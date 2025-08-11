Polémica en River Plate por Miguel Borja y Germán Pezzella

image

Cabe recordar que el mismo finaliza en diciembre de este año y todo hacía parecer que eso no iba a sueceder. Es altamente probable, que ante la ausencia de Maximiliano Salas y Sebastián Driussi, "Colibrí", sea titular contra Libertad.

El problema con Germán Pezzella es central. El defensor sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y no podrá estar en cancha durante varios meses (entre 6 y 8).

La gran duda, es quién reemplazará al campeón del mundo en Paraguay. Lucas Martínez Quarta también está lesionado y Lautaro Rivero no está inscripto para jugar octavos (podría sumarse recién en cuartos).

Se estima que Paulo Díaz llegará sin problemas al partido del jueves por más que tenga una inflamación en su rodilla. Todo indica que su compañero será Sebastián Boselli.

image

Más de River Plate (vs Libertad por Copa Libertadores)

River Plate tuvo un inicio de cuatrimestre irregular: por momentos mostró un nivel interesante, pero en otros ni siquiera logró generar situaciones de gol, como ocurrió ante San Lorenzo e Independiente.

Aun así, está puntero en su zona y ya avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina. Es decir, en cuanto a resultados, viene bien encaminado, aunque todavía muestra falencias en el juego.

El jueves 14 de agosto, el Millonario se jugará buena parte del año.

Embed

El partido ante Libertad de Paraguay será ese día desde las 21:30 horas (de Argentina) y el árbitro será Wilton Sampaio.

La vuelta, en donde se definirá todo, será el siguiente jueves (21) en el mismo horario.

Quien pase a cuartos, se enfrentará con el ganador de Palmeiras y Universitario de Perú.

+ EN GOLAZO 24

Gol de Barracas Central y escándalo por las groseras líneas que trazó el VAR

Racing presentó a Marcos Rojo: así será su camiseta para evitar el apellido

Cachetazo a Ramón Díaz y bronca con Emiliano, el "pasante" que sueña Corinthians

En el caos, la buena noticia de Boca está en el fondo y la elogió Martín Palermo