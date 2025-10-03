Estados Unidos / Trump abatió otra "narco lancha" en el Caribe

"El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo (...) Nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que este buque traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta de tránsito conocida por el narcotráfico. ¡Estos ataques continuarán hasta que terminen los ataques contra el pueblo estadounidense!", agregó.

Petro le baja la espuma a la hazaña "narco" de Trump en el Caribe

Luego de la noticia del ataque estadounidense a una barcaza de narco en el Caribe, el presidente colombiano, Gustavo Petro, planteó que, lejos de ser una hazaña contra el crimen transnacional, la Armada estadounidense lo único que hizo fue abatir a "jóvenes caribeños pobres".

En las lanchas no van narco terroristas. Los narcos viven en EE.UU., Europa y Dubai. En esa lancha van jóvenes caribeños pobres (...) Los familiares de estos jóvenes deben asociarse En las lanchas no van narco terroristas. Los narcos viven en EE.UU., Europa y Dubai. En esa lancha van jóvenes caribeños pobres (...) Los familiares de estos jóvenes deben asociarse

