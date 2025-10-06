Diputados se prepara para una sesión explosiva con Espert, los DNU y Karina Milei en el centro de la escena

El caso Espert sacude la interna libertaria

El clima dentro del recinto también estará atravesado por la crisis interna en el oficialismo. Luego de su salida de la lista bonaerense, José Luis Espert quedó en la mira no solo por sus vínculos con Machado, sino también por su continuidad al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

En su lugar, el propio Milei impulsa al diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, referente del ala más dura del oficialismo. Aunque aún no se definió su reemplazo, el bloque opositor ya anticipó que insistirá con la remoción del economista liberal.

Presupuesto, denuncias y tensiones con Karina Milei

Entre los puntos del extenso temario también figura la designación de la nueva Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, María Paz Bertero, cuya militancia feminista despierta el rechazo del oficialismo.

Además, se debatirá el cronograma para el tratamiento del Presupuesto 2026 y los emplazamientos a las comisiones que definirán la participación de ministros y funcionarios clave.

Uno de los capítulos más sensibles será la interpelación a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por la causa de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. La denuncia, originada a partir de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, reavivó las tensiones internas dentro del Ejecutivo.

Reclamos de los gobernadores y más presión fiscal

También se sumarán al debate proyectos impulsados por los gobernadores, entre ellos, la redistribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos y la recomposición de los fondos para el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

En tanto, el kirchnerismo y bloques federales buscarán avanzar con la declaración de emergencia económica para PyMEs, la creación de una “ventanilla única” para el sector y la revisión del decreto que permite la importación irrestricta de maquinaria usada.

Una sesión que puede marcar un punto de inflexión

Con más de una decena de temas en agenda y un clima político enrarecido, la sesión podría extenderse hasta la madrugada. En el entorno del presidente reconocen que la Cámara baja se ha transformado en un espacio hostil, donde la oposición “marca la cancha” con temas que golpean al corazón del poder libertario.

La votación sobre los DNU y la situación de Espert serán los momentos de mayor tensión. En la Casa Rosada ya descuentan que la oposición buscará dejar en evidencia la fragilidad del oficialismo en el Congreso, mientras Milei apuesta a capitalizar el enfrentamiento como parte de su narrativa “contra la casta”.

El resultado de esta sesión podría definir el tono político del tramo final antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Citación a Sesión Especial 08 de octubre 2025_12.00hs

Diputados piden la renuncia de Espert

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura por la provincia de Buenos Aires reavivó la polémica en el Congreso y generó fuertes reclamos para que también abandone su banca. Por esa razón, se espera que sea un tema de extrema tensión y cruces en la sesión de este miércoles 08/10.

Desde el Frente de Izquierda, los dirigentes Gabriel Solano, Romina Del Plá, Vanina Biasi y Néstor Pitrola coincidieron en exigir su expulsión de la Cámara baja y denunciaron presuntos vínculos del economista con el empresario detenido por narcotráfico, Federico “Fred” Machado. “Hay que seguir hasta que sea expulsado del Congreso y que la Justicia avance en su responsabilidad por recibir financiamiento narco”, sostuvo Solano.

En paralelo, el diputado radical Facundo Manes presentó formalmente un pedido de exclusión. “Si Espert no puede ser candidato, tampoco puede ser diputado”, argumentó. En redes sociales, el legislador sostuvo que “la política no puede ser un aguantadero de la deshonra”, y pidió preservar la legitimidad institucional del Congreso.

