Golazo24, el otro gran ganador en River 1-2 Deportivo Riestra

No fue un pronóstico azaroso, sino argumentado. Si bien no deja de ser muy polémica la campaña de Deportivo Riestra por varios fallos arbitrales a favor, este medio se ha hecho eco de la gran cosecha que viene generando el Malevo en el Torneo Clausura. Este domingo (28/9), el blanquinegro y Golazo24 dieron el golpe en el Monumental.
El conjunto de Gustavo Benítez noqueó a River por 2 a 1 en Núñez con goles de Antony Alonso y Pedro Ramírez, mientras que Giuliano Galoppo había igualado el partido transitoriamente con una linda volea que venció la resistencia del arquero Ignacio Arce, uno de los mejores porteros del campeonato y de las figuras de la tarde/noche.
Tras un flojo partido, el dueño de casa se fue, nuevamente, con la cabeza gacha y el público no aguantó: explotó tras el pitazo final y se manifestó con silbidos y abucheos generales.
A pesar de lo estrictamente futbolístico, el presente se refleja en una estadística durísima. El Millonario acumuló su cuarta derrota al hilo, algo que no sucedía desde 2010.
El árbol no cae lejos de la manzana: el año de River es muy malo desde lo colectivo y lo individual. Lo que sucedía es que hasta hace un mes no perdía, o al menos no perdía tanto...
Golazo24 y Deportivo Riestra, los ganadores de la fecha
El equipo del Tata Benítez mantiene la esencia del que dirigía el Ogro Fabbiani hasta principios de este año. Tiene una línea de cinco defensores a la que no renuncia por nada del mundo, tres hombres en el medio y dos en la delantera. A veces 5-3-2, otras 5-4-1, pero los 5 del fondo son una fija en el equipo.
Deportivo Riestra no tiene verguenza deportiva en resguardarse en su campo y en no correr grandes riesgos, sabe que la responsabilidad la suele tener el contrario. Tiene uno de los planteles más humildes del fútbol grande de la Argentina, por lo que conoce sus limitaciones. Ayer venció al plantel más poderoso de la Argentina y uno de los más valuados en el continente.
El Malevo ya disputó los 8vos. de final del Torneo Apertura, lidera la Zona B y está en puestos de clasificación a Copa Sudamericana 2026 (a un punto de Copa Libertadores). Año maravilloso para los de Nueva Pompeya.
Golazo24 había advertido la epopeya de Riestra de este domingo ante River en 'Deportivo Riestra puede hundir más a River de la manera menos pensada'.
Más de Golazo24
Argentina 3 - Cuba 1: a pesar de un bochornoso arbitraje, la Albiceleste rindió honor al fútbol criollo
Racing e Independiente tuvieron un vibrante clásico pero se quedaron con las ganas
River Plate en modo escándalo: Qué pasó con Paulo Díaz y Miguel Borja