Yanina Latorre, actual conductora de Sálvese quien pueda por América TV, no dejó indiferente a nadie con la información que soltó acerca de Wanda Nara. La mediática y empresaria está saliendo con Martín Migueles pero parece que hay ciertos problemas que ya salieron a la luz.
IMPACTO
Yanina Latorre soltó la noticia sobre Wanda Nara que paralizó a todos: "Se pelearon"
Yanina Latorre, fiel a su estilo, sacó a la luz una información sobre Wanda Nara que impactó de lleno en todos. ¿Qué será?
Las novelas de Wanda Nara no terminan nunca y cuando parece que ya no hay nada que decir acerca de ella, sale una nueva información que deja a todos en jaque. Esta vez la encargada de sacar los trapitos al sol fue nada más ni nada menos que Yanina Latorre en su programa. Además tiene el aval de haber hablado con la mediática.
Yanina Latorre y la noticia bomba sobre Wanda Nara
Todo empezó cuando tanto Yanina Latorre notó que Wanda Nara no estaba subiendo publicaciones junto a Migueles. Siendo una mujer que expone toda su vida en redes sociales y sobre todo a su pareja, fue algo raro y sin duda la conductora lo percibió enseguida. Por esa razón fue directamente a la fuente y conversó con la empresaria.
"Me la encontré, estaba divina. Le pregunté por Migueles que no sube cosas de él, se rió", comenzó diciendo Yanina. Después de esto soltó el comentario que puso a todos en alerta: "Algo raro hay ahí". Lo cierto es que desde hace meses se habla de un posible distanciamiento entre Wanda y Migueles pero solo quedaba en rumores. Además, él estuvo involucrado en algunas polémicas.
"Si pasa una semana sin postear del novio, es porque por lo menos se pelearon”, expresó Latorre acerca de lo que ocurriría con Wanda y su pareja. Si bien es una especulación suya, lo cierto es que la famosa no le dijo abiertamente que está bien y tranquila con su novio, sino que evitó responder.
Por si fuera poco, Latorre le habló a Wanda acerca de su supuesto nuevo amor: “Le tiré lo de Agustín Bernasconi. Le pregunte si le dió y se reía, se hacía la boluda”, lanzó. Así las cosas, Wanda Nara podría estar soltera hace días pero sin confirmarlo ante la prensa. En ese trajín todo pudo haber pasado, incluso un touch and go con Bernasconi. Por el momento, nada es oficial ni absoluto.
Lo cierto es que Wanda siempre juega con lo mediático, inicia rumores -que después apaga con muchísima viveza e inteligencia- y así es como constantemente está en boca de todos en los medios, siendo una de las más buscadas siempre por el micrófono. Jugadas que le sirven muchísimo para su carrera y también para las redes sociales, donde muchos están al acecho de su vida privada.
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