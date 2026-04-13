Panorama digital argentino: la vitalidad de Javier Milei en X se desplomó 87% y el Presidente ya no domina la conversación en su antigua fortaleza digital. Javier Milei pasó de 3,1 millones de acciones en X en diciembre de 2023 a apenas 400.000 en marzo de 2026.
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En caída libre, Javier Milei perdió su fortaleza digital: X
X fue la fortaleza de Javier Milei en sus buenos tiempos. Su pérdida de dominio en esa red social indica su debilidad impactante.
La caída del mencionado 87% en 27 meses de Javier Milei marca el fin de X como territorio presidencial por excelencia, según el nuevo informe del Panorama Digital Argentino, de QMonitor.
Veamos algunas conclusiones del análisis de la conversación digital durante marzo, base del informe:
##" El mes de marzo de 2026 muestra un ecosistema político digital estructurado en torno a pocos grandes núcleos de sentido, pero con alta intensidad de disputa: la economía como experiencia de deterioro cotidiano, la guerra en Medio Oriente como vector de viralización masiva y la confrontación política interna como forma dominante de construcción discursiva. La economía —inflación, desempleo, FMI, ajuste— concentra el mayor volumen de publicaciones, pero no lidera en interacciones. Ese lugar lo ocupa la guerra con Irán, que duplica las acciones digitales y confirma un corrimiento clave: los temas que más circulan no son necesariamente los más vividos, sino los más visualizables. En ese cruce, lo internacional se vuelve insumo político doméstico, especialmente cuando aparece asociado a Javier Milei, lo que incrementa significativamente la negatividad del contenido. Especialmente al respecto de involucrar al país en la guerra. La centralidad del Presidente se consolida en múltiples frentes: Congreso, política exterior y economía. Su intervención en la apertura de sesiones, con un tono confrontativo hacia la oposición, y su posicionamiento frente al conflicto internacional lo ubican como eje ordenador de la conversación. Al mismo tiempo, figuras como Manuel Adorni amplifican la lógica de exposición permanente, donde la comunicación oficial ya no es solo vocería, sino producción constante de conflicto."
##" La agenda del mes muestra una fuerte presencia de la conflictividad social, donde protestas, operativos de seguridad y episodios de represión aparecen como parte de un mismo clima político. No se trata de casos aislados, sino de una narrativa que articula movilización social con respuestas estatales, muchas veces en tensión. Las marchas y reclamos se vinculan con demandas económicas y sociales, mientras que la intervención de las fuerzas de seguridad introduce el eje del orden público que la oposición nombra como represión, con Patricia Bullrich como figura recurrente. La cobertura tiende a politizar rápidamente cada episodio, generando lecturas contrapuestas sobre legitimidad, derechos y uso de la fuerza. Este tema refleja una sociedad en disputa, donde la calle vuelve a ser un espacio central de expresión y donde la seguridad se convierte en un campo de batalla físico y discursivo.
Publicación con más interacciones: C5N en TikTok. El fotógrafo Pablo Grillo herido de gravedad durante una represión ante el Congreso dijo presente en la marcha por el Día de la Memoria. Allí habló con @lautaromaislin y aseguró que estar hoy en la Plaza es un orgullo para él."
##" La economía aparece como telón de fondo constante de la conversación pública, ligada a la experiencia cotidiana del deterioro material. Se destacan menciones al desempleo, la inflación, el costo de vida y la pérdida de poder adquisitivo, junto con referencias a la política económica del gobierno, el rol de Luis Caputo y la negociación con el FMI. Se expresan tristeza e impotencia. El caso YPF también funciona como nodo de disputa narrativa. No se trata de un debate técnico, sino de una escena atravesada por percepciones de injusticia, incertidumbre y conflicto distributivo. La economía, en este sentido, organiza sentido social: es el lugar donde se condensan frustraciones, evaluaciones de gestión y expectativas a futuro.
Publicación con más visualizaciones: C5N en TikTok. Testimonio de una joven desempleada sobre la situación económica y laboral nacional."
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