Pase bomba en la TV: Mirtha Legrand evalúa irse de El Trece y cambiar por Telefe

El Trece tambalea mientras Telefe quiere quedarse con la foto del siglo

Del otro lado aparece Telefe, hoy bajo la órbita empresarial de Gustavo Scaglione, con una idea que es tan comercial como simbólica: que Mirtha celebre sus 100 años al aire en la pantalla de Martínez. No lo haría solo por el rating, quiere apropiarse de un momento histórico que quedaría grabado para siempre en el archivo del canal.

La versión fue amplificada también por Nacho Rodríguez en su cuenta de X, tomando como base lo dicho por Monti, y cobró todavía más fuerza cuando se recordó aquella reunión en Punta del Este entre Nacho Viale y Scaglione. En su momento pareció una charla informal de verano; hoy, a la luz de estos datos, suena a algo más estratégico.

tweet-2026708243460833406 Telefe, con Gustavo Scaglione al frente, quiere que celebre sus 100 años al aire. La posible reunión con Nacho Viale alimentó la versión de un pase histórico.

Monti sumó como dato clave que "festejar los cien gloriosos años de la reina madre de la televisión argentina en Telefe. Mirtha nunca hizo almuerzos en el canal". Y ahí hay un punto que no es menor. Que el formato histórico de los almuerzos (que pasó por distintas pantallas pero nunca por Telefe en esta etapa moderna) llegue justo en el centenario de la conductora sería algo potente, casi una declaración de principios.

En los Premios Martín Fierro, cuando fue homenajeada como leyenda, ella misma dejó una frase que hoy suena distinto: "A Telefe, muchas gracias por esta presentación... En Telefe nunca trabajé, pero lo quiero igual". Dicha así, sin estridencias, pero con la experiencia de quien sabe que cada palabra pesa.

Por ahora no hay confirmaciones oficiales ni de su entorno ni de las autoridades de ninguno de los dos canales. Pero en televisión, cuando los rumores persisten y los protagonistas guardan silencio, algo se está moviendo. Y si finalmente se concreta el pase en 2027, será el cierre de una etapa larguísima con El Trece y el comienzo de otra que, a esta altura, tiene más de legado que de negocio, aunque en este medio una cosa casi nunca va sin la otra.

