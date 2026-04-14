En la encuesta "más anti K", se desploma Milei y crecen Kicillof y CFK

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De acuerdo al trabajo, Milei conserva una aprobación del 36,1%, lo que implica una caída de 5,6 puntos porcentuales en relación a la medición de febrero, pero una retracción de 11 si se lo compara con la medición de noviembre.

Es la marca más baja desde que Milei es Presidente. Cabe recordar que en mayo de 2024, había alcanzado el 58% de aprobación.

Por el contrario, la desaprobación tocó -según el mismo trabajo- su punto más alto, al alcanzar el 55,6%, lo que representa un incremento de 6 puntos desde la encuesta de febrero.

Es prácticamente lo mismo que bajó la aprobación, con lo que se puede concluir que hubo un traslado directo desde un sector al otro.

Esta erosion de la imagen presidencial tiene como trasfondo un escenario en el que la "tristeza" ya ocupar un lugar similar a la "esperanza" en la nube de palabras de la encuesta referida a las "emociones" que embargan a los consultados en relación a la situación actual del país.

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El caso Adorni

Por su parte, el escándalo que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el que caen sospechas de corrupción, también sería motor del desgaste.

En relación a ese caso, el 73% de los consultados se vio molesto ya sea porque vio un uso de los recursos públicos (39,3%) o por la "contradicción política" entre los hechos denunciados y el discurso del propio Adorni (33,9%).

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La imagen del jefe de Gabinete se destruyó por completo: sólo el 21,2% de los consultados lo aprueba, mientras que el 64,5% lo rechaza. Para tener una idea del derrumbe, basta con señalar que en mayo de 2024, según datos de Giacobbe, Adorni tenía una imagen positiva del 56%.

La caída de Milei también arrastra a Patricia Bullrich, quien también perfora el 40% de imagen positiva. En la última encuesta, la senadora pierde 5,7 puntos, hasta el 37,2%, que de todas formas le alcanza para mantenerse por encima del Presidente en términos de popularidad.

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Recuperación K

En contraste con el retroceso de las figuras del oficialismo, la encuesta de Giacobbe muestra una lenta aunque sostenida recuperación de Cristina Kirchner y Axel Kicillof, lo cual es notable tratándose de la encuesta "más anti-K".

El gobernador bonaerense y principal presidenciable del peronismo (otro es el pastor Dante Guebel, que en esta encuesta tiene 60% de desconocimiento) gana 5,2 puntos en imagen positiva hasta el 34,8%. En una proporción similar se reduce su desaprobación, que cae hasta el 50,8%. Desde enero, Kicillof suma casi 10 puntos de aceptación.

En cuanto a la exPresidente, en este último sondeo acumula 26,8% de aprobación, 3,2 puntos más que en la medición previa, y 5 más que en la de enero. Su rechazo se mantiene estable, en el 55% (1 punto menos que en febrero).

Otra muestra de la paupérrima situación de Adorni: condenada por corrupción y detenida, CFK mide mejor que el jefe de Gabinete.

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