River Plate en modo escándalo: Qué pasó con Paulo Díaz y Miguel Borja

En el último tiempo, ambos han tenido malos rendimientos. Colibrí en ningún momento pudo volver a amigarse con el arco en los minutos que le tocó sumar y Díaz, no ha tenido los mejores partidos.

Ayer domingo 28 de septiembre, el Monumental se hizo notar. Entre otras cosas, cantó: "a ver si nos entendemos los jugadores y la popular", mostrando un claro disgusto para con los futbolistas.

Un claro termómetro individual de lo que sienten los hinchas para cada uno de los jugadores es el "aplausómetro" cuando son mencionados por la voz del estadio.

Tanto Paulo Díaz como Miguel Borja recibieron silbidos cuando fueron nombrados, cosa que no pasó con todos.

Otros de los repudiados por el Monumental, fueron: Kevin Castaño, Sebastián Boselli, Matías Galarza y Facundo Colidio (que alternó aplausos con algunos silbidos).

Luego de la finalización del encuentro ante Deportivo Riestra, el estadio silbó a todo el equipo por la derrota ante el conjunto de Bajo Flores.

River y lo que se le viene

Es una obviedad que no es para nada alegre perder cuatro partidos de manera consecutiva, pero River Plate debe empezar a ganar si quiere conseguir algún título en lo que resta del 2025.

Tiene dos posibilidades de ganar un campeonato: Torneo Clausura de la Liga Profesional y Copa Argentina.

Lo más inmediato para los dirigidos por Marcelo Gallardo, es el partido ante Racing Club por los cuartos de final de Copa Argentina que se disputará el próximo jueves 2 de octubre desde las 18 horas en el Gigante de Arroyito.

Este partido implica mucho, no solo por el pasaje a las semifinales, sino también por lo que significa este duelo luego de lo que pasó alrededor de Maximiliano Salas y las discusiones dirigenciales.

En cuanto al Torneo Clausura, el Millonario está segundo en su zona (quedó a 4 de Riestra luego de la derrota de ayer). El próximo encuentro para el club de Núñez será el próximo domingo 5 de octubre desde las 21:15 horas, también en Rosario.

