Mochila pesada carga Javier Milei en su intento de cumplir con Trump y Bessent

"Hay que hermanarse con el campo"
Urgente24, que siempre sostiene la eliminación de todo impuesto a la exportación, considera interesante esta reflexión:
Topo Rodríguez (Consenso Federal / Fuerza Patria en PBA):
"Los pequeños y medianos productores agropecuarios de la Argentina están enojados con las decisiones del gobierno de Javier Milei.
El Presidente Libertario llegó proponiendo "retenciones cero", pero Milei intentó aumentar los derechos de exportación apenas asumió. El Congreso no lo avaló; igual los mantuvo altos.
Eso se conjuga con una política de atraso cambiario, precios de las commodities entre bajos y regulares, más el aumento en dólares de los insumos agropecuarios.
No hay peor combinación de variables para el productor agropecuario.
Aún así, buena parte de la llamada "dirigencia del campo" se mantuvo muy dócil con el gobierno.
Para muchos de ellos, es preferible hacer silencio cuando se funden los pequeños productores, antes que confrontar públicamente con un gobierno groseramente antiperonista.
Sin embargo, después de la gran estafa con la baja temporal de retenciones, el enojo del campo no tiene techo.
El llamado "voto del campo" no es significativo per se, pero la actividad agropecuaria contagia un "estado de ánimo" imposible de frenar en las ciudades de las provincias argentinas.
Muchas de esas ciudades pertenecen a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, las tres provincias que registran mayor superficie sembrada de soja.
Ellas representan aproximadamente el 75% de la superficie que se siembra anualmente en todo el país y reúnen, entre las tres, al 85% de los productores de soja de la Argentina.
En términos electorales, la Provincia de Buenos Aires tiene el 37% de los votantes habilitados para el próximo 26 de octubre; Córdoba tiene el 9% y Santa Fe el 8%. Eso significa que el terceto provincial reúne al 55% de los votantes argentinos.
Milei está complicado, además, porque quien encabeza la lista de candidatos en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, es -junto con el Presidente- quien más prometió "cero retenciones" durante la campaña.
Es importante, entonces, que los peronistas tengamos la capacidad de escuchar al campo, de comprender la realidad que atraviesan especialmente los pequeños y medianos productores.
Hay que aceptar con grandeza las críticas. Aprovechar las oportunidades que el mundo sigue dando, produciendo mucho más, agregando valor y creando trabajo.
Hay que hermanarse con el campo y hacer una Argentina Grande."
Mientras tanto, en Ciudad Gótica...
