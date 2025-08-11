El próximo jueves 14 de agosto será la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Libertad de Paraguay y River Plate. Muchos en el Millonario miran con preocupación lo sucedido con el colombiano Miguel Borja y Germán Pezzella.
¿QUÉ PASÓ?
Polémica en River Plate por Miguel Borja y Germán Pezzella
Se avecinan los octavos de Copa Libertadores y todos en River Plate hablan de lo que pasó con Miguel Borja y Germán Pezzella.
El primer partido del duelo entre el club de Núñez y el Decano, será en Asunción y Marcelo Gallardo tiene que armar un equipo acorde como para traerse un buen resultado a Buenos Aires.
River, Miguel Borja y Germán Pezzella
Si bien la mirada central está en la Copa Libertadores, no hay que dejar pasar por alto lo sucedido el fin de semana que pasó.
El Millonario empató 0 a 0 con Independiente (en un partido que mereció perder) y hubo dos cuestiones que generaron revuelo en el conjunto de Gallardo.
En la previa del partido ante el Rojo, Miguel Borja fue entrevistado por TNT Sports y sorprendió con una declaración: "está todo dado para que la historia continúe", aseguró el colombiano, dando a entender que es probable que renueve su contrato.
Cabe recordar que el mismo finaliza en diciembre de este año y todo hacía parecer que eso no iba a sueceder. Es altamente probable, que ante la ausencia de Maximiliano Salas y Sebastián Driussi, "Colibrí", sea titular contra Libertad.
El problema con Germán Pezzella es central. El defensor sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y no podrá estar en cancha durante varios meses (entre 6 y 8).
La gran duda, es quién reemplazará al campeón del mundo en Paraguay. Lucas Martínez Quarta también está lesionado y Lautaro Rivero no está inscripto para jugar octavos (podría sumarse recién en cuartos).
Se estima que Paulo Díaz llegará sin problemas al partido del jueves por más que tenga una inflamación en su rodilla. Todo indica que su compañero será Sebastián Boselli.
Más de River Plate (vs Libertad por Copa Libertadores)
River Plate tuvo un inicio de cuatrimestre irregular: por momentos mostró un nivel interesante, pero en otros ni siquiera logró generar situaciones de gol, como ocurrió ante San Lorenzo e Independiente.
Aun así, está puntero en su zona y ya avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina. Es decir, en cuanto a resultados, viene bien encaminado, aunque todavía muestra falencias en el juego.
El jueves 14 de agosto, el Millonario se jugará buena parte del año.
El partido ante Libertad de Paraguay será ese día desde las 21:30 horas (de Argentina) y el árbitro será Wilton Sampaio.
La vuelta, en donde se definirá todo, será el siguiente jueves (21) en el mismo horario.
Quien pase a cuartos, se enfrentará con el ganador de Palmeiras y Universitario de Perú.
