Ganó Juan Grabois, José Luis Espert es historia: Faltan 21 días y Javier Milei vive en un laberinto

De esto no se habla: la relación Mauricio Macri / Fred Machado

Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna:

"(...) Tanto Milei como Macrì tienen curiosas relaciones con el propio Machado. El Presidente y el narco detenido comparten el abogado Francisco Oneto, quien está tratando de impedir la extradición de Machado y además es apoderado de Milei.

Jorge Yoma contó que en 2022 los abogados de Machado quisieron contratarlo para que consiguiera que el fiscal general Eduardo Casal, a cargo en forma interina desde hace 8 años de la Procuración General de la Nación, durmiera ese expediente, a lo que se negó. Casal dictaminó en favor de la extradición, pero la causa duerme en la Corte Suprema. Los contactos de Macrì son más directos, también tienen que ver con vuelos privados, y sólo fueron registrados en El Cohete.

Según Homeland Security, que es el ministerio de seguridad interior de Estados Unidos, Machado se asoció en la Argentina con Sergio Daniel Mastropiero en la compañía So Vain S.A. Así lo registró el Boletín Oficial argentino. Esto ocurrió en 2010, por lo que no hay ninguna consecuencia judicial pero constituye un indicio muy sugestivo de las relaciones personales.

Mastropiero era directivo de MacAir, la empresa de vuelos ejecutivos nacionales e internacionales de las Sociedades Macrì. Pese a que SOCMA declaró haberla vendido, todos sus ejecutivos continuaron cumpliendo funciones en Avian Líneas Aéreas.

avian2 Final de Carlos Colunga y Sergio Mastropiero, los aeroejecutivos de Mauricio Macri.

(N. de la R.: Guillermo Cherasnhy en el Informador Público: Mastropiero fue procesado en la causa de las coimas del caso Skanska, donde era el dueño de una usina de facturas truchas llamada Infinit Group, que desató una investigación de la AFIP y luego del juez Javier López Biscayart, del penal económico.)

El ex fiscal Jorge Di Lello y el ex juez Sergio Torres investigaron esa venta, la concesión de rutas muy interesantes a la nueva empresa (a la que se hizo pasar como parte de la colombiana Avianca) y la asignación de los mejores hangares en el área de seguridad restringida de Aeroparque a otra empresa presidida por Mastropiero, Hangares de Buenos Aires. Imputaron a Macrì y a varios funcionarios de su gobierno por Asociación Ilícita, defraudación y tráfico de influencias.

Entre ellos estaban Carlos Colunga, histórico colaborador en las operaciones aeronáuticas de los Macrì y Carlos Martín Cobas, a quien Macrì designó director de logística en la Secretaría General de la Presidencia. En 2016, Isela Costantini renunció a la presidencia de Aerolíneas Argentinas cuando se opuso a que se entregaran a la subsidiaria de Avianca las mejores rutas del país.

diego-y-carlos-colunga-en-un-vuelo Diego Colunga (el hijo) y Carlos Colunga (el padre), los aeroejecutivos de Mauricio Macri.

En distintos operativos, se incautaron en las aeronaves de la organización que conducía Machado 10.721 kilogramos de cocaína. Al menos una de esas entregas era por cuenta del cartel de Sinaloa. Machado fue detenido en Texas el 15 de octubre de 2020 y recuperó la libertad a cambio de trabajar para el gobierno de los Estados Unidos, hasta que al año siguiente se fugó y se refugió en la Argentina, donde finalmente fue detenido.

Según la circular roja de Interpol, Fred Machado y dos socios estadounidenses adquirieron con maniobras ilícitas varios aviones en Estados Unidos, que no eran molestados en sus vuelos a Colombia, Venezuela, Guatemala, México y otros países latinoamericanos, porque tenían la matrícula N, que corresponde a Estados Unidos.

Dije en una nota del año pasado que esas matrículas sólo se otorgan luego de un proceso exhaustivo de inspección. Tal vez no sea así. Una investigación periodística de Tanya Eiserer en la televisora texana WFAA, filial de la cadena ABC, detectó que en el pequeño pueblo de Onalaska, con 3.000 habitantes y sin aeropuerto, se habían registrado un millar de aeronaves, sin que al Ministerio de Transporte le llamara la atención. El informe se llama Confianza Rota, y se presentó así, en junio de 2023.

La investigación periodística estableció que Machado estafaba a inversores interesados en la compra de aeronaves, con un esquema piramidal de tipo Ponzi, y utilizaba ese dinero para financiar las operaciones de la organización, que se servía de empresas y cuentas bancarias fantasma.

De ese modo, obtuvieron beneficios por US$ 550 millones. Según el sitio especializado InSight Crime una de las empresas de Machado, South Aviation, era propietaria del avión con que los hermanos Juliá fueron detenidos en Barcelona con 994 kilos de cocaína.

(…) Para que no faltara nada, también aparece vinculado con Macrì Leandro Scatturice, otro de los intermediarios entre Trump y Milei, a través de Santiago Caputo. En uno de sus aviones llegó al país y no fue inspeccionado el equipaje de su única pasajera, Laura Arrieta. Colaboradora de Scatturice, ambos integran la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Los negocios se expanden ahora, con la adquisición por Scatturice de FlyBondi, uno de los tesoros que Macrì trajo al país como parte de su "Revolución de los Aviones". Flybondi pertenecía a Richard Guy Gluzman, vicepresidente del Fondo de Inversiones Pegasus, propiedad del vicejefe de gabinete del macrismo, Mario Quintana. Scatturicce también posee AJS JET S.A. cuyo Director Suplente es el ex funcionario del macrismo Carlos Cobas. (…)".