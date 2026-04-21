"NUEVA MODALIDAD"
La medida que tomó este banco con sus tarjetas Visa
Este banco activó una función que venían esperando miles de clientes. La novedad ya está disponible y podría cambiar la forma en que se manejan las finanzas.
La nueva modalidad se gestiona de forma íntegra desde BIP Móvil y está orientada a nuevas contrataciones. Una vez aprobada la solicitud, la tarjeta queda activa al instante. No hay tiempos de espera, no hay cola en el banco.
Para qué sirve y dónde se puede usar la tarjeta virtual de Banco Provincia
La tarjeta Visa virtual de Banco Provincia no es un producto de uso limitado. Desde el primer momento, permite realizar:
- Compras en comercios electrónicos (e-commerce nacional e internacional)
- Pagos con QR a través de la plataforma Cuenta DNI
- Pagos sin contacto (NFC), también mediante Cuenta DNI
Los datos completos de la tarjeta —número, fecha de vencimiento y código de seguridad— son accesibles desde BIP Móvil, Home Banking y Cuenta DNI. El usuario puede consultarlos en cualquier momento desde cualquiera de esos canales.
Tarjetas adicionales
Ahora bien, uno de los aspectos más prácticos de esta nueva modalidad es la posibilidad de incluir tarjetas adicionales durante el mismo proceso de contratación. El titular puede sumar hasta cuatro tarjetas extra, todas emitidas igualmente en formato virtual.
Esto resulta especialmente útil para quienes quieren habilitar a familiares —pareja, hijos mayores, padres— sin necesidad de iniciar trámites separados. Todo se resuelve en un único flujo dentro de la app.
El paso a paso para conseguirla
El proceso fue diseñado para ser autogestivo. No requiere asistencia de un ejecutivo de cuentas ni turnos previos. Estos son los pasos:
- Abrir BIP Móvil e ingresar con las credenciales habituales
- Ir a Tarjetas > Mis tarjetas
- Tocar los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla
- Seleccionar "Contratación de Tarjeta de Crédito Virtual"
- Elegir la cartera y la semana de vencimiento disponibles
- Decidir si se desean tarjetas adicionales
- Completar la validación biométrica que pide el sistema
- Descargar el comprobante y comenzar a usar la tarjeta
Una vez finalizado el trámite, los datos se visualizan así:
- BIP Móvil o Home Banking: Tarjetas > Mis tarjetas > Visa > Ver datos
- Cuenta DNI: Otras funcionalidades > Tarjetas > Visa > Ver datos
¿Y si el usuario quiere el plástico físico?
Es importante aclarar que, la virtual es la propuesta principal, pero no es la única opción. Si el cliente prefiere contar con un plástico tradicional —ya sea por costumbre o por necesidad operativa—, puede solicitarlo directamente desde los canales digitales del banco.
La primera emisión física no tiene costo. Es decir, la entidad no cobra por imprimir y enviar la tarjeta. Este punto es relevante porque muchos bancos cobran un arancel por este tipo de gestiones.
----------------------------------
Más contenido en Urgente24
Telefe de mal en peor: El conductor que todavía no arrancó y la gente ya pide que lo saquen
La fuerte declaración de Jorge Rial que nadie esperaba: "Decidimos..."
Mirtha Legrand la ligó sin comerla ni beberla: Quién quiere demandar a su producción