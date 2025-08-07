De no creer: Viviana Canosa reveló el destacado cargo que le ofreció Javier Milei

La insólita confesión sexual de Viviana Canosa

En el mundo del streaming Viviana Canosa parece haber encontrado su nuevo lugar luego de haber terminado su etapa en El Trece, de hecho finalmente estará en Carnaval de lunes a viernes.

Si bien una de sus principales características es no privarse de decir lo que tiene ganas, hace algunos días realizó una confesión sexual que no pasó desapercibida.

"No tener sexo me pone muy bien", atinó a decir para la sorpresa de sus compañeros de Cónclave. Y agregó: "Chicos, hace mucho que no tengo sexo". Rápidamente sus colegas aprovecharon para preguntarle si estaba soltera y si estaba disponible y con ganas de conocer a alguien.

El exconductor de Intrusos, dijo con humor sobre Fabián Doman: "Ningún amigo de Doman te conviene. Ya te lo digo". La periodista aprovechó la ocasión para recordar lo que en algún momento le confesó la reconocida actriz Norma Pons. "Un día me dijo Norma Pons que los mejores amantes son los gauchos. Son los que están en el interior", recordó.

