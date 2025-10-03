¿Hay luz al final del túnel?: Luego de un mes, Vassalli reactiva su planta

Acuerdo

El convenio establece que la compañía abonará un pago inicial de 500.000 pesos antes del reinicio de la producción, mientras que el resto de la deuda será saldado en seis cuotas mensuales consecutivas. La firma había planteado inicialmente iniciar los pagos en 2026, pero en la audiencia se logró adelantar el inicio de las cancelaciones para este año, con un plan en seis cuotas.

"El acuerdo se firmó tras varias demoras, pero finalmente quedó homologado", señalaron fuentes allegadas al directorio. Por lo tanto, los 280 empleados volverán a su rutina al comienzo de la semana que viene.

Al respecto, el ministro de Trabajo provincial, Roald Báscolo, comentó que el pacto se alcanzó después de "cinco horas de reunión" en Rosario. Por ende, el gremio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) celebró el resultado de las negociaciones y fue el propio Diego Romero, referente sindical, quien alzó la voz en nombre de todos. "El semblante de la gente cambió. Esto es fruto de la lucha de los trabajadores", manifestó.

"No se perdió un puesto de trabajo. Esto es importante si uno observa la situación en la que está el país hoy, donde todo el tiempo hay despidos y cierres de fábrica. Por eso, tener todos los puestos de trabajo garantizados es un logro y es un logro de ellos". "No se perdió un puesto de trabajo. Esto es importante si uno observa la situación en la que está el país hoy, donde todo el tiempo hay despidos y cierres de fábrica. Por eso, tener todos los puestos de trabajo garantizados es un logro y es un logro de ellos".

image Luego de reiteradas protestas llegó la solución.

Por su parte, el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, enfatizó que "estamos en tránsito", lo que sugiere que aún queda camino por recorrer para resolver completamente los conflictos. Sin embargo, valoró positivamente que se haya comenzado a "descomprimir la situación" y se estén estableciendo acuerdos fundamentales.

Cabe destacar que la resolución incluye también la participación del Estado de Santa Fe, que enviará un veedor para controlar la salida y compra de máquinas, mecanismo que permitirá adelantar las cuotas de pago de la deuda.

Pésimo panorama en Vassalli

Además de las deudas de salarios, aguinaldo y la paralización de tareas, el conflicto se había agravado cuando echaron a cuatro delegados de la UOM, en violación a las normas básicas de protección laboral y de representación.

Tal lo informó Urgente24, el martes en Rosario llegaron a amenazar con tomar la empresa.

Más contenidos de Urgente24

Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

Posteos no, dinero cash: El mercado condiciona a Scott Bessent, Javier Milei y Luis Caputo

La bomba Espert le quema a Milei, que 'finge demencia' (y ordena a Bullrich)

Champions League: Barcelona 1-2 PSG, los catalanes vuelven a perder con los parisinos