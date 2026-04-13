En caída libre, Javier Milei perdió su fortaleza digital: X

Publicación con más interacciones: C5N en TikTok. El fotógrafo Pablo Grillo herido de gravedad durante una represión ante el Congreso dijo presente en la marcha por el Día de la Memoria. Allí habló con @lautaromaislin y aseguró que estar hoy en la Plaza es un orgullo para él."

qsocial2 El trabajo incluye una investigación de opinión pública, del 05/03 al 25/03. Cuestionario estructurado autogestionado. Muestra aleatoria probabilística y estratificada por regiones. 1.576 casos efectivos, con un error de +/- 2.5%, para un nivel de significación del 95%.

##" La economía aparece como telón de fondo constante de la conversación pública, ligada a la experiencia cotidiana del deterioro material. Se destacan menciones al desempleo, la inflación, el costo de vida y la pérdida de poder adquisitivo, junto con referencias a la política económica del gobierno, el rol de Luis Caputo y la negociación con el FMI. Se expresan tristeza e impotencia. El caso YPF también funciona como nodo de disputa narrativa. No se trata de un debate técnico, sino de una escena atravesada por percepciones de injusticia, incertidumbre y conflicto distributivo. La economía, en este sentido, organiza sentido social: es el lugar donde se condensan frustraciones, evaluaciones de gestión y expectativas a futuro.

Publicación con más visualizaciones: C5N en TikTok. Testimonio de una joven desempleada sobre la situación económica y laboral nacional."

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