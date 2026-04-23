Enloqueció Telefe: Echó de golpe a una histórico referente de su ciclo más familiar

Cascón, de todos modos, eligió no romper del todo el vínculo emocional con el canal. "No tengo más que palabras de agradecimiento porque me dieron 10 años de trabajo", reveló, intentando equilibrar lo profesional con lo personal.

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La otra cara de la TV: salidas sin aviso y sus consecuencias

Más allá del plano laboral, el propio Cascón reconoció el impacto emocional y explicó que no se trató de un programa más. "Estoy todavía sorprendido, ahora ya estoy mejor, pero tuve unas semanas complicadas porque fueron muchos años de un programa al que le tomé cariño y éramos como una familia".

En ese sentido, el periodista Guillermo Barrios ya había anticipado el estado anímico del cocinero al contar que estaba "angustiado, triste, desilusionado. Me sacaron. Me dijeron que este año no", una descripción que refleja con bastante crudeza lo que implica quedar afuera de un proyecto tan instalado.

image La salida afectó emocionalmente a Cascón y muestra una lógica habitual en TV: decisiones repentinas, contratos inestables y poca comunicación en equipos que parecen sólidos. Fuente: Telefe

Otro punto clave es que, según el propio Cascón, no hubo señales previas que anticiparan la decisión. Durante meses, la relación con el canal se mantuvo activa y con proyectos en marcha, por lo que la noticia le resultó todavía más inesperada. "Este año, los directivos del canal tomaron la decisión de que yo no siga y sentí una decepción, me sorprendió, porque durante mucho tiempo contaron conmigo para un montón de proyectos distintos", sostuvo.

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