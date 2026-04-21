La medida que tomó este banco con sus tarjetas Visa

Esto resulta especialmente útil para quienes quieren habilitar a familiares —pareja, hijos mayores, padres— sin necesidad de iniciar trámites separados. Todo se resuelve en un único flujo dentro de la app.

El paso a paso para conseguirla

El proceso fue diseñado para ser autogestivo. No requiere asistencia de un ejecutivo de cuentas ni turnos previos. Estos son los pasos:

Abrir BIP Móvil e ingresar con las credenciales habituales Ir a Tarjetas > Mis tarjetas Tocar los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla Seleccionar "Contratación de Tarjeta de Crédito Virtual" Elegir la cartera y la semana de vencimiento disponibles Decidir si se desean tarjetas adicionales Completar la validación biométrica que pide el sistema Descargar el comprobante y comenzar a usar la tarjeta

Una vez finalizado el trámite, los datos se visualizan así:

BIP Móvil o Home Banking : Tarjetas > Mis tarjetas > Visa > Ver datos

: Tarjetas > Mis tarjetas > Visa > Ver datos Cuenta DNI: Otras funcionalidades > Tarjetas > Visa > Ver datos

¿Y si el usuario quiere el plástico físico?

Es importante aclarar que, la virtual es la propuesta principal, pero no es la única opción. Si el cliente prefiere contar con un plástico tradicional —ya sea por costumbre o por necesidad operativa—, puede solicitarlo directamente desde los canales digitales del banco.

La primera emisión física no tiene costo. Es decir, la entidad no cobra por imprimir y enviar la tarjeta. Este punto es relevante porque muchos bancos cobran un arancel por este tipo de gestiones.

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