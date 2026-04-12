Mirtha Legrand preguntó por el caso Adorni y la mesa se prendió fuego

Baby Etchecopar: "Los argentinos no admitimos que un funcionario se compre un chocolatín"

Por su parte, Baby Etchecopar coincidió con Sietecase, aunque con su estilo más visceral y directo: "Tenés razón. Lo que pasa es que después de 20 años de tantísima corrupción, cómo se ha vivido que es bochornoso y ya nos olvidamos, Adorni con cinco millones de dólares tapó un PBI. Pero creo que los argentinos no admitimos que un funcionario se compre un chocolatín. Estamos hartos de que nos roben".

El comentario sintetiza algo que cualquier encuesta de opinión pública confirma: la tolerancia cero a la corrupción ya no distingue color político.

Mariana Brey: "Sería infantil creer que esto se resuelve de un día para el otro"

Ahora bien, Mariana Brey fue la voz más matizada de la mesa, aunque no por eso menos contundente: "Lo que dice Baby es lo interesante que planteó este gobierno al inicio y sobre todo en campaña. Y por supuesto que viene por la casta pero que venga a querer terminar con la corrupción no significa que lo pueda hacer ni de manera inmediata", comenzó diciendo.

"Sería un poco infantil creer que eso se puede hacer en forma mágica, que va a suceder de un día para el otro o que no va a tener enquistados dentro incluso de su propio gobierno", añadió Brey.

No obstante, cuando Mirtha le preguntó qué significa exactamente "la casta", Brey fue directa: son "o ladrones o gente que utiliza sus contactos para conseguir cosas". Y sobre Adorni en particular, aclaró que "lo único que hay hasta ahora son trascendidos periodísticos que fueron cambiando con el correr de los días".

"La realidad es que la Justicia está investigando y a diferencia de otras oportunidades no está (Norberto) Oyarbide, que te absuelve de la noche a la mañana", cerró Brey.

La pregunta que nadie quiere responder

Sietecase fue el que puso el dedo en la llaga más sensible del debate político argentino: "Pero ¿qué hubieses dicho si este funcionario fuese de un gobierno peronista?", le preguntó directamente a Brey.

"Lo mismo", contestó ella sin dudar.

La réplica llegó rápido: "¿Exactamente lo mismo o estaríamos pidiéndole la renuncia parados arriba del Obelisco? Hay una doble vara. Si fuimos exigentes con la corrupción durante el Kirchnerismo me parece que hay que tener la misma vara", culminó diciendo.

image Mirtha Legrand y Manuel Adorni.

¿Qué se investiga exactamente en el caso Adorni?

Para entender el debate de la mesa de Mirtha hay que tener claro el contexto:

La Justicia investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito : El fiscal Gerardo Pollicita ya impulsó la acción penal y el juez Lijo ordenó levantar su secreto fiscal y bancario.

: El fiscal Gerardo Pollicita ya impulsó la acción penal y el juez Lijo ordenó levantar su secreto fiscal y bancario. La causa involucra la compra de al menos tres propiedades : Se investigan un departamento en Caballito (USD 230.000), una casa en el country Indio Cuá y una hipoteca en Parque Chacabuco.

: Se investigan un departamento en Caballito (USD 230.000), una casa en el country Indio Cuá y una hipoteca en Parque Chacabuco. Aparecen mujeres en el expediente como prestamistas : Se identificó a una jubilada y a dos mujeres de la Policía Federal como las acreedoras de los dólares utilizados.

: Se identificó a una jubilada y a dos mujeres de la Policía Federal como las acreedoras de los dólares utilizados. Ya no son solo trascendidos: La investigación cuenta con medidas de prueba concretas, incluyendo órdenes de presentación (allanamientos) en las inmobiliarias y escribanías intervinientes.

El caso llega en un momento políticamente delicado para La Libertad Avanza, que construyó buena parte de su capital electoral sobre la promesa de terminar con la corrupción de "la casta".

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