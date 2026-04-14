Mirtha Legrand expuso sin piedad a una de sus invitadas: "Vos te enamoraste de un hombre..."

Mariana Brey, sorprendida con el comentario de Mirtha Legrand

La periodista no se esperaba el golpe, pero lo afronto con honestidad. Lejos de esquivar la pregunta, optó por la transparencia. "Cuando era joven, pasó. Él también estaba enamorado, pero nunca se pudo concretar. Mi papá no sabía nada, mi mamá sí, pero no estaba de acuerdo", reconoció frente a millones de televidentes.

Sin embargo, lo que vino después fue todavía más revelador. Brey explicó por qué había decidido hacer pública aquella historia en algún momento de su vida.

"Lo dije porque el amor me invitó a algo prohibido. Lo he vuelto a ver; no es del ambiente. En ese amor sufrí y la pasé mal, aunque sabía que era algo que no podía ser", señaló. "Lo dije porque el amor me invitó a algo prohibido. Lo he vuelto a ver; no es del ambiente. En ese amor sufrí y la pasé mal, aunque sabía que era algo que no podía ser", señaló.

Y añadió una confesión que resonó con fuerza en el estudio: "A mí me daba culpa porque venía de una familia muy conservadora y religiosa; pensaba que Dios me iba a castigar. Pero el amor estaba".

Una frase que, paradójicamente, sintetiza una experiencia que muchas personas reconocerán como propia, aunque pocas se atrevan a confesarla en televisión abierta.

image Mariana Brey, Baby Etchecopar, Mirtha Legrand, Belén Francese y Reynaldo Sietecase en "La Noche de Mirtha".

Por qué Mirtha sigue siendo imbatible después de tanto tiempo

La escena del sábado es, en realidad, un caso de estudio en comunicación televisiva. Legrand no necesita gritos, escándalos ni producción exagerada. Le alcanza con una pregunta bien colocada para desestabilizar a cualquiera, incluso a profesionales de los medios que deberían estar acostumbrados al fuego cruzado.

A sus 99 años, la conductora mantiene intacto ese instinto que la convierte en una leyenda. Sabe cuándo apretar, sabe cuándo soltar, y sabe exactamente qué pregunta va a generar conversación al día siguiente. No es casualidad que su programa siga siendo uno de los más comentados en redes sociales cada fin de semana.

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