La televisión argentina vuelve a sacudirse porque Mirtha Legrand podría cambiar el mapa del prime time: mientras su vínculo con El Trece entra en zona de tensión, asoma fuerte la posibilidad de un desembarco histórico en Telefe de cara a 2027, justo cuando la diva alcance los 100 años y decida cómo escribir el próximo capítulo de su leyenda.
¿DEL SOL A LAS PELOTAS?
Pase bomba en la TV: Mirtha Legrand evalúa irse de El Trece y cambiar por Telefe
Mirtha Legrand podría pegar finalmente el portazo en El Trece y aterrizar en Telefe para sus 100 años. Si se da, sería el pase más picante de la TV argentina.
Mirtha Legrand ya no disimula el desgaste con El Trece
Cuando Mirtha Legrand cumplió 99 años, la foto fue la de siempre: una elegancia intacta, invitados de renombre y la sensación de que sigue siendo el centro de la escena. Pero detrás de esa postal empezó a correr otra versión, mucho menos festiva. El periodista Carlos Monti, desde su programa en la TV Pública, puso en palabras lo que venía circulando en voz baja: el contrato con El Trece vence a fin de año y la renovación ya no está asegurada.
"A partir de la relación tensa que mantiene la señora Mirtha Legrand con la gente de El Trece, comenzó a funcionar la usina de rumores. El contrato de Mirtha es hasta fin de año, pero al señor Scaglione le gustaría que el año que viene tener a Mirtha en la pantalla de Telefe", aseguró sin rodeos.
La tensión de la diva de los almuerzos con el canal del solcito no apareció de la nada. Hubo cambios en la producción, movimientos internos y la salida de figuras cercanas como Jimena Monteverde que generaron malestar. Y Mirtha, que podrá ser diplomática, pero nunca ingenua, dejó entreverlo más de una vez al aire.
El Trece atraviesa un momento complicado en materia de audiencia y estrategia, con ajustes que impactan en figuras históricas, y ahí es donde el vínculo con Mirtha empezó a mostrar fisuras. La conductora es una marca con más de cinco décadas de historia, y cuando ese equilibrio se altera, se siente en todo el medio.
El Trece tambalea mientras Telefe quiere quedarse con la foto del siglo
Del otro lado aparece Telefe, hoy bajo la órbita empresarial de Gustavo Scaglione, con una idea que es tan comercial como simbólica: que Mirtha celebre sus 100 años al aire en la pantalla de Martínez. No lo haría solo por el rating, quiere apropiarse de un momento histórico que quedaría grabado para siempre en el archivo del canal.
La versión fue amplificada también por Nacho Rodríguez en su cuenta de X, tomando como base lo dicho por Monti, y cobró todavía más fuerza cuando se recordó aquella reunión en Punta del Este entre Nacho Viale y Scaglione. En su momento pareció una charla informal de verano; hoy, a la luz de estos datos, suena a algo más estratégico.
Monti sumó como dato clave que "festejar los cien gloriosos años de la reina madre de la televisión argentina en Telefe. Mirtha nunca hizo almuerzos en el canal". Y ahí hay un punto que no es menor. Que el formato histórico de los almuerzos (que pasó por distintas pantallas pero nunca por Telefe en esta etapa moderna) llegue justo en el centenario de la conductora sería algo potente, casi una declaración de principios.
En los Premios Martín Fierro, cuando fue homenajeada como leyenda, ella misma dejó una frase que hoy suena distinto: "A Telefe, muchas gracias por esta presentación... En Telefe nunca trabajé, pero lo quiero igual". Dicha así, sin estridencias, pero con la experiencia de quien sabe que cada palabra pesa.
Por ahora no hay confirmaciones oficiales ni de su entorno ni de las autoridades de ninguno de los dos canales. Pero en televisión, cuando los rumores persisten y los protagonistas guardan silencio, algo se está moviendo. Y si finalmente se concreta el pase en 2027, será el cierre de una etapa larguísima con El Trece y el comienzo de otra que, a esta altura, tiene más de legado que de negocio, aunque en este medio una cosa casi nunca va sin la otra.
