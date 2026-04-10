El PAMI, después del fin del impuesto País, y el dilema de las clínicas 'pamidependientes'

Luis Caputo Graciela Ocaña denunció que desde enero el Ministerio de Economía cortó las transferencias correspondientes.

Impacto en clínicas privadas y jubilados

La alteración en el giro de recursos golpea de lleno al sector privado de la salud en muchísimas provincias como Córdoba, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y otras.

Ocaña remarcó que muchos establecimientos médicos dependen casi en su totalidad de la obra social estatal.

Hay muchas clínicas que son 'pamidependientes', es decir que toda su facturación o una proporción superior al 80% es de PAMI. Esta falta de pagos genera una crisis mayor Hay muchas clínicas que son 'pamidependientes', es decir que toda su facturación o una proporción superior al 80% es de PAMI. Esta falta de pagos genera una crisis mayor

Frente a la restricción de coberturas o el establecimiento de cupos, los propios afiliados deben afrontar los costos. Los adultos mayores terminan destinando sus magros ingresos para adquirir medicamentos y no interrumpir tratamientos crónicos.

En la Patagonia, por caso, las clínicas y sanatorios de la región volvieron a encender la alarma a través de un comunicado conjunto, en el cual instituciones de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa manifestaron su preocupación por la situación.

"Consideramos necesario y responsable alertar a la población, y en particular a los afiliados de PAMI de esta región, sobre la situación de incertidumbre respecto de la continuidad en la prestación de los servicios médicos", señalaron desde el sector, en un documento difundido en las últimas horas.

pami beneficio 1.jpg "Hemos advertido que, de no obtener respuestas, nos encontraremos nuevamente ante el riesgo de no poder mantener la prestación plena de servicios", sostuvieron las clínicas de la Patagonia.

Según indicaron, el problema se profundizó durante la actual gestión: "Los aranceles de la obra social se depreciaron un 70% respecto de la inflación. Es imposible sostener los servicios con semejante deterioro".

Y detallaron que el impacto ya se refleja en el funcionamiento cotidiano de las instituciones:

Hay serias dificultades operativas, como problemas para el pago de salarios, proveedores y mantenimiento, además del deterioro general del sistema Hay serias dificultades operativas, como problemas para el pago de salarios, proveedores y mantenimiento, además del deterioro general del sistema

A ello se suman atrasos en los pagos, sin precisiones sobre su regularización. "Se agregan demoras en los pagos, por ahora sin compromisos concretos de solución", indicaron.

Frente a este panorama, las clínicas advirtieron que ya plantearon la situación a las autoridades nacionales. "Hemos advertido que, de no obtener respuestas, nos encontraremos nuevamente ante el riesgo de no poder mantener la prestación plena de servicios", sostuvieron.

Vale recordar, como precisó Ocaña, que aproximadamente el 70% de los recursos se destina de forma directa a prestaciones médicas. La institución posee una infraestructura propia muy acotada, operando solo dos hospitales en Rosario y uno en Capital Federal.

El resto de la red de atención funciona mediante el pago a terceros del ámbito privado. El grueso del presupuesto se reparte entre médicos de cabecera, laboratorios, clínicas y la cobertura en farmacias.

Críticas a la gestión política y reclamos

Sobre la conducción actual, la exdirectora cuestionó la persistencia de designaciones estrictamente partidarias en las delegaciones locales:

El Pami tiene que salir del uso político e ir hacia una conducción técnica que dé la cara y que dé respuesta a la gente El Pami tiene que salir del uso político e ir hacia una conducción técnica que dé la cara y que dé respuesta a la gente

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