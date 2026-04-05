AUH y asignaciones familiares suben 2,9% en abril por ajuste de inflación

También corresponde el monto menor para quienes perciben la asignación por embarazo. Para muchos hogares, este complemento resulta determinante para sostener el consumo básico.

El impacto de la movilidad mensual también se extiende al sistema previsional. La jubilación mínima se actualiza a $380.319,31 y alcanza los $450.319,31 con el bono de $70.000. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $304.255,44, llegando a $374.255,44 con refuerzo.

Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, por su parte, se elevan a $266.223,52, con un total de $336.223,52 incluyendo el bono.

Este esquema de ajustes mensuales se consolidó como una referencia central para los ingresos de millones de hogares, aunque no logra disipar las dudas sobre la evolución real del poder de compra. La indexación automática garantiza actualizaciones frecuentes, pero no necesariamente suficientes frente a la dinámica de precios.

Calendario de pagos de abril

En paralelo, el calendario de pagos de abril ya fue definido. Los beneficiarios de AUH y asignaciones familiares comenzarán a cobrar a partir del 10 de abril (terminación de DNI 0), según la terminación del DNI, en un cronograma que se extenderá hasta el día 23 (terminación de DNI 9).

Así, el arranque del mes vuelve a concentrar la atención en los ingresos sociales. Con subas atadas a la inflación, refuerzos que se mantienen congelados y un esquema de cobro parcial, el sistema de asistencia refleja tanto su rol central en la contención social para cubrir la canasta básica y las limitaciones para recomponer el ingreso real en un escenario económico desafiante.

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