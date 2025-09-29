Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica

Hay algo profundamente perturbador en la idea de que tu vida penda de un hilo mientras intentás disfrutar de una copa de vino con un desconocido. Esa premisa, tan sencilla como aterradora, es la que sostiene a "Drop: Amenaza anónima", la película que desde el 11 de abril está disponible en Apple TV y que promete dejarte clavado al sillón durante sus 95 minutos de duración.
Christopher Landon, el realizador detrás de esta propuesta, entendió algo fundamental, no hace falta recurrir a grandes efectos especiales ni a monstruos sobrenaturales para generar verdadero pánico. A veces, basta con un mensaje de texto enviado por la persona equivocada.
La historia arranca con Violet, interpretada por Meghann Fahy, una mujer que está intentando rehacer su vida después de haber perdido a su esposo, alguien que, lejos de ser el príncipe azul, fue una figura violenta que dejó marcas difíciles de borrar. Con la esperanza de encontrar algo parecido a la normalidad, acepta verse con un hombre que conoció en una cita a ciegas. El tema está en que, lo que debería ser una simple velada en un restaurante se convierte en un juego macabro cuando Violet recibe amenazas en su celular. Un encapuchado misterioso le exige que asesine a su acompañante o, de lo contrario, matará a su hermana y a su hijo.
Lo interesante de esta producción es cómo Christopher Roach y Jillian Jacobs, los guionistas responsables del libreto, lograron construir una trama que no da respiro. Cada decisión de Violet se siente urgente, cada minuto que pasa aumenta la presión y el espectador termina haciendo el mismo recorrido mental que ella: ¿qué harías vos en esa situación? ¿Hasta dónde llegarías para proteger a los que amás? Son preguntas que resuenan mucho más allá de la pantalla, porque tocan algo muy real.
El elenco que acompaña a Fahy tampoco se queda atrás. Brandon Sklenar, Violett Beane, Ed Weeks, Travis Nelson y Gabrielle Ryan completan un grupo de grandes actores que saben cómo darle vida a personajes que podrían haber sido apenas nombres en un guion.
Especialistas destacan la actuación y el misterio de esta película
Ahora bien, ¿qué dijeron los que ya la vieron? Carmen L. Lobo, desde Diario La Razón, la definió como un "ágil thriller (...) Lo mejor: Una angustiadísima Meghann Fahy y que se trata de un thriller de ritmo vertiginoso". Por su parte, María Fernanda Mugica de Diario La Nación destacó que se trata de "un thriller intrigante que lleva al extremo las ansiedades de una primera cita. La película de Christopher Landon mantiene la tensión y la diversión". Y desde Collider, Nate Richard fue aún más entusiasta: "Es la película perfecta para una cita nocturna, que hará que el público se quede boquiabierto, se ría e interactúe con la pantalla".
En simples palabras, lo que queda claro es que "Drop: Amenaza anónima" no es una propuesta más dentro del catálogo infinito de plataformas de streaming. Es una apuesta concreta al suspenso bien hecho, al misterio dosificado con inteligencia y a la capacidad de mantener al público adivinando hasta el último segundo.
