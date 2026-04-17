La palabra de Mirtha Legrand sobre su salud: Cuál es el diagnóstico

"A esta hora, a las 11:07 de la mañana, Mirtha no va a grabar su programa por temas de salud", indicó Sposato.

Y siguió: "Para llevar tranquilidad y, no hacer falsas especulaciones, la información también dice que Mirtha quiere esperar hasta último momento para ver si está en condiciones de grabar su programa".

Sin embargo, el conductor enfatizó que los médicos le recomendaron a Mirtha enfocarse en su recuperación.

"¿Qué dijeron los médicos? No. Le están pidiendo que no vaya a grabar su programa. Que, por favor, se quede en su casa, se recupere, porque es una persona grande, y que no minimice los síntomas", agregó.

Mirtha Legrand Mirtha Legrand llevó tranquilidad sobre su salud. Foto: NA 23/02/2026

¿Cómo está la salud de Mirtha?

En medio de toda la alarma que se generó por la salud de Mirtha Legrand, fue la misma diva quien salió a revelar cómo se encuentra.

Esta vez, usó las redes sociales para informar las actualizaciones sobre su estado de salud.

En su cuenta de X (anteriormente Twitter), Mirtha Legrand confirmó que tiene un resfrío y que la próxima semana estará de vuelta en su programa.

"Como siempre les digo, la leyenda continúa...sólo estoy resfriada, la semana que viene vuelvo! Besito chau chau!", escribió la diva.

Si bien, la conductora no adelantó si alguien ocuparía su lugar, ha trascendido que su nieta, Juana Viale, estará a cargo del ciclo este sábado.

La mesaza que iba a conducir Mirtha Legrand tiene como invitados a Edgardo Alfano, conductor de TN; la senadora nacional Carolina Losada; Ricardo Biasotti, exmarido de Andrea del Boca y padre de su hija Anna; y Daniel Gómez Rinaldi, periodista.

Juana Viale Juana Viale estaría al frente del programa de su abuela por este sábado 18/04. Foto: Captura de video YouTube 06/10/2025

Vea la publicación de Mirtha Legrand sobre su salud

Mirtha Legrand expuso sin piedad a una de sus invitadas

Por estos días, Mirtha Legrand también ha sido noticia luego de sorprender a una de sus invitadas, Mariana Brey, con una pregunta polémica.

Tal como contó Urgente24, la charla fluía con normalidad en el programa del sábado 11/04, hasta que Legrand, con esa mezcla inconfundible de inocencia calculada y timing perfecto, frenó todo con un anuncio que ya anticipaba lo peor —o lo mejor—, según desde dónde se lo mire.

"Mirá cómo me pongo para hacerte esta pregunta", le dijo a Brey, mirándola desde lejos. Y remató: "Yo leí un currículum tuyo en donde decía que te enamoraste de un hombre casado".

Lejos de esquivar la pregunta, Brey optó por la transparencia. "Cuando era joven, pasó. Él también estaba enamorado, pero nunca se pudo concretar. Mi papá no sabía nada, mi mamá sí, pero no estaba de acuerdo", reconoció frente a millones de televidentes.

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