En la industria de los medios, el dinero fluye donde fluye la audiencia. Telefe, uno de los canales más sólidos del mercado argentino, lo tiene clarísimo: un canal que lidera el prime time no es solo un fenómeno cultural, es una máquina de facturación publicitaria que mueve millones. Por eso, cuando una conductora asegura rating, los contratos no se negocian a la baja.
¿POCO O MUCHO?
Contrato millonario: Se filtró cuánto gana por mes esta conductora de Telefe
Yanina Latorre reveló cuánto gana una reconocida conductora de Telefe, y las redes estallaron con opiniones divididas.
En ese contexto, Wanda Nara —conductora de "MasterChef Celebrity Argentina"— ocupa hoy un lugar central en su grilla. Tiene nombre propio, polémica garantizada y una base de seguidores que sigue cada uno de sus movimientos. Pero, ¿cuánto le cuesta al canal sostener esa presencia?
Yanina Latorre tiró la data al aire
Fue la conductora de "Sálvese quien pueda", Yanina Latorre, quien puso el número sobre la mesa sin rodeos.
Según explicó en su programa, la mediática empresaria y conductora percibe una remuneración mensual de aproximadamente 8.000 dólares, independientemente de la cantidad de emisiones en las que participe.
Pero el detalle no terminó ahí. Latorre también aclaró que la relación contractual no funciona por participación individual, sino como un paquete cerrado y global. "Wanda tiene un contrato por todo, no es que gana aparte por cada programa", detalló Latorre.
¿Es mucho, es poco o es lo que el mercado paga?
La cifra generó un debate inmediato. Para un trabajador promedio argentino, 8.000 dólares mensuales representan más de diez veces el salario mínimo del sector privado. Sin embargo, en el mundo del espectáculo y los medios masivos, la vara está en otro lugar.
Para ponerlo en perspectiva: figuras de primer nivel en canales de aire de Latinoamérica pueden cobrar entre 15.000 y 50.000 dólares mensuales según el mercado, el perfil y la negociación. Desde ese ángulo, el número de Wanda podría incluso sonar moderado.
Las redes no se quedaron calladas
Apenas el posteo oficial de @SQP_oficial —la cuenta en X del programa de Yanina— difundió la información, los comentarios se multiplicaron.
Las reacciones fueron tan variadas como predecibles en este tipo de debates: @patri_216323 relativizó el monto con ironía: "Pero ese es un vuelto para ella. Llega a un sitio y se compra 3 carteras".
@lovelystan08 fue más contundente: "Con 8 mil dólares no le alcanza ni para pagar los impuestos de las propiedades de Italia".
@Horacio19_84 directamente cuestionó la veracidad de la información: "Una pelotudez. ¡Cómo va a cobrar esa miseria! Es obvio que es mentira".
El rating vale oro, y Telefe lo sabe bien
Detrás del número hay una verdad que el mercado publicitario conoce bien: lo que no genera rating, genera pérdidas. Cada punto de audiencia equivale a contratos millonarios con anunciantes. Una figura como Wanda, capaz de sumar miradas incluso desde la controversia, puede representar un retorno de inversión muy superior a su costo mensual.
Así que la pregunta no es si 8.000 dólares son mucho o poco en términos abstractos. La pregunta real es: ¿cuánto factura Telefe gracias a esos 8.000 dólares?
Y esa respuesta, claro, Yanina Latorre no la da.
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