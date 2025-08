Baby Etchecopar estalló de furia contra José Alperovich: "Es un sinvergüenza"

Baby Etchecopar también disparó contra Javier Milei

Asimismo, Baby Etchecopar aprovechó la entrevista para referirse a su vez al rol del presidente Javier Milei y no tuvo reparos en criticarlo.

"Con este presidente tenemos un feudalismo diferente, tenemos un feudalismo del maltrato", sumó posteriormente.

No obstante, luego aclaró: "No me importa ni Milei, ni Cristina Kirchner, ni nadie. Creo que el medio es el vínculo con el pueblo no con los políticos".

"Nosotros tenemos que trabajar para lo que le pasa a la gente", agregó con seguridad sobre el papel de los periodistas.

