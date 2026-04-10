Otra textil que fabrica para grandes marcas, y con alto riesgo de insolvencia, entró en concurso

La fabricante de ropa pidió también por la continuidad de su actividad y de los contratos en curso, sobre todo a los vinculados al uso del inmueble donde opera y al alquiler de maquinaria.

ropa.jpg La textil pidió también por la continuidad de su actividad y de los contratos en curso...

La compañía fue creada en 2017 y empezó a producir en 2018 en una planta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que desarrollaban todo el proceso de producción, desde desde el diseño y moldería hasta la confección, estampado y distribución de prendas.

Su consolidación atrajo marcas de peso como Kappa; Reebok; Kevingston; Billabong; Cheeky; Mimo y Kosiuko Su consolidación atrajo marcas de peso como Kappa; Reebok; Kevingston; Billabong; Cheeky; Mimo y Kosiuko

El derrumbe de la textil

Fantome comenzó a derrumbarse en 2020, cuando Kevingston decidió abandonar la fabricación local y vender productos importados.

En la presentación judicial, según publicó el sitio 'DataGremial', la firma señaló que "al tratarse del cliente que representaba casi la totalidad del flujo de trabajo, su salida significó un quiebre estructural".

Desde 2022 hasta el 2025, supo sostener una relación comercial con Distrinando S.A., licenciataria de marcas como Kappa y Reebok, por lo que elaboraba indumentaria deportiva e incluso equipamiento para clubes de fútbol.

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Pero el año pasado ese vínculo concluyó, lo que provocó la pérdida de una fuente relevante de ingresos.

"Competencia diabólica"

En su escrito presentado a la Justicia, describió que "la industria textil argentina sufrió en los últimos años una 'competencia diabólica' proveniente de productos importados cuyo precio resulta imposible de igualar".

"Muchos actores comercializan por debajo de sus costos con el solo objeto de mantenerse en el mercado", agregó.

De todas maneras, la profundización de la crisis de Fantome comenzó el 14 de julio del año pasado, fecha en la que se trabaron dos embargos judiciales sobre sus cuentas bancarias por más de $130 millones, que no pudieron ser cubiertos. A partir de ese momento, la empresa reconoce un estado de cesación de pagos.

Para que la desgracia no sea tan dura, presentó una marca propia, abrió un local minorista en Belgrano y desarrolló una unidad de bordado y estampado, hoy su principal fuente de facturación. Sin embargo, no alcanza para compensar la caída del negocio principal.

Y ahora, según sostiene, "el concurso preventivo constituye la única vía para preservar la actividad y garantizar una reorganización ordenada".

Industria textil, la más golpeada

Se conoció ayer el último informe técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), sobre Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) correspondiente a febrero de 2026, que mostró una caída de 8,7% respecto a igual mes de 2025.

Un retroceso, que consolida un escenario complejo para el sector fabril, que en el acumulado del primer bimestre del año ya presenta una disminución del 6,0% en comparación con el mismo período del año anterior.

La medición desestacionalizada también arrojó resultados negativos, con una variación de -4,0% respecto al mes anterior. Y el impacto fue generalizado: 14 de las 16 divisiones que componen la industria manufacturera presentaron caídas interanuales durante el mes bajo análisis.

Pero dentro de los resultados por sector, la caída más pronunciada se observó en el rubro de "Productos textiles", que registró un desplome del 33,2% interanual en febrero.

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