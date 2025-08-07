Polémica en River por lo que dicen sobre Miguel Borja

Por eso mismo, tal como hizo en el partido ante San Martín de Tucumán, deberá recurrir a la titularidad de Miguel Borja para el partido ante Independiente y (probablemente) ante Libertad en Paraguay.

Pero ojo, independientemente de que juegue o no los siguientes partidos, en las últimas horas surgieron diferentes versiones respecto a su futuro en el club. Cabe recordar que su contrato, vence en diciembre.

El periodista de DSports Pablo Sager, dijo: "ante el panorama de lo difícil que está encontrar un 9 para River, yo no sería tan tajante en pensar que Borja se va a ir de River en diciembre."

En contraposición, el periodista de AZZ, Renzo Pantich, lo contradijo en Cuidemos el Fútbol: "yo no tengo esa data. Me dijeron que renovaron con todos los que tenían que renovar. Borja quería renovar por 5 temporadas y en River se lo negaron. Mi información es que Borja se iría libre en diciembre".

Se viene una semana importante para River Plate.

Por un lado, deberá afrontar el clásico ante Independiente en Avellaneda por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional (en la que no quiere perder la punta).

Y por otra vertiente, está la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad en Paraguay.

El primer encuentro mencionado será el sábado 9 de agosto desde las 18:30 horas y el segundo, el próximo jueves 14 de agosto desde las 21:30 horas.

Luego de lo que fue la victoria ante San Martín de Tucumán y ante la imposibilidad de contar con algunos jugadores importantes para él (caso Driussi y Salas), seguramente Gallardo apueste por los mismos once que vencieron al Santo por Copa Argentina.

