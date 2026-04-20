La ausencia de Mirtha Legrand en su clásico programa del fin de semana generó inquietud entre sus seguidores. La conductora no participó del ciclo debido a un cuadro de salud que correspondía a un resfrío que requería reposo. Sin embargo, versiones mediáticas hablaron de una posible bronquitis, lo que elevó la preocupación.
QUÉ LE PASÓ
Preocupación por Mirtha Legrand: Qué dijo Nacho Viale tras su faltazo
El nieto y productor de Mirtha Legrand habló al respecto de la salud de la diva y aclaró por qué motivo debió ser reemplazada en su histórico programa.
Frente a estas especulaciones, su nieto y productor, Nacho Viale, llevó tranquilidad al público. En diálogo con Infama, aseguró que su abuela “está bien”, aunque detalló que había amanecido con tos, algo resfriada y con disfonía. Además, remarcó que, pese a su intención de asistir al programa, fue el médico quien le recomendó permanecer en su casa.
A su vez, también relativizó la gravedad del cuadro al descartar el uso de antibióticos y atribuir el malestar a factores climáticos. “Es el aire que le hace mal, es un resfrío. Difícil hacer tele sin voz”, explicó, en contraposición a otras versiones que hablaban de una afección más severa.
Por su parte, Juana Viale que fue quien la reemplazo por la pantalla de El Trece coincidió con el diagnóstico y aportó más detalles sobre el origen del malestar. Según contó, su abuela se habría enfriado tras asistir al teatro y aseguró que la diva ya se encontraba mejor y con la voz recuperada, llevando calma a la audiencia.
Mirtha Legrand expuso sin piedad a Mariana Brey
Hace algunos días Mirtha Legrand invitó a su mesa a los periodistas Baby Etchecopar, Reynaldo Sietecase y Mariana Brey, junto a la actriz Belén Francese.
La charla fluía con normalidad hasta que la conductora, con su característica inocencia calculada, incomodó a la panelista televisiva al expresar: "Mirá cómo me pongo para hacerte esta pregunta". Y posteriormente remató: "Yo leí un currículum tuyo en donde decía que te enamoraste de un hombre casado".
"Cuando era joven, pasó. Él también estaba enamorado, pero nunca se pudo concretar. Mi papá no sabía nada, mi mamá sí, pero no estaba de acuerdo", reconoció algo incómoda.
Y al respecto, agregó: "Lo dije porque el amor me invitó a algo prohibido. Lo he vuelto a ver. No es del ambiente. En ese amor sufrí y la pasé mal, aunque sabía que era algo que no podía ser".
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