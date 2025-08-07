Justo cuando se votaba en Diputados, 'Toto' envió a Carlos Guberman a Jujuy

Según El Submarino Jujuy, "De la reunión celebrada en el en el Salón Fascio, de la Casa de Gobierno, también participaron el gabinete de Hacienda y Finanzas, encabezado por el ministro Federico Cardozo, y funcionarios nacionales del área.

En este contexto, se planteó la continuidad de obras enmarcadas en el Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR), que se torna indispensable para los distintos sectores que integran el productivo local.

Asimismo, se conversó sobre la proyección y continuidad del plan de pavimentación de rutas.

En otro tramo del encuentro, se abordó la situación de autorizaciones pendientes que la provincia necesita para avanzar en la ejecución de proyectos clave para jujeños y jujeñas."

Sadir defendió su negociación:

"Seguimos gestionando con responsabilidad y firmeza lo que nos corresponde, para que el progreso y las obras lleguen a cada rincón de nuestra provincia".

Carlos Sadir P.jpg Carlos Sadir y su gran elector, Gerardo Morales.

29 partidos para las nacionales

El titular de la Secretaría Electoral Federal, Manuel Álvarez del Rivero, le dijo a El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) que la Cámara Nacional Electoral tiene inscriptos 29 partidos de distrito vigentes en Jujuy, que pueden participar de las elecciones nacionales del 26/10, en frentes o solos.

Movimiento de Integración y Desarrollo, Partido Justicialista, Unión Cívica Radical, Partido Demócrata Cristiano, Unir, Movimiento Socialista de los Trabajadores, Partido Socialista, PRO, Partido Solidario, Partido del Obrero, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido de la Concertación Forja, Partido Renovador Federal, La Izquierda de los Trabajadores, La Libertad Avanza, Movimiento Popular Jujeño, Lyder, Partido Blanco de los Trabajadores, Hacemos, Gana Jujuy, Proyecto Sur, Arriba Jujuy, Miles, Encuentro Jujeño, Cruzada Renovadora, Primero Jujuy, Movimiento Izquierda Juventud Dignidad, Por Jujuy, y Jujuy Avanza.

Los electores y electoras de Jujuy elegirán 3 diputados nacionales titulares y 3 suplentes.

Las diputadas nacionales Leila Chaher (Unión por la Patria) y Natalia Sarapura (UCR) y el legislador, Alejandro Vilca (FIT-U) terminan su mandato el 10/12.

El funcionario dijo el plazo para inscribir frentes y alianzas vence "a las 9:00 del viernes 08/08, conforme al artículo 124 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación".

Luego, destacó que todas las presentaciones judiciales se hacen de manera digital en una plataforma del Poder Judicial que se llama Lex100.

“Todos los requisitos de quienes deseen competir como alianza se podrán presentar hasta el plazo de gracia, que considera cumplida en término la gestión hasta las dos primeras horas del horario judicial del día siguiente hábil”.

