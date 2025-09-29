Golazo24, el otro gran ganador en River 1-2 Deportivo Riestra

image Fracaso de River ante Riestra en el Monumental.

Golazo24 y Deportivo Riestra, los ganadores de la fecha

El equipo del Tata Benítez mantiene la esencia del que dirigía el Ogro Fabbiani hasta principios de este año. Tiene una línea de cinco defensores a la que no renuncia por nada del mundo, tres hombres en el medio y dos en la delantera. A veces 5-3-2, otras 5-4-1, pero los 5 del fondo son una fija en el equipo.

Deportivo Riestra no tiene verguenza deportiva en resguardarse en su campo y en no correr grandes riesgos, sabe que la responsabilidad la suele tener el contrario. Tiene uno de los planteles más humildes del fútbol grande de la Argentina, por lo que conoce sus limitaciones. Ayer venció al plantel más poderoso de la Argentina y uno de los más valuados en el continente.

image Riestra noqueó a River con su mejor arma, la pelota parada, que es a su vez la kryptonita del Millonario. (Foto: Prensa Deportivo Riestra).

El Malevo ya disputó los 8vos. de final del Torneo Apertura, lidera la Zona B y está en puestos de clasificación a Copa Sudamericana 2026 (a un punto de Copa Libertadores). Año maravilloso para los de Nueva Pompeya.

Golazo24 había advertido la epopeya de Riestra de este domingo ante River en 'Deportivo Riestra puede hundir más a River de la manera menos pensada'.

image Tabla Anual actualizada. (Foto: Captura Promiedos.com).

