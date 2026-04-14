Mirtha Legrand lo hizo de nuevo. En su clásico ciclo de los sábados, La Chiqui —que este año celebra décadas ininterrumpidas frente a las cámaras— demostró que la edad no le quitó ni un gramo de picardía, sino todo lo contrario.
UNA VEZ MÁS
Mirtha Legrand expuso sin piedad a una de sus invitadas: "Vos te enamoraste de un hombre..."
Mirtha Legrand sorprendió a Mariana Brey en pleno programa, tras preguntarle sobre un romance del pasado.
El sábado 11 de abril, a las 21:30 hs, arrancó el programa con su ritual de siempre: parada junto al escritorio, música de fondo, sonrisa amplia y besos al aire para el público. Luego llegó la frase que ya es parte del imaginario televisivo argentino: "Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa". Puro estilo. Puro Mirtha.
La Chiqui atacó de entrada y no falló
Tras el primer corte, la conductora se trasladó a la mesa donde la aguardaban figuras de peso: los periodistas Baby Etchecopar, Reynaldo Sietecase y Mariana Brey, junto a la actriz Belén Francese.
La charla fluía con normalidad hasta que Legrand, con esa mezcla inconfundible de inocencia calculada y timing perfecto, frenó todo con un anuncio que ya anticipaba lo peor —o lo mejor—, según desde dónde se lo mire.
"Mirá cómo me pongo para hacerte esta pregunta", le dijo a Brey, mirándola desde lejos. Y remató: "Yo leí un currículum tuyo en donde decía que te enamoraste de un hombre casado".
Mariana Brey, sorprendida con el comentario de Mirtha Legrand
La periodista no se esperaba el golpe, pero lo afronto con honestidad. Lejos de esquivar la pregunta, optó por la transparencia. "Cuando era joven, pasó. Él también estaba enamorado, pero nunca se pudo concretar. Mi papá no sabía nada, mi mamá sí, pero no estaba de acuerdo", reconoció frente a millones de televidentes.
Sin embargo, lo que vino después fue todavía más revelador. Brey explicó por qué había decidido hacer pública aquella historia en algún momento de su vida.
Y añadió una confesión que resonó con fuerza en el estudio: "A mí me daba culpa porque venía de una familia muy conservadora y religiosa; pensaba que Dios me iba a castigar. Pero el amor estaba".
Una frase que, paradójicamente, sintetiza una experiencia que muchas personas reconocerán como propia, aunque pocas se atrevan a confesarla en televisión abierta.
Por qué Mirtha sigue siendo imbatible después de tanto tiempo
La escena del sábado es, en realidad, un caso de estudio en comunicación televisiva. Legrand no necesita gritos, escándalos ni producción exagerada. Le alcanza con una pregunta bien colocada para desestabilizar a cualquiera, incluso a profesionales de los medios que deberían estar acostumbrados al fuego cruzado.
A sus 99 años, la conductora mantiene intacto ese instinto que la convierte en una leyenda. Sabe cuándo apretar, sabe cuándo soltar, y sabe exactamente qué pregunta va a generar conversación al día siguiente. No es casualidad que su programa siga siendo uno de los más comentados en redes sociales cada fin de semana.
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