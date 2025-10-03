SANTA FE. Luego de horas críticas para Vassalli, llegó un respiro. Después de casi un mes sin actividad, la emblemática fábrica de cosechadoras agrícolas ubicada en Firmat, retomará su producción el próximo lunes. Esto se dio a partir del acuerdo alcanzado entre la empresa y los trabajadores por deudas salariales.
¿Hay luz al final del túnel?: Luego de un mes, Vassalli reactiva su planta
Luego de meses críticos, Vassalli parece recuperarse. La fábrica de cosechadoras retomará su producción después de un mes.
Un mes de parate
La planta ubicada al sur santafesino había frenado sus operaciones el 7 de septiembre. En tanto, tras la reactivación, según se informó, en esta primera etapa se trabajará media jornada durante seis meses (80 horas mensuales), con la posibilidad de ampliar el horario si las condiciones económicas lo permiten.
A partir de lo acordado entre las partes, el límite del horario laboral será a las 14.30 horas.
En caso de superar el tope de las 80 horas mensuales, las horas adicionales serán remuneradas y no compensadas en el mes siguiente.
Acuerdo
El convenio establece que la compañía abonará un pago inicial de 500.000 pesos antes del reinicio de la producción, mientras que el resto de la deuda será saldado en seis cuotas mensuales consecutivas. La firma había planteado inicialmente iniciar los pagos en 2026, pero en la audiencia se logró adelantar el inicio de las cancelaciones para este año, con un plan en seis cuotas.
"El acuerdo se firmó tras varias demoras, pero finalmente quedó homologado", señalaron fuentes allegadas al directorio. Por lo tanto, los 280 empleados volverán a su rutina al comienzo de la semana que viene.
Al respecto, el ministro de Trabajo provincial, Roald Báscolo, comentó que el pacto se alcanzó después de "cinco horas de reunión" en Rosario. Por ende, el gremio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) celebró el resultado de las negociaciones y fue el propio Diego Romero, referente sindical, quien alzó la voz en nombre de todos. "El semblante de la gente cambió. Esto es fruto de la lucha de los trabajadores", manifestó.
Por su parte, el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, enfatizó que "estamos en tránsito", lo que sugiere que aún queda camino por recorrer para resolver completamente los conflictos. Sin embargo, valoró positivamente que se haya comenzado a "descomprimir la situación" y se estén estableciendo acuerdos fundamentales.
Cabe destacar que la resolución incluye también la participación del Estado de Santa Fe, que enviará un veedor para controlar la salida y compra de máquinas, mecanismo que permitirá adelantar las cuotas de pago de la deuda.
Pésimo panorama en Vassalli
Además de las deudas de salarios, aguinaldo y la paralización de tareas, el conflicto se había agravado cuando echaron a cuatro delegados de la UOM, en violación a las normas básicas de protección laboral y de representación.
Tal lo informó Urgente24, el martes en Rosario llegaron a amenazar con tomar la empresa.
