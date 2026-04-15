Yanina Latorre soltó la noticia sobre Wanda Nara que paralizó a todos: "Se pelearon"

Por si fuera poco, Latorre le habló a Wanda acerca de su supuesto nuevo amor: “Le tiré lo de Agustín Bernasconi. Le pregunte si le dió y se reía, se hacía la boluda”, lanzó. Así las cosas, Wanda Nara podría estar soltera hace días pero sin confirmarlo ante la prensa. En ese trajín todo pudo haber pasado, incluso un touch and go con Bernasconi. Por el momento, nada es oficial ni absoluto.

Lo cierto es que Wanda siempre juega con lo mediático, inicia rumores -que después apaga con muchísima viveza e inteligencia- y así es como constantemente está en boca de todos en los medios, siendo una de las más buscadas siempre por el micrófono. Jugadas que le sirven muchísimo para su carrera y también para las redes sociales, donde muchos están al acecho de su vida privada.

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