El pasado sábado 18 de abril se cumplió lo que venía circulando en los medios: Ricardo Biasotti se sentó en la mesa de Juana Viale —quien condujo en reemplazo de su abuela Mirtha Legrand, afectada por un resfrío— y habló largo y tendido sobre su vida, su hija Anna Chiara y los años de conflicto judicial que lo tuvieron en el centro de la escena.
"APOLOGÍA AL DELITO DE LA PEDOFILIA"
Mirtha Legrand la ligó sin comerla ni beberla: Quién quiere demandar a su producción
Mientras Mirtha Legrand se recupera de un resfrío, su programa quedó en el centro de la polémica por declaraciones que ahora podrían terminar en la Justicia.
Lejos de esquivar temas incómodos, el empresario respondió todo lo que le preguntaron. Esa actitud, que para muchos fue una demostración de transparencia, encendió la mecha del otro lado. A Andrea del Boca, por ejemplo, no le causó ninguna gracia.
Las acciones legales que evalúa Andrea del Boca
Fue Rodrigo Lussich quien, desde el piso de "Intrusos", destapó el conflicto. Según el periodista, el entorno de la actriz ya puso en marcha el engranaje legal.
El punto más sensible de la denuncia apuntaría a un tramo específico de la emisión. "En un momento se dice de boca de Biasotti y Carolina Losada, que estaba como invitada, que no hay que creerles a las víctimas infantiles. Y esto constituiría una apología del delito", detalló el conductor de América.
Lussich también se hizo una pregunta que muchos compartían: "¿Por qué él levantó el perfil cuando escapaba de las cámaras? Hoy está avalado por un caso que lo sobreseyó".
El sobreseimiento como respaldo
La respuesta está en los papeles. En febrero de 2023, el juez de instrucción Alejandro Ferro dictó el sobreseimiento definitivo de Biasotti. La resolución determinó que no existían pruebas suficientes para sostener los cargos de abuso sexual agravado y corrupción de menores que su hija Anna Chiara había presentado en noviembre de 2019.
Con ese fallo en la mano, Biasotti eligió el prime time del sábado para contar su versión ante millones de televidentes. Una jugada que, desde lo legal, tenía sustento. Desde lo familiar, abrió una herida que está muy lejos de estar cerrada.
Ajena a la polémica
Mientras la controversia toma temperatura, la dueña de casa no estaba en su lugar. Mirtha Legrand se ausentó del programa por indicación médica. Su nieto Nacho Viale confirmó en diálogo con "Infama" que la conductora "está bien", pero aclaró que amaneció con tos, algo resfriada y con disfonía.
Según Viale, pese a que la Chiqui tenía intenciones de asistir, el médico fue terminante: reposo en casa. Así fue como Juana Viale tomó la posta y condujo la noche que, sin buscarlo, se convirtió en el epicentro de una nueva batalla judicial en el mundo del espectáculo.
¿Mirtha Legrand pagará los platos rotos?
La amenaza legal plantea un escenario complejo. Una denuncia por apología del delito exigiría demostrar que las expresiones vertidas en el programa promovieron o justificaron activamente la comisión de un delito, algo que en la práctica jurídica argentina tiene un estándar probatorio exigente.
Lo que sí es seguro es que el tema no va a bajar del radar mediático en los próximos días. El cruce entre Biasotti, la producción de Mirtha y el equipo legal de Andrea del Boca promete nuevos capítulos.
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