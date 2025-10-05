Las 3 pruebas que demolieron la candidatura de José Luis Espert en pocas jornadas y que lo obligaron (junto a Javier Milei) a tomar la decisión final.
ANATOMÍA DE UN CAÍDA
Se bajó José Luis Espert luego de una cadena de mentiras sobre su relación con narcos
Las pruebas contundentes que obligaron a Espert y Milei a tomar la decisión. ¿Iba a pasar 20 días llorando en radios y canales de televisión?
1-La aparición de documentación que probó el cobro de un "adelanto" de US$ 200.000 por parte de una empresa del narco Fred Machado
2-La confirmación de que se subió a decenas de vuelos en aeronaves de quien movió cientos de millones de dólares de la droga en USA.
3-Un video de Espert acostado junto a una pileta dentro de una quinta del traficante detenido en Viedma desde haceaños.
En 2015, Mauricio Macri tuvo que bajar a Fernando Niembro de una elección de diputado nacional y dejó su lugar a Silvia Lospennato.
Hace una década, la imagen del periodista deportivo no pudo ser quitada de la boleta y ahora ocurriría lo mismo La figura de Espert no podría ser quitada
Ahora, se especula con una nueva renuncia, la de Karen Reinhardt, para que sea Diego Santilli quien encabece la lista de diputados nacionales.
Espert en X (le faltó decir que "el que las hace, las paga")
POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO
Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla.
En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia.
Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos.
Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando.
A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios.
El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país.
Deseo que los argentinos vivamos como nos merecemos.
Por eso no puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone. A los dirigentes y compañeros de ruta de La Libertad Avanza les digo: no se dejen psicopatear.
Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde. Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro.
El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo.
Con afecto y agradecimiento, José Luis Espert
Milei confirmó el naufragio y habló de "operación maliciosa"
La bola de nieve debió ser detenida.
Los bajos números en las encuestas de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires eran escandalosos.