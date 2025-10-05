Fue demasiado poder: OpenAI estrenó Sora 2 y le llovieron demandas millonarias por copyright

OpenAI intenta apagar el incendio

Varun Shetty, director de alianzas con medios de OpenAI, salió a prometer colaboración con los titulares de derechos. "Bloquearemos personajes de Sora si lo solicitan y responderemos a las solicitudes de eliminación", declaró a CNBC. La empresa habilitó un formulario de " Disputas de Derechos de Autor" para que las compañías exijan la eliminación de sus personajes .

También implementaron "cameos" personalizados que impiden crear videos de figuras públicas sin autorización. La idea es que cada usuario controle su propia imagen y evite que otros generen contenido no autorizado. Se están desarrollando controles similares para los titulares de derechos corporativos.

Embed - Sora 2 AI Gives You An Existential Crisis [Early Access]

Pero según el Wall Street Journal, algunas agencias de talentos y estudios ya tuvieron la opción de excluir su contenido antes del lanzamiento de Sora 2. Jason Bloom, experto en litigios de propiedad intelectual, calificó esta medida como "poco común bajo la ley de derechos de autor", lo que sugiere que OpenAI sabía del riesgo legal desde el principio.

El precedente que asusta a la industria tech

El lanzamiento de Sora 2 ocurre en el peor momento posible. Disney y Universal demandaron a Midjourney, creador de imágenes con IA, por usar personajes con derechos de autor sin autorización. Disney también envió una carta de cese y desistimiento a Character.AI por preocupaciones similares.

image Sam Altman actuó a tiempo.

"Los personajes están sujetos a derechos de autor", explicó Lemley. "Si una empresa pierde el control sobre lo que hacen y dicen sus personajes en los videos generados por los usuarios, será un problema". El profesor estableció paralelismos con personas reales: las figuras públicas no querrían videos que las muestren diciendo o haciendo cosas que nunca hicieron.

La industria del entretenimiento está en alerta máxima. Si OpenAI no logra controlar la avalancha de contenido ilegal en Sora 2, las demandas podrían establecer un precedente devastador para todas las plataformas de IA generativa. El caso podría definir el futuro de la inteligencia artificial creativa y la propiedad intelectual en la era digital.

