Contrato millonario: Se filtró cuánto gana por mes esta conductora de Telefe

Pero el detalle no terminó ahí. Latorre también aclaró que la relación contractual no funciona por participación individual, sino como un paquete cerrado y global. "Wanda tiene un contrato por todo, no es que gana aparte por cada programa", detalló Latorre.

¿Es mucho, es poco o es lo que el mercado paga?

La cifra generó un debate inmediato. Para un trabajador promedio argentino, 8.000 dólares mensuales representan más de diez veces el salario mínimo del sector privado. Sin embargo, en el mundo del espectáculo y los medios masivos, la vara está en otro lugar.

Para ponerlo en perspectiva: figuras de primer nivel en canales de aire de Latinoamérica pueden cobrar entre 15.000 y 50.000 dólares mensuales según el mercado, el perfil y la negociación. Desde ese ángulo, el número de Wanda podría incluso sonar moderado.

Las redes no se quedaron calladas

Apenas el posteo oficial de @SQP_oficial —la cuenta en X del programa de Yanina— difundió la información, los comentarios se multiplicaron.

Las reacciones fueron tan variadas como predecibles en este tipo de debates: @patri_216323 relativizó el monto con ironía: "Pero ese es un vuelto para ella. Llega a un sitio y se compra 3 carteras".

@lovelystan08 fue más contundente: "Con 8 mil dólares no le alcanza ni para pagar los impuestos de las propiedades de Italia".

@Horacio19_84 directamente cuestionó la veracidad de la información: "Una pelotudez. ¡Cómo va a cobrar esa miseria! Es obvio que es mentira".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2046721337670893967&partner=&hide_thread=false “Wanda cobra 8 mil dólares mensuales en Telefe. No importa la cantidad de programas que haga.”

“La serie vertical la hace ‘gratis’.” #SQP @yanilatorre — SQP (@SQP_oficial) April 21, 2026 Publicación en X de @SQP_oficial.

El rating vale oro, y Telefe lo sabe bien

Detrás del número hay una verdad que el mercado publicitario conoce bien: lo que no genera rating, genera pérdidas. Cada punto de audiencia equivale a contratos millonarios con anunciantes. Una figura como Wanda, capaz de sumar miradas incluso desde la controversia, puede representar un retorno de inversión muy superior a su costo mensual.

Así que la pregunta no es si 8.000 dólares son mucho o poco en términos abstractos. La pregunta real es: ¿cuánto factura Telefe gracias a esos 8.000 dólares?

Y esa respuesta, claro, Yanina Latorre no la da.

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