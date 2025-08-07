Petrolera Aconcagua sale a captar sus ONs con este nuevo canje

Sin embargo, este plan B no garantiza el capital fresco, un punto crítico para la continuidad operativa. Sin embargo, este plan B no garantiza el capital fresco, un punto crítico para la continuidad operativa.

La renegociación con Vista

El canje no se limita a los bonos. También implica la renegociación del Farm Out Agreement (FOA) con Vista Energy, reduciendo la producción entregada del 40% al 20% y extendiendo el contrato hasta 2029.

Esto, en la práctica, duplica la participación de Aconcagua en esos pozos y le asegura un 80% de los ingresos derivados del acuerdo, un alivio que puede mejorar su caja operativa.

Las nuevas ONs

La propuesta contempla dos bonos de mediano plazo (5 años) en pesos y dollar linked, y tres de largo plazo (7 años) en pesos, dollar linked y hard dollar.

Pesos (Clases XVIII y XX): Tasa variable TAMAR más margen creciente de entre 0,25% y 2% anual.

Tasa variable TAMAR más margen creciente de entre 0,25% y 2% anual. Dollar Linked (Clases XIX y XXI): Cupones step-up de entre 2% y 7%.

Cupones step-up de entre 2% y 7%. Hard Dollar (Clase XXII): Cupón entre 3% y 7% anual.

En todos los casos, la amortización se concentra en los últimos dos o tres años, con esquemas de 20%-20%-60% o 20%-80%. Esto extiende la duration de la deuda y traslada gran parte de los pagos hacia adelante.

Premios para tentar a los tenedores

El canje incluye un monto máximo de emisión de u$s 45 millones para las clases de corto plazo, con reubicación automática al tramo largo si se supera. También ofrece un premio Early Bird para quienes adhieran antes del 12 de agosto, limitado a u$s 205.400 en valor nominal total, a prorratear si hay exceso de solicitudes.

Además, se habilita la posibilidad de pagar intereses en especie (PIK) según el nivel de EBITDAX generado, algo que puede aliviar tensiones de caja en años flojos, pero que también implica que el inversor reciba más deuda en vez de efectivo.

Oportunidades y riesgos para los tenedores

La valuación presentada en la propuesta revela un escenario mixto:

En el Lote 1 (bonos de menor duration), los tenedores de ONs en pesos y dollar linked podrían enfrentar pérdidas contra valor de mercado por la extensión de plazos, aunque pasar de pesos a dollar linked podría mejorar liquidez secundaria.

(bonos de menor duration), los tenedores de ONs en pesos y dollar linked podrían enfrentar por la extensión de plazos, aunque pasar de pesos a dollar linked podría mejorar liquidez secundaria. En el Lote 2 (bonos de mayor duration), el canje resulta positivo, sobre todo para títulos en dólares, gracias a mejores rendimientos y sin una extensión excesiva de vencimientos.

Sin embargo, hay un dato incómodo: sin la entrada de Tango Energy, la empresa seguiría con una deuda pesada y sin el refuerzo de capital necesario, lo que dejaría en el aire la efectividad del canje.

Un contexto adverso

El lanzamiento de esta oferta se da en un momento en el que el mercado de deuda corporativa local todavía procesa defaults recientes y enfrenta un clima de aversión al riesgo. El respaldo de nombres como Vista y Trafigura le da cierta credibilidad, pero no alcanza para disipar el escepticismo: el éxito dependerá de que los acreedores confíen en que el canje es mejor que el escenario de ejecución judicial.

A menos de dos semanas para el cierre de la oferta, el reloj corre y las negociaciones se aceleran. Si Aconcagua logra superar el umbral del 90% y concretar el ingreso de Tango Energy, habrá dado un paso clave para reperfilar su deuda y oxigenar su caja. Si no, quedará expuesta a un nuevo capítulo de tensión financiera.

