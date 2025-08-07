En la noche del miércoles (06/08) Jorge Rial y Viviana Canosaprotagonizaron un nuevo programa del flamante ciclo Revueltos por el canal de streaming Carnaval y la periodista sorprendió a su compañero al revelar el deseo que Javier Milei cuando los unía una cordial relación.
"ME PARECÍA UNA LOCURA"
De no creer: Viviana Canosa reveló el destacado cargo que le ofreció Javier Milei
Viviana Canosa sorprendió a Jorge Rial al confesar el inesperado ofrecimiento que le hizo el líder libertario previo a ganar las elecciones presidenciales.
En medio del ciclo la periodista contó que el economista le había propuesto ser su vicepresidenta en el caso de que se convirtiera en mandatario nacional y su colega no logró ocultar su asombro. "Cuando fueron las elecciones Milei me propuso todo", comenzó contando.
Y siguió: "Vice, que ya me parecía una locura. Sí, una locura". Además, agregó que también la invitó a ser senadora, diputada y alcalde porteña aunque a todo le dijo que no. No obstante, confesó que recibió un llamado de Patricia Bullrich para ofrecerle "lo que quisiera". Asimismo, recordó que en una entrevista con Eduardo Feinmann le preguntó en clara alusión a su persona: "¿Su candidata a vice puede ser una periodista".
"Él necesitaba una mina fuerte al lado. Este país una locura, pero bueno. Imaginate que yo lo primero que dijo fue: 'No, no, no, no. No estoy preparada para lo que me dicen y menos para esos cargos'", rememoró. "Yo aparte, si me dedicara a la política en serio yo me prepararía mucho, porque para mí sería un honor", explicó.
La insólita confesión sexual de Viviana Canosa
En el mundo del streaming Viviana Canosa parece haber encontrado su nuevo lugar luego de haber terminado su etapa en El Trece, de hecho finalmente estará en Carnaval de lunes a viernes.
Si bien una de sus principales características es no privarse de decir lo que tiene ganas, hace algunos días realizó una confesión sexual que no pasó desapercibida.
"No tener sexo me pone muy bien", atinó a decir para la sorpresa de sus compañeros de Cónclave. Y agregó: "Chicos, hace mucho que no tengo sexo". Rápidamente sus colegas aprovecharon para preguntarle si estaba soltera y si estaba disponible y con ganas de conocer a alguien.
El exconductor de Intrusos, dijo con humor sobre Fabián Doman: "Ningún amigo de Doman te conviene. Ya te lo digo". La periodista aprovechó la ocasión para recordar lo que en algún momento le confesó la reconocida actriz Norma Pons. "Un día me dijo Norma Pons que los mejores amantes son los gauchos. Son los que están en el interior", recordó.
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
La miniserie de 6 episodios que es cero clichés y puro suspenso
El outlet de Buenos Aires que vende zapatillas a menos de $50.000 y todos visitan
Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas
Identidad falsa: Javier Milei se habría reunido con alguien que no es