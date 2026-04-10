En medio de una situación que ya se torna insostenible, la exdirectora del PAMI y actual legisladora porteña, Graciela Ocaña, habló sobre la crítica situación de la obra social de los jubilados y pensionados, y denunció que la entidad se encuentra severamente desfinanciada por la retención de fondos del Gobierno de Javier Milei.
PELIGRA LA ATENCIÓN
El PAMI, después del fin del impuesto País, y el dilema de las clínicas 'pamidependientes'
La extitular del PAMI, Graciela Ocaña, apuntó contra Toto Caputo por la situación de la obra social de los jubilados: "Desde enero le cortó las transferencias".
Graciela Ocaña habló de la interrupción en la cadena de pagos que pone en riesgo el funcionamiento de clínicas y la provisión de medicamentos de alto costo.
Según explicó la exfuncionaria, en diálogo con el medio 'La Voz' de Córdoba, el desfinanciamiento del organismo responde a que los aportes de trabajadores activos y pasivos no alcanzan para cubrir la demanda. Hasta fines de 2024, ese rojo operativo se equilibraba con recursos provenientes del impuesto País.
Tras la finalización de ese tributo, el Tesoro Nacional debía asumir el financiamiento del 23% del presupuesto de la institución. Sin embargo, Ocaña denunció que desde enero el Ministerio de Economía cortó las transferencias correspondientes.
" Economía no manda plata porque la teoría del déficit fiscal Caputo la consigue así, quitándole las prestaciones a las que está obligado", afirmó contundente.
Impacto en clínicas privadas y jubilados
La alteración en el giro de recursos golpea de lleno al sector privado de la salud en muchísimas provincias como Córdoba, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y otras.
Ocaña remarcó que muchos establecimientos médicos dependen casi en su totalidad de la obra social estatal.
Frente a la restricción de coberturas o el establecimiento de cupos, los propios afiliados deben afrontar los costos. Los adultos mayores terminan destinando sus magros ingresos para adquirir medicamentos y no interrumpir tratamientos crónicos.
En la Patagonia, por caso, las clínicas y sanatorios de la región volvieron a encender la alarma a través de un comunicado conjunto, en el cual instituciones de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa manifestaron su preocupación por la situación.
"Consideramos necesario y responsable alertar a la población, y en particular a los afiliados de PAMI de esta región, sobre la situación de incertidumbre respecto de la continuidad en la prestación de los servicios médicos", señalaron desde el sector, en un documento difundido en las últimas horas.
Según indicaron, el problema se profundizó durante la actual gestión: "Los aranceles de la obra social se depreciaron un 70% respecto de la inflación. Es imposible sostener los servicios con semejante deterioro".
Y detallaron que el impacto ya se refleja en el funcionamiento cotidiano de las instituciones:
A ello se suman atrasos en los pagos, sin precisiones sobre su regularización. "Se agregan demoras en los pagos, por ahora sin compromisos concretos de solución", indicaron.
Frente a este panorama, las clínicas advirtieron que ya plantearon la situación a las autoridades nacionales. "Hemos advertido que, de no obtener respuestas, nos encontraremos nuevamente ante el riesgo de no poder mantener la prestación plena de servicios", sostuvieron.
Vale recordar, como precisó Ocaña, que aproximadamente el 70% de los recursos se destina de forma directa a prestaciones médicas. La institución posee una infraestructura propia muy acotada, operando solo dos hospitales en Rosario y uno en Capital Federal.
El resto de la red de atención funciona mediante el pago a terceros del ámbito privado. El grueso del presupuesto se reparte entre médicos de cabecera, laboratorios, clínicas y la cobertura en farmacias.
Críticas a la gestión política y reclamos
Sobre la conducción actual, la exdirectora cuestionó la persistencia de designaciones estrictamente partidarias en las delegaciones locales:
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