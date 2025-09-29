Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica

Especialistas destacan la actuación y el misterio de esta película

Ahora bien, ¿qué dijeron los que ya la vieron? Carmen L. Lobo, desde Diario La Razón, la definió como un "ágil thriller (...) Lo mejor: Una angustiadísima Meghann Fahy y que se trata de un thriller de ritmo vertiginoso". Por su parte, María Fernanda Mugica de Diario La Nación destacó que se trata de "un thriller intrigante que lleva al extremo las ansiedades de una primera cita. La película de Christopher Landon mantiene la tensión y la diversión". Y desde Collider, Nate Richard fue aún más entusiasta: "Es la película perfecta para una cita nocturna, que hará que el público se quede boquiabierto, se ría e interactúe con la pantalla".

En simples palabras, lo que queda claro es que "Drop: Amenaza anónima" no es una propuesta más dentro del catálogo infinito de plataformas de streaming. Es una apuesta concreta al suspenso bien hecho, al misterio dosificado con inteligencia y a la capacidad de mantener al público adivinando hasta el último segundo.

