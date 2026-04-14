Tomás Rebord ninguneó a Javier Milei por X y el Presidente lo bloqueó: "Flojito"

Ahí saltó Rebord, que reaccionó con ironía al posteo del Presidente. Aunque lejos de escalar en términos discursivos, el conflicto se resolvió en una acción concreta: Milei lo bloqueó en X. Prueba de eso fue un tuit posterior de Rebord donde compartía una captura de la notificación con una burla breve y concisa: "Flojito."

En cuestión de horas, la situación volvió tendencia al conductor de Hay Algo Ahí, y según registros de la propia plataforma, el tema superó las 60.000 visualizaciones en muy poco tiempo. Y es que el Presidente volvió a usar el bloqueo como herramienta política en redes, solo que esta vez el destinatario no fue un dirigente ni un periodista tradicional, sino un streamer con llegada directa a audiencias jóvenes y politizadas.

Cuando se cayó Carajo: el algoritmo que empujó audiencia a Blender

El conflicto tomó todavía más dimensión por un episodio paralelo que ocurrió esa misma noche y que terminó alimentando sospechas, teorías y discusiones en redes: las fallas técnicas en la transmisión de Carajo Stream.

Durante el vivo de La Misa en el canal libertario, se registraron cortes, interrupciones y problemas de señal que afectaron la continuidad del programa. En ese contexto, YouTube activó su sistema automático de recomendaciones, que suele entrar en juego cuando un stream presenta dichos inconvenientes.

image Una falla en Carajo activó una sugerencia de YouTube que llevó a la audiencia a Blender. Los usuarios empezaron a teorizar sobre un armado por los vínculos empresariales que comparten ambos canales.

Lo irrisorio es que el destino sugerido por la plataforma fue el stream de Blender, donde en ese momento estaba al aire Hay Algo Ahí con Rebord y su equipo. Para colmo de males, miles de usuarios migraron de un canal al otro en cuestión de segundos.

El efecto se notó enseguida en el chat, que empezó a llenarse de mensajes como: "CARAJO SE UNIÓ", "CARAJO ENTRÓ AL CHAT", etc. Rebord incorporó la situación en vivo y la convirtió en contenido, comentando en medio del programa sobre la cantidad de usuarios conectados al canal libertario: "Ahí hay 11 mil personas mirando. 11 mil es menos que 33 mil". Y después la siguió en tono burlón al fallo técnico que interrumpio la señal del canal libertario: "Cortaron. Renunciaron básicamente… Me parece bien."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/porquetendencia/status/2043860413981381009&partner=&hide_thread=false "Blender":

Por la sugerencia de YouTube tras las fallas en la transmisión de Carajo pic.twitter.com/Yqa1wAgSxp — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 14, 2026

La escena se viralizó rápidamente porque sintetizó, entre varios elementos, la competencia por audiencia, el peso de los números en tiempo real y la capacidad de capitalizar cualquier situación como parte del show.

Recordemos que, tanto Blender como Carajo están vinculados a un mismo holding. El empresario Augusto Marini (CEO de Cale Group, con vínculos tanto con Caputo y Máximo Kirchner) es el accionista mayoritario de los dos desde mayo-junio de 2025, cuando compró las acciones de MediaHub.

En los comentarios, los usuarios hablaban de que toda la situación estaba armada, si bien no hay evidencia concreta que confirme una maniobra deliberada.

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