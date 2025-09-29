Mochila pesada carga Javier Milei en su intento de cumplir con Trump y Bessent

Live Blog Post

Casi la mitad de los niños de 14 años forman parte de hogares bajo la línea de pobreza

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) informó que "el 45,4% de las personas de 0 a 14 años formaron parte de hogares bajo la línea de pobreza", de acuerdo a los datos arrojados por la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del primer semestre de 2025.

"El porcentaje total de personas bajo la línea de pobreza para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años fue de 37,0% y 27,7%, respectivamente. En la población de 65 años y más, el 10,8% de las personas se Grupos de edad ubicó bajo la línea de pobreza", añade el documento.

image

En cuanto a la población más vulnerable, personas entre 0 y 14 años, un 10% son pobres indigentes, es decir que sus familias poseen ingresos que las ubican por debajo de la Canasta Básica Alimentaria, que contiene los nutrientes necesarios para un ser humano.

Según el informe, entre las personas recién nacidas y los 17 años, el subgrupo más afectado por la pobreza es el de 12 a 17 años, con una porcentaje del 47,6%. Entre cero y 5 años, el índice se reduce a 42 puntos de los niñas y niños argentinos cuyos ingresos familiares los ubican por debajo del costo de la Canasta Básica Total, que se utiliza para establecer estadísticamente la pobreza.

Vale aclarar que no se trata de la medición de pobreza por ingresos, que no tiene en cuenta condiciones habitacionales de vida, acceso a servicios básicos ni otros factores materiales que hacen a la vida de las personas. Es decir que, si el ingreso de un familia al momento de la encuesta es superior al de la Canasta Básica Total, no importe las condiciones de su vivienda, confort o acceso a servicios, para el Indec no es un pobre.