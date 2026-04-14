Tomás Rebord y Javier Milei protagonizaron un cruce que en pocas horas pasó de lo picante al bloqueo y tendencia en redes, en medio de acusaciones por métricas infladas y una guerra cada vez más visible entre los streams políticos. Rebord lo chicaneó y Milei se cansó, aunque terminó amplificando lo que quería minimizar: tiro por la culata en X.
SE PUDRIÓ TODO
Tomás Rebord ninguneó a Javier Milei por X y el Presidente lo bloqueó: "Flojito"
Tomás Rebord picanteó a Javier Milei por redes después de una fuerte acusación a Blender y el Presidente reaccionó tocando el botoncito rojo.
Javier Milei vs Tomás Rebord: de la acusación por métricas al bloqueo en X
Es conocida desde hace tiempo la fuerte rivalidad que existe entre Blender (Rebord, tendencia opositora/kirchnerista) y Carajo Stream (afín al gobierno libertario). En los días previos, el streamer Tomás Rebord había estado burlándose públicamente de los bajos números de Carajo, usando humor ácido y memes para atacarlos a ellos y al presidente Javier Milei. Además, en semanas anteriores hubo cruces más pesados (incluyendo una denuncia penal contra Rebord por presuntos comentarios antisemitas, que Milei celebró).
Sin embargo, en las últimas horas, todo tomó un giro inesperado cuando el Presidente, desde su habitual uso excesivo de Twitter, publicó un mensaje con tono acusatorio: "KIRCHNERISMO EN ESTADO PURO." Su posteo acompañaba una publicación que afirmaba que Blender, donde se emite Hay Algo Ahí, habría recurrido a la compra de visualizaciones "on demand" para compensar una caída en métricas frente a Carajo y evitar así perder ingresos por sponsors.
El contenido incluía comparaciones concretas de visualizaciones en distintos streams, con números bastante llamativos: emisiones que figuraban con 65 mil, 11 mil y 10 mil vistas en un registro, pero que en otro aparecían infladas a 159 mil, 48 mil y 36 mil. No había pruebas concluyentes, pero sí una fuerte sospecha de manipulación.
Ahí saltó Rebord, que reaccionó con ironía al posteo del Presidente. Aunque lejos de escalar en términos discursivos, el conflicto se resolvió en una acción concreta: Milei lo bloqueó en X. Prueba de eso fue un tuit posterior de Rebord donde compartía una captura de la notificación con una burla breve y concisa: "Flojito."
En cuestión de horas, la situación volvió tendencia al conductor de Hay Algo Ahí, y según registros de la propia plataforma, el tema superó las 60.000 visualizaciones en muy poco tiempo. Y es que el Presidente volvió a usar el bloqueo como herramienta política en redes, solo que esta vez el destinatario no fue un dirigente ni un periodista tradicional, sino un streamer con llegada directa a audiencias jóvenes y politizadas.
Cuando se cayó Carajo: el algoritmo que empujó audiencia a Blender
El conflicto tomó todavía más dimensión por un episodio paralelo que ocurrió esa misma noche y que terminó alimentando sospechas, teorías y discusiones en redes: las fallas técnicas en la transmisión de Carajo Stream.
Durante el vivo de La Misa en el canal libertario, se registraron cortes, interrupciones y problemas de señal que afectaron la continuidad del programa. En ese contexto, YouTube activó su sistema automático de recomendaciones, que suele entrar en juego cuando un stream presenta dichos inconvenientes.
Lo irrisorio es que el destino sugerido por la plataforma fue el stream de Blender, donde en ese momento estaba al aire Hay Algo Ahí con Rebord y su equipo. Para colmo de males, miles de usuarios migraron de un canal al otro en cuestión de segundos.
El efecto se notó enseguida en el chat, que empezó a llenarse de mensajes como: "CARAJO SE UNIÓ", "CARAJO ENTRÓ AL CHAT", etc. Rebord incorporó la situación en vivo y la convirtió en contenido, comentando en medio del programa sobre la cantidad de usuarios conectados al canal libertario: "Ahí hay 11 mil personas mirando. 11 mil es menos que 33 mil". Y después la siguió en tono burlón al fallo técnico que interrumpio la señal del canal libertario: "Cortaron. Renunciaron básicamente… Me parece bien."
La escena se viralizó rápidamente porque sintetizó, entre varios elementos, la competencia por audiencia, el peso de los números en tiempo real y la capacidad de capitalizar cualquier situación como parte del show.
Recordemos que, tanto Blender como Carajo están vinculados a un mismo holding. El empresario Augusto Marini (CEO de Cale Group, con vínculos tanto con Caputo y Máximo Kirchner) es el accionista mayoritario de los dos desde mayo-junio de 2025, cuando compró las acciones de MediaHub.
En los comentarios, los usuarios hablaban de que toda la situación estaba armada, si bien no hay evidencia concreta que confirme una maniobra deliberada.
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