SANTA FE. La empresa, Algodonera Avellaneda S.A., inició un proceso de reactivación parcial de su planta con la convocatoria de 36 trabajadores. Esto motivó a un pedido formal de audiencia urgente por parte de la Asociación Obrera Textil (AOT) ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia. Podría volver a funcionar de la mano de Nueva Vicentin.
PANORAMA COMPLEJO
Histórica empresa textil atraviesa un fuerte conflicto y la Nueva Vicentin busca salvarla
La empresa textil, Algodonera Avellaneda S.A., inició un proceso de reactivación parcial de su planta con la convocatoria de 36 trabajadores generando tensión.
La firma tendrá un plazo de cinco días hábiles judiciales -hasta el 25 de marzo- para presentar la información solicitada, sin plazo de gracia. Además, fue convocada a una audiencia para el 30.
Crece la incertidumbre por el futuro laboral de histórica empresa textil
El secretario general de la delegación AOT, Juan Carlos Bandeo, presentó una nota solicitando que se convoque a una audiencia con representantes de la hilandería para que informen acerca de la situación actual de la firma y el reinicio de actividades en la planta.
A partir de lo detallado en la presentación dirigida al ministro, Roald Báscolo, el viernes 13 por la noche y durante la mañana del sábado 14 de marzo, personal administrativo de la compañía habría convocado de manera informal a un grupo reducido de trabajadores para presentarse en la planta con el objetivo de comunicarles un supuesto reinicio de actividades.
Según lo informado, durante ese encuentro se comunicó a los convocados que debían comenzar a cumplir tareas a partir del inicio de esta semana en una de las naves del establecimiento, bajo un esquema de turnos previamente definido.
No obstante, desde el gremio indicaron que en esa mesa de diálogo también se les solicitó firmar un documento cuyos términos no fueron anunciados al sindicato, en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
El texto señala que la convocatoria habría alcanzado únicamente a 36 empleados, organizados en cuatro turnos de nueve personas, lo que representa menos del 10% del total del personal de la planta, que actualmente no se encuentra prestando tareas debido al cese de actividades dispuesto por la empresa.
Por su parte, la organización sindical manifestó su preocupación por la modalidad de la cita, ya que, —tal precisaron— se realizó de forma sorpresiva, durante días inhábiles y sin participación ni comunicación previa al sindicato, que viene participando de las negociaciones vinculadas a la posible reactivación de la planta.
Bandeo calificó la presentación como "una burla y una vergüenza". En diálogo con Radio HOY, enfureció:
Plan de rescate de la Nueva Vicentin
Algodonera Avellaneda aceptó una propuesta presentada por Nueva Vicentin Argentina SA, controlada por el grupo Grassi, para retomar parte de su actividad industrial mediante un esquema de desmote de algodón a fasón. Sin embargo, el acuerdo aún debe recibir la aprobación judicial correspondiente, debido a que la industria se encuentra en concurso preventivo.
Tal lo dicho por La Nación, el servicio incluye la recepción de la materia prima, transportada a granel, en rollos o módulos, su procesamiento para separar la fibra de la semilla y otros subproductos, el almacenamiento posterior y la carga para despacho.
El contrato prevé una duración mínima equivalente a cuatro campañas algodoneras consecutivas. A su vez, establece volúmenes de actividad que permitirían sostener el funcionamiento de las instalaciones.
Algodonera Avellaneda se dedica principalmente a la producción de materia prima para la industria textil, con una participación menor en insumos para cosmética e higiene personal. La industria arrastra problemas operativos y financieros desde 2024, año en el que registró despidos, paradas productivas y una fuerte caída en los niveles de actividad.
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