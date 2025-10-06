Industria en crisis: El drama que no se resuelve, las puertas que no se abren y riesgo de lockout

El sindicalista cuestionó las "malas administraciones" y recordó que la sociedad está siendo investigada por la Justicia: "Esta empresa se compró en el año 2000 y en 25 años nunca dijeron tener ganancias. ¿Qué empresario sostiene una empresa tanto tiempo sin ganar? Eso no cierra. Hubo ganancias y no se previó esta situación".

image Más de 300 familias temen lo peor.

La industria nacional, de mal en peor

Por otra parte, el gremialista remarcó la crisis de la industria textil agravado por la apertura de importaciones, lo cual conllevó a que la planta se encuentre funcionando a menos del 40% de su capacidad.

No obstante, responsabilizó a la administración local debido a que "hay fasoneros que quieren trabajar, pero no con esta conducción". En tanto, solicitó que "se garantice la continuidad laboral y se controle la gestión de la empresa".

Bandeo elevó la voz por los trabajadores, quienes se encuentran en un momento de incertidumbre y preocupación.

Sin embargo, en la audiencia blanquearon que no van a reabrir este lunes (6/10). No hay ninguna certeza de reapertura, porque, además de lo ya comentado, la industria no tiene materia prima y quedó un solo fasonero interesado (de baja escala).

Vale recordar que la planta industrial permanece cerrada desde el 29 de septiembre.

Riesgo de lockout y pedido de intervención

Por su parte, el abogado de la Asociación Obrera Textil (AOT), Sebastián Spillet, brindó declaraciones tras la audiencia. El letrado representa a unos 400 trabajadores que dependen de la empresa, actualmente en concurso preventivo.

El abogado sostuvo que al no abrir este lunes sus puertas, implica que la compañía atraviesa un escenario de lockout patronal ya denunciado en el Ministerio de Trabajo.

"La empresa dijo que va a intentar pagar el 50 % del salario. Un sueldo textil ya de por sí deprimido, reducido a la mitad, es prácticamente nada". "La empresa dijo que va a intentar pagar el 50 % del salario. Un sueldo textil ya de por sí deprimido, reducido a la mitad, es prácticamente nada".

Posteriormente, Spillet anticipó que esta semana, la AOT presentará un escrito exigiendo la intervención de la empresa.

"Queremos que se conozca quiénes son los accionistas de Algodonera Avellaneda y que se los obligue a aportar capital. Esta empresa les dio dividendos durante años, es hora de que hagan un esfuerzo real. No se puede pedir sacrificio a los trabajadores y a los acreedores, mientras los accionistas siguen sin poner un peso". "Queremos que se conozca quiénes son los accionistas de Algodonera Avellaneda y que se los obligue a aportar capital. Esta empresa les dio dividendos durante años, es hora de que hagan un esfuerzo real. No se puede pedir sacrificio a los trabajadores y a los acreedores, mientras los accionistas siguen sin poner un peso".

image Colapso industrial.

