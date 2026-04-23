En Telefe se mandaron una jugada que dejó a varios descolocados: un cocinero queridísimo de La Peña de Morfi quedó afuera de un día para el otro. El tema no es tanto la salida en sí, sino cómo una figura que estuvo una década metida en el corazón del programa terminó enterándose sobre la hora y sin explicaciones.
"NO SÉ POR QUÉ FUE"
Enloqueció Telefe: Echó de golpe a una histórico referente de su ciclo más familiar
Telefe bajó sin explicación a un cocinero histórico de La Peña de Morfi después de 10 años. Quedó afuera de un día para el otro y todavía no entiende qué pasó.
Telefe lo dejó afuera de 'La Peña de Morfi' tras una década: qué pasó
El protagonista de esta historia es Rodrigo Cascón, cocinero histórico del ciclo de los domingos, que quedó afuera del programa en 2025 luego de más de 10 años de participación continua en el ciclo de Telefe.
Lo que llama la atención no es únicamente la desvinculación, sino la forma en la que se dio. "No sé por qué fue, si realmente hay algo, que me lo digan porque nunca me enteré", dijo el propio Cascón desconcertado por la falta de comunicación.
El cocinero se enteró de que no continuaba en el programa apenas dos semanas antes del arranque de la nueva temporada, después de haber pasado todo el verano trabajando y proyectando el ciclo.
Cascón, de todos modos, eligió no romper del todo el vínculo emocional con el canal. "No tengo más que palabras de agradecimiento porque me dieron 10 años de trabajo", reveló, intentando equilibrar lo profesional con lo personal.
La otra cara de la TV: salidas sin aviso y sus consecuencias
Más allá del plano laboral, el propio Cascón reconoció el impacto emocional y explicó que no se trató de un programa más. "Estoy todavía sorprendido, ahora ya estoy mejor, pero tuve unas semanas complicadas porque fueron muchos años de un programa al que le tomé cariño y éramos como una familia".
En ese sentido, el periodista Guillermo Barrios ya había anticipado el estado anímico del cocinero al contar que estaba "angustiado, triste, desilusionado. Me sacaron. Me dijeron que este año no", una descripción que refleja con bastante crudeza lo que implica quedar afuera de un proyecto tan instalado.
Otro punto clave es que, según el propio Cascón, no hubo señales previas que anticiparan la decisión. Durante meses, la relación con el canal se mantuvo activa y con proyectos en marcha, por lo que la noticia le resultó todavía más inesperada. "Este año, los directivos del canal tomaron la decisión de que yo no siga y sentí una decepción, me sorprendió, porque durante mucho tiempo contaron conmigo para un montón de proyectos distintos", sostuvo.
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