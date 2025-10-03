La pregunta de Ernesto Tenembaum que deja más dudas que certezas: "¿Qué carajo pasa con Milei y los narcos?"

La dura crítica de Ernesto Tenembaum a José Luis Espert

Es preciso recordar que hace algunos días Ernesto Tenembaum opinó sin tapujos acerca de las acusaciones en contra de José Luis Espert.

“Espert siempre que hay un torneo de miserables llega primero”, expresó tajante luego de que en medio de las investigaciones sobre el triple crimen narco en La Matanza, el candidato a diputado nacional por el oficialismo había aprovechado la ocasión para apuntar contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof.



Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TodoNegativo/status/1971206819587801569&partner=&hide_thread=false Ernesto Tenembaum sobre la miseria política alrededor del triple crimen de Brenda, Morena y Lara: "Espert siempre cuando hay un torneo de miserables llega primero". Absolutamente cierto. Absolutamente narco. pic.twitter.com/gnGMgSn5H0 — Todo Negativo (@TodoNegativo) September 25, 2025



Es que en declaraciones para Radio Mitre señaló: “Siempre falta una decisión estratégica de combatir la inseguridad, que se vincula con el narcotráfico, que es un delito federal. Pero la Provincia tiene una decisión política de no combatir la inseguridad”.

Al respecto el conductor señaló que si bien los dirigentes políticos tienen cierta responsabilidad, eso "no deriva linealmente su culpabilidad en que pase la barbaridad que acaba de pasar".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Noche negra para Diego Brancatelli con su mujer: El cruce con su ex amante

Dos importantes aerolíneas enfrentan demandas millonarias

Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

El paraíso de las aceitunas desconocido en Buenos Aires