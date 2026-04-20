Preocupación por Mirtha Legrand: Qué dijo Nacho Viale tras su faltazo

Mirtha Legrand expuso sin piedad a Mariana Brey

Hace algunos días Mirtha Legrand invitó a su mesa a los periodistas Baby Etchecopar, Reynaldo Sietecase y Mariana Brey, junto a la actriz Belén Francese.

La charla fluía con normalidad hasta que la conductora, con su característica inocencia calculada, incomodó a la panelista televisiva al expresar: "Mirá cómo me pongo para hacerte esta pregunta". Y posteriormente remató: "Yo leí un currículum tuyo en donde decía que te enamoraste de un hombre casado".

"Cuando era joven, pasó. Él también estaba enamorado, pero nunca se pudo concretar. Mi papá no sabía nada, mi mamá sí, pero no estaba de acuerdo", reconoció algo incómoda.

Y al respecto, agregó: "Lo dije porque el amor me invitó a algo prohibido. Lo he vuelto a ver. No es del ambiente. En ese amor sufrí y la pasé mal, aunque sabía que era algo que no podía ser".

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