Histórica empresa textil atraviesa un fuerte conflicto y la Nueva Vicentin busca salvarla

No obstante, desde el gremio indicaron que en esa mesa de diálogo también se les solicitó firmar un documento cuyos términos no fueron anunciados al sindicato, en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

image Ante este escenario, además, solicitaron una audiencia urgente para que la empresa brinde precisiones sobre la situación.

El texto señala que la convocatoria habría alcanzado únicamente a 36 empleados, organizados en cuatro turnos de nueve personas, lo que representa menos del 10% del total del personal de la planta, que actualmente no se encuentra prestando tareas debido al cese de actividades dispuesto por la empresa.

Por su parte, la organización sindical manifestó su preocupación por la modalidad de la cita, ya que, —tal precisaron— se realizó de forma sorpresiva, durante días inhábiles y sin participación ni comunicación previa al sindicato, que viene participando de las negociaciones vinculadas a la posible reactivación de la planta.

Bandeo calificó la presentación como "una burla y una vergüenza". En diálogo con Radio HOY, enfureció:

"¿Cómo vas a convocar a personas a trabajar, si les debés plata y les estás diciendo que, si no entrás a trabajar, te van a echar, te van a suspender o que tenés que presentar denuncia?". "¿Cómo vas a convocar a personas a trabajar, si les debés plata y les estás diciendo que, si no entrás a trabajar, te van a echar, te van a suspender o que tenés que presentar denuncia?".

Plan de rescate de la Nueva Vicentin

Algodonera Avellaneda aceptó una propuesta presentada por Nueva Vicentin Argentina SA, controlada por el grupo Grassi, para retomar parte de su actividad industrial mediante un esquema de desmote de algodón a fasón. Sin embargo, el acuerdo aún debe recibir la aprobación judicial correspondiente, debido a que la industria se encuentra en concurso preventivo.

Tal lo dicho por La Nación, el servicio incluye la recepción de la materia prima, transportada a granel, en rollos o módulos, su procesamiento para separar la fibra de la semilla y otros subproductos, el almacenamiento posterior y la carga para despacho.

El contrato prevé una duración mínima equivalente a cuatro campañas algodoneras consecutivas. A su vez, establece volúmenes de actividad que permitirían sostener el funcionamiento de las instalaciones.

Algodonera Avellaneda se dedica principalmente a la producción de materia prima para la industria textil, con una participación menor en insumos para cosmética e higiene personal. La industria arrastra problemas operativos y financieros desde 2024, año en el que registró despidos, paradas productivas y una fuerte caída en los niveles de actividad.

image Luego de haber tomado el control de Vicentin, el Grupo Grassi avanza en un esquema de recuperación para Algodonera Avellaneda, una de las empresas históricas vinculadas a la cerealera y que atraviesa una profunda crisis financiera. La textil se encuentra en concurso preventivo desde fines de 2024 y enfrenta severas dificultades operativas.

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