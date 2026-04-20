Mirtha Legrand la ligó sin comerla ni beberla: Quién quiere demandar a su producción

Lussich también se hizo una pregunta que muchos compartían: "¿Por qué él levantó el perfil cuando escapaba de las cámaras? Hoy está avalado por un caso que lo sobreseyó".

El sobreseimiento como respaldo

La respuesta está en los papeles. En febrero de 2023, el juez de instrucción Alejandro Ferro dictó el sobreseimiento definitivo de Biasotti. La resolución determinó que no existían pruebas suficientes para sostener los cargos de abuso sexual agravado y corrupción de menores que su hija Anna Chiara había presentado en noviembre de 2019.

Con ese fallo en la mano, Biasotti eligió el prime time del sábado para contar su versión ante millones de televidentes. Una jugada que, desde lo legal, tenía sustento. Desde lo familiar, abrió una herida que está muy lejos de estar cerrada.

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Ajena a la polémica

Mientras la controversia toma temperatura, la dueña de casa no estaba en su lugar. Mirtha Legrand se ausentó del programa por indicación médica. Su nieto Nacho Viale confirmó en diálogo con "Infama" que la conductora "está bien", pero aclaró que amaneció con tos, algo resfriada y con disfonía.

Según Viale, pese a que la Chiqui tenía intenciones de asistir, el médico fue terminante: reposo en casa. Así fue como Juana Viale tomó la posta y condujo la noche que, sin buscarlo, se convirtió en el epicentro de una nueva batalla judicial en el mundo del espectáculo.

¿Mirtha Legrand pagará los platos rotos?

La amenaza legal plantea un escenario complejo. Una denuncia por apología del delito exigiría demostrar que las expresiones vertidas en el programa promovieron o justificaron activamente la comisión de un delito, algo que en la práctica jurídica argentina tiene un estándar probatorio exigente.

Lo que sí es seguro es que el tema no va a bajar del radar mediático en los próximos días. El cruce entre Biasotti, la producción de Mirtha y el equipo legal de Andrea del Boca promete nuevos capítulos.

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