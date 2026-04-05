La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) arranca en abril de 2026 una nueva actualización de la Asignación Universal por Hijo, en línea con el esquema de movilidad mensual atado a la inflación. El incremento, del 2,9% —en base al índice de febrero—, ajusta no solo esta prestación, sino también el conjunto de asignaciones familiares y haberes previsionales.
AUMENTOS QUE NO ALCANZAN
AUH y asignaciones familiares suben 2,9% en abril por ajuste de inflación
ANSES ajusta montos, pero el cobro real y los extras quedan rezagados frente a la inflación. La AUH y otras prestaciones no alcanzan para dar contención social.
Con este aumento, la AUH alcanza un valor nominal de $136.664 por hijo. Sin embargo, como ocurre habitualmente, el monto que efectivamente reciben los beneficiarios es menor: el 80%, equivalente a $109.331,20, ya que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta de controles de salud y educación.
El mismo mecanismo se aplica a otras prestaciones. La asignación por hijo con discapacidad se eleva a $445.002, mientras que la Asignación por Embarazo para Protección Social se ajusta al mismo nivel general que la AUH. A su vez, otras prestaciones del sistema también se actualizan: la Ayuda Escolar Anual queda en $57.379, la asignación por Nacimiento en $79.659 y la de Adopción en $476.268.
Aunque los incrementos siguen el ritmo de la inflación, el esquema deja en evidencia una tensión creciente entre actualización nominal y poder adquisitivo. En un contexto económico todavía restrictivo, el foco de los beneficiarios no solo está en el monto base, sino en los ingresos adicionales que pueden complementar la prestación.
Prestacion Alimentar
En ese sentido, la Prestación Alimentar se mantiene como un refuerzo clave. Este ingreso extra automático continúa sin cambios en abril: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres o más.
También corresponde el monto menor para quienes perciben la asignación por embarazo. Para muchos hogares, este complemento resulta determinante para sostener el consumo básico.
Sistema previsional
El impacto de la movilidad mensual también se extiende al sistema previsional. La jubilación mínima se actualiza a $380.319,31 y alcanza los $450.319,31 con el bono de $70.000. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $304.255,44, llegando a $374.255,44 con refuerzo.
Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, por su parte, se elevan a $266.223,52, con un total de $336.223,52 incluyendo el bono.
Este esquema de ajustes mensuales se consolidó como una referencia central para los ingresos de millones de hogares, aunque no logra disipar las dudas sobre la evolución real del poder de compra. La indexación automática garantiza actualizaciones frecuentes, pero no necesariamente suficientes frente a la dinámica de precios.
Calendario de pagos de abril
En paralelo, el calendario de pagos de abril ya fue definido. Los beneficiarios de AUH y asignaciones familiares comenzarán a cobrar a partir del 10 de abril (terminación de DNI 0), según la terminación del DNI, en un cronograma que se extenderá hasta el día 23 (terminación de DNI 9).
Así, el arranque del mes vuelve a concentrar la atención en los ingresos sociales. Con subas atadas a la inflación, refuerzos que se mantienen congelados y un esquema de cobro parcial, el sistema de asistencia refleja tanto su rol central en la contención social para cubrir la canasta básica y las limitaciones para recomponer el ingreso real en un escenario económico desafiante.
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