Ya midieron a Santilli como cabeza de lista: "Es cosa juzgada"

Ese resultado paupérrimo se conoció antes de que estalle el 'Machado-gate'. Con ese nuevo elemento en el escenario, González afirma que realizó en un seguimiento "día a día" que arrojó que la brecha se amplió de los 14 puntos iniciales a los 21.

Con la caída de Espert, ahora se confirma a Diego Santilli al frente de la lista oficialista en la provincia de Buenos Aires (aunque habrá que ver qué dice la justicia electoral). Si bien la campaña LLA puede tomar otro giro, el punto de partida no es mucho mejor, de acuerdo las mediciones de González.

Es que el consultor aseguro que, previendo lo que finalmente pasó con Espert, midió una hipótesis con el diputado del PRO al tope de la nómina oficialista. Los resultados no fueron muy alentadores.

Embed - Federico González: ‘Con Santilli en lugar de Espert, la diferencia con Taiana crece a 23 puntos’

"Como preveíamos que podía haber una alternativa con Santilli, también lo medimos, y la diferencia es de 23 puntos, no de 21″, le dijo González a La Cielo -103.5.

“Preguntábamos, suponiendo que Espert se bajara, a quién votarías. Y suponíamos que la diferencia de Espert, que era de 21, iba a volver a 14, que eran los puntos del espacio. Pero no, se amplió”, insistió González.

“A esta altura ya no importa a quién pongas. Este tema, elección en Provincia de Buenos Aires, es cosa juzgada”, concluyó.

“La conclusión es que no es Espert y no es Santilli: es Milei. Y Buenos Aires no es una isla, toca el corazón del Gobierno”, dijo.

No obstante, consideró que Santilli puede "parar la hemorragia" de votos desatada por Espert. Pero al mismo tiempo observó que "no hay tiempo en estos 20 días para curarte de semejante sangría”.

“Puede pasar algún hecho disruptivo, algo que desvía la atención, pero entiendo que el daño está hecho y no me imagino que se pueda reparar en tan poco tiempo un daño de semejante magnitud”, insistió.

