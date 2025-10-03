En medio del escándalo que vincula a José Luis Espert con el narcotráfico, tras confirmar que recibió aportes por parte del presunto narcotraficante Fred Machado, Ernesto Tenembaumse preguntó cuál es el vínculo que une al presidente Javier Milei con el narco.
La pregunta de Ernesto Tenembaum que deja más dudas que certezas: "¿Qué carajo pasa con Milei y los narcos?"
Ernesto Tenembaum dejó el interrogante en medio de la acusación en contra de José Luis Espert y el polémico abogado del Presidente, Francisco Oneto.
"La pregunta es si hay algún tipo de vínculo de Milei con el narcotráfico. Y yo no estoy diciendo que lo haya y como hago la pregunta tampoco que no lo haya. Pero creo que la sucesión de acontecimientos que se están produciendo en este momento en la Argentina obliga a hacerse esa pregunta. Como que cae de cajón", consideró el periodista mediante el aire de Radio con Vos.
El reconocido comunicador en este punto diferenció a la ministra Patricia Bullrich del líder liberal, teniendo en cuenta que la funcionaria en reiteradas ocasiones pidió las explicaciones pertinentes del asunto. Sin embargo, lo llamativo es que Francisco Oneto es el abogado tanto del mandatario nacional como también así de la persona que le transfirió los 200.000 dólares al economista cuando hacía campaña en 2019.
"¿Cómo un abogado de alguien que la ministra de Seguridad considera un narco es el abogado del Presidente y al mismo tiempo fue candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires?", se cuestionó. "Empiezan a haber vínculos de Milei con personas que están directamente vinculadas con el narcotráfico", agregó posteriormente al mecionar a su vez a Lorena Villaverde, quien es candidata a senadora nacional por el oficialismo en Río Negro.
La dura crítica de Ernesto Tenembaum a José Luis Espert
Es preciso recordar que hace algunos días Ernesto Tenembaum opinó sin tapujos acerca de las acusaciones en contra de José Luis Espert.
“Espert siempre que hay un torneo de miserables llega primero”, expresó tajante luego de que en medio de las investigaciones sobre el triple crimen narco en La Matanza, el candidato a diputado nacional por el oficialismo había aprovechado la ocasión para apuntar contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Es que en declaraciones para Radio Mitre señaló: “Siempre falta una decisión estratégica de combatir la inseguridad, que se vincula con el narcotráfico, que es un delito federal. Pero la Provincia tiene una decisión política de no combatir la inseguridad”.
Al respecto el conductor señaló que si bien los dirigentes políticos tienen cierta responsabilidad, eso "no deriva linealmente su culpabilidad en que pase la barbaridad que acaba de pasar".
