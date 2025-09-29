La movida del café gratis para arrancar octubre llegó de la mano de una influencer que sabe bien lo que a los argentinos nos gusta: lo bueno, bonito y en este caso gratuito. Tami Alonso, la creadora de contenido detrás de gangas.tips, soltó la bomba en su cuenta de Instagram y casi 300 mil seguidores enloquecieron con la noticia. ¿De qué se trata? De una promoción de McDonald's que, si la jugás bien, te deja tomar un café sin poner un peso.
Café gratis: La promo que todos quieren aprovechar
Tami Alonso, la influencer detrás de gangas.tips, reveló cómo conseguir un café gratis este 1.º de octubre. Y sus seguidores no tardaron en festejar la noticia.
Arranquemos por lo obvio, el café es parte de nuestra cultura diaria. Aunque el mate sigue siendo el rey indiscutido de las infusiones argentinas, el café no se queda atrás. Lo tomamos apenas nos levantamos para despabilarnos, después del almuerzo para ayudar a la digestión, o incluso a media tarde cuando necesitamos ese empujón extra de energía. Es versátil, rico y nos acompaña en distintos momentos del día. Ahora bien, cuando te dicen que podés conseguirlo sin gastar nada, la historia cambia completamente.
Tami compartió un video que no tardó en viralizarse y acumular cerca de 900 "me gusta" en apenas pocas horas. El clip arranca directo al grano: "Café gratis en McDonald's", anuncia la influencer mientras explica los detalles de esta oportunidad que muchos ya están agendando. Resulta que el próximo miércoles 1 de octubre se celebra el "Día Internacional del Café", y la famosa cadena de comida rápida decidió sumarse a la fecha con una promoción especial.
Café gratis en McDonald’s: cómo conseguirlo
El mecanismo para conseguir tu bebida es bastante sencillo, según detalla Alonso en su publicación. Solo necesitás canjear un punto y listo, el café es tuyo. Pero ojo, porque hay un requisito fundamental que no podés pasar por alto, y es que tenés que estar registrado en la aplicación oficial de McDonald's. La marca reservó este beneficio únicamente para quienes forman parte de su comunidad digital, lo que convierte a la app en tu pase directo hacia esa taza sin costo.
La reacción de los seguidores no se hizo esperar. Entre los comentarios destacaron frases como "Alta data", que evidencia la apreciación por este tipo de información útil y concreta. Otro usuario celebró la coincidencia escribiendo "El día de mi cumple", sumando emoción personal al asunto. También hubo quienes aplaudieron con un contundente "Espectacular". Pero lo más interesante fue cómo la publicación generó un efecto dominó, donde diversas personas etiquetaron a sus amigos, familiares y conocidos para compartir el dato y, de paso, organizarse para ir juntos a aprovechar la promo.
Por lo tanto, si querés comenzar octubre con el pie derecho y un café en la mano sin tocar tu billetera, ya sabés qué hacer. Descargá la aplicación de McDonald's, regístrate y marcá en rojo el miércoles 1 de octubre en tu calendario. Al final del día, un café gratis siempre viene bien.
