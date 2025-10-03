El gobierno de Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, destruyó otra "narco lancha" en el sur del Caribe, asesinando al menos a cuatro presuntos narcotraficantes a bordo, cerca de las costas venezolanas, en el marco del actual despliegue militar de la Casa Blanca en dicha zona marítima para combatir el flujo marítimo transnacional de drogas hacia Washington.
EN MAR ABIERTO
Estados Unidos / Trump abatió otra "narco lancha" en el Caribe
Estados Unidos ha abatido a otra "narco lancha" en aguas abiertas del Caribe, cerca de las costas de Venezuela, según informa el secretario de Guerra de Washington.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, fue quien confirmó este viernes que Estados Unidos ha abatido a otra "narco lancha" en aguas abiertas del Caribe, cerca de las costas de Venezuela.
“Esta mañana, por orden del presidente Donald Trump, dirigí un ataque cinético letal contra una embarcación de narcotráfico afiliada a organizaciones designadas como terroristas en el área de responsabilidad del Comando Sur de EEUU. Cuatro narcoterroristas masculinos a bordo murieron en el ataque y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. La operación se realizó en aguas internacionales, cerca de la costa de Venezuela, mientras la embarcación transportaba importantes cantidades de narcóticos, con destino a Estados Unidos para, según sus palabras, ‘envenenar a nuestro pueblo’”.
El funcionario de Trump, actual jefe del Pentágono, aseguró que el ataque se realizó en aguas internacionales y que fue otra embestida certera tendiente a desbaratar el flujo de drogas desde el sur del Caribe a Estados Unidos, en plena crisis de opiáceos en jurisdicción norteamericana, lo que se cobra la vida de cien mil estadounidenses al año.
"El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo (...) Nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que este buque traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta de tránsito conocida por el narcotráfico. ¡Estos ataques continuarán hasta que terminen los ataques contra el pueblo estadounidense!", agregó.
Petro le baja la espuma a la hazaña "narco" de Trump en el Caribe
Luego de la noticia del ataque estadounidense a una barcaza de narco en el Caribe, el presidente colombiano, Gustavo Petro, planteó que, lejos de ser una hazaña contra el crimen transnacional, la Armada estadounidense lo único que hizo fue abatir a "jóvenes caribeños pobres".
