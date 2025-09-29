Delirante: JK Rowling destrozó a Emma Watson y reveló la nota secreta que le escribió la actriz

image El tuit es muy largo, pero acá se pueden dar una idea de por dónde viene la mano.

Rowling fue brutal en su análisis: aseguró que Watson "tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es". La escritora enumeró situaciones cotidianas que, según ella, la actriz jamás enfrentará: refugios para personas sin techo, vestuarios mixtos en piletas públicas, hospitales estatales o centros de ayuda para víctimas de violación.

"Yo viví en la pobreza mientras escribía el libro que hizo famosa a Emma", remarcó Rowling, dejando en claro las diferencias de origen entre ambas. La autora también cuestionó el cambio de tono reciente de Watson, quien en una entrevista con el podcast de Jay Shetty dijo que aún atesora a la escritora pese a sus diferencias.

Desde ya, hay que mencionar que Rowling sufrió violencia de género y vivió en una situación economica precaria en tiempos de juventud. Por supuesto que la 'cuna de oro' a la que pertenece Watson le da una ventaja que juega a favor de la agenda. En su momento el feminismo y el movimiento LGBT, hoy ya no tan en vigencia como cuando se dio el primer distanciamiento entre ambas.

El timing perfecto para el contraataque

Rowling explicó que decidió romper el silencio ahora porque Watson volvió a hablar del tema en público. "Siempre rechacé comentar sobre ella para que no la persiguieran por mis palabras", confesó. Pero la reciente entrevista de Watson, donde aseguró estar abierta al diálogo con Rowling, fue la gota que rebalsó el vaso.

La autora también destrozó la idea de que los actores de Harry Potter sean "portavoces" de su universo creativo. "No les debo acuerdo eterno. Es tan ridículo como si yo consultara hoy con mi jefe de cuando tenía 21 años qué opiniones debo tener", disparó.

Watson no respondió públicamente todavía. Mientras tanto, las redes explotan con opiniones divididas: algunos apoyan a Rowling, otros defienden a Watson. Lo cierto es que esta pelea no tiene visos de terminar pronto.

