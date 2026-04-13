AUH: El trámite que pocos hacen y te da más plata

Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, ir a "Hijos" y luego a "Libreta AUH". Desde ahí se puede ver qué secciones faltan completar y descargar el formulario para imprimir.

con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, ir a "Hijos" y luego a "Libreta AUH". Desde ahí se puede ver qué secciones faltan completar y descargar el formulario para imprimir. Llevar el papel a la escuela y al centro de salud : La institución educativa certifica la asistencia regular y el centro de salud completa los datos de vacunación. Los sellos deben ser claros y no cubrir ningún dato del formulario.

: La institución educativa certifica la asistencia regular y el centro de salud completa los datos de vacunación. Los sellos deben ser claros y no cubrir ningún dato del formulario. Fotografiar el documento correctamente : Apoyarlo sobre una superficie plana con buena iluminación, fotografiarlo de frente y asegurarse de que las cuatro marcas negras de las esquinas queden visibles en la imagen. El archivo debe estar en formato JPG y no superar los 3 MB.

: Apoyarlo sobre una superficie plana con buena iluminación, fotografiarlo de frente y asegurarse de que las cuatro marcas negras de las esquinas queden visibles en la imagen. El archivo debe estar en formato JPG y no superar los 3 MB. Subir la libreta: Volver a la app o al sitio web de ANSES, elegir la opción "Subir Libreta" y adjuntar la foto. Si el sistema la acepta, llega un correo electrónico de confirmación al instante.

image ANSES.

¿Qué pasa si la foto sale mal?

Es el error más frecuente. Una imagen borrosa, con sombras o con las esquinas cortadas puede hacer que el sistema rechace la carga. Conviene usar luz natural, evitar el flash directo y revisar la imagen antes de subirla.

¿Cuándo llega el depósito del acumulado?

Una vez que ANSES valida la libreta, el organismo tiene hasta 60 días corridos para transferir el dinero retenido. El pago se acredita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la asignación mensual. No hay fecha fija, pero el plazo máximo está establecido por la normativa vigente.

El dato que no hay que perder de vista

Con el ajuste de abril, la AUH acumula una serie de aumentos mensuales que buscan empatar con la inflación. Sin embargo, el poder adquisitivo real de la prestación sigue siendo objeto de debate entre economistas y organizaciones sociales. Según datos del INDEC, el costo de la canasta básica total para una familia tipo supera ampliamente el ingreso que representa la asignación, lo que pone en evidencia la brecha que aún existe entre el beneficio y las necesidades concretas de los hogares receptores.

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