó Urgente24, es que continúe por 5 años más, hasta que cumpla los 80 años. En noviembre próximo cumplirá 75 años en noviembre, la edad límite que fija la Constitución para el ejercicio de cargos judiciales.

carlos mahiques -Senado- Urgente24
El juez Carlos Mahiques en la audiencia p&uacute;blica en el Senado para defender su pliego.

El juez Carlos Mahiques en la audiencia pública en el Senado para defender su pliego.

Durante la audiencia pública, Carlos Mahiques rechazó las objeciones a su pliego y tuvo que dar explicaciones por el 'famoso' viaje a Lago Escondido.

“No voy a hacer alusión a todo lo que se vivió como invasión a la vida privada, seguimiento de personas, intervención de una institución oficial y edición de pruebas que desconozco”, dijo sobre ese viaje, al que describió como "un viaje de amigos camaradas que no tuvo ningún otro objetivo que la distracción”.

Horas antes de que Mahiques padre estuviera en el Senado, el Gobierno Nacional oficializó la designación de Esteban Mahiques como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia. La medida, formalizada a través del Decreto 251/2026 publicado en el Boletín Oficial, lleva la firma del propio ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y del presidente Javier Milei.

El nombramiento, que rige retroactivamente desde el 6 de marzo de 2026, establece que el cargo será desempeñado con carácter ad honorem, lo que implica que el flamante funcionario no percibirá remuneración por sus servicios. Pero la polémica está desatada y muchos hablan de "casta".

VER NOTA

Live Blog Post

Ley de Financiamiento Universitario: Tic, tac para Milei

Este viernes (17/04) vence el plazo para que el Gobierno de Javier Milei gire $2,5 billones a las 56 universidades nacionales para compensar la pérdida en salarios y gastos operativos. Así lo ordenó la Justicia en un fallo de segunda instancia hace dos semanas, que obligó al Ejecutivo a aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario.

Mientras tanto, la comunidad académica y los gremios evalúan reeditar la masiva movilización de 2024, la más multitudinaria que sufrió la administración de Javier Milei. Una marcha de esa magnitud en estos momentos sería un duro golpe para un Gobierno, que ya viene golpeado entre los presuntos escándalos de corrupción y una economía real que no levanta. Las encuestas de diversas consultoras están mostrando cómo cae la imagen del Presidente y, a la par, aumenta el descontento social y la preocupación por la economía (inflación y empleo, sobre todo).

VER NOTA

Live Blog Post

Estalla la interna libertaria, Gordo Dan vs. Sebastián Pareja: “Es poco inteligente"

La interna libertaria volvió a cobrar fuerza, en días complicados para el Gobierno... Sebastián Pareja denunció a tuiteros libertarios y el influencer libertario Daniel Parisini (Gordo Dan) salió a cruzarlo.

“Bancátela si te putean, boludo. Por algo será”, lanzó Parisini en su programa La Misa, en una frase que rápidamente se viralizó y expuso el nivel de confrontación dentro del oficialismo.

“Es poco inteligente salir a denunciar tuiteros”, sostuvo, y dejó en claro de qué lado se posiciona dentro de la disputa: “Siempre me voy a poner del lado de los pibes que pusieron la cara en sus casas y dieron la batalla de pantallas”.

El conflicto tiene su origen en una denuncia presentada por Pareja, quien acusó a un grupo de usuarios de la red social X de difundir su número de teléfono y de incurrir en conductas que podrían encuadrarse como delitos.

Tras una primera etapa en la Justicia nacional, que se declaró incompetente, el expediente quedó en manos de la fiscal Celsa Ramírez, especializada en delitos complejos.

En los últimos días, Ramírez avanzó con la imputación y citó a indagatoria a once tuiteros, luego de identificar sus cuentas. Entre ellos figuran perfiles conocidos dentro del ecosistema libertario digital.

Según fuentes del caso, los acusados enfrentan cargos por amenazas, instigación a cometer delitos e incitación pública contra instituciones, todos contemplados en el Código Penal.

VER NOTA

------------

Otras noticias en Urgente24:

Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente

C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos

Sacudón en TN por la periodista que se fue y lanzó duras frases contra el canal

SUV Toyota Yaris Cross en jaque: El fuerte rival que lo quiere destronar

'Cuadernos': Otro empresario declaró que mintió "para no ir preso"

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES