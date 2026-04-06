Hasta 2026, existió una norma inquebrantable para Telefe, una regla que el formato de Gran Hermano jamás incumplió pero que la Generación Dorada parece ahora ignorar: “si aparecen maltratos físicos de cualquier tipo, se expulsa al responsable de la agresión de forma inmediata”.
ROMPIÓ UNA "REGLA DE ORO"
Gran Hermano no expulsó a 2 participantes que ejercieron violencia
Gran Hermano es el programa de televisión de mayor rating de Argentina pero se convirtió en una sucesión de insultos racistas y agresiones físicas.
Existieron antecedentes en el formato de Argentina:
En 2015, el participante Brian Lanzellotta, bajo los efectos del alcohol y en medio de una discusión con su entonces pareja, Marian Farjat, agredió físicamente a la joven dándole una fuerte cachetada en la espalda.
Ambos fueron expulsados luego de poner en riesgo su integridad física.
El episodio fue tan grave que el conductor, Jorge Rial, debió ingresar personalmente a la casa para comunicar la expulsión en una gala fuera de cronograma.
En 2026, en Gran Hermano rige el “siga, siga”
La trasandina Pincoya y la ex jugadora de la primera edición del GH, Tamara Paganini, protagonizaron una discusión que derivó en escupitajos por parte de la chilena y el volcado de una taza de café como contestación por parte de la argentina.
Gran Hermano Generación Dorada ya venía de una situación muy grave ya que una jugadora paraguaya, Carmiña Masi, había discriminado racialmente a una adversaria afroamericana, Mavinga.
En ese momento, Telefe actuó de acuerdo a las normas y expulsó a la representante guaraní.
Pero, ante la necesidad de sumar rating, en esta nueva ocasión decidió una “sanción salomónica” castigando a todos los players para evitar que se fuera Tamara, quien reingresó al juego hace menos de una semana.
¿Qué fue lo que pasó en Gran Hermano Generación Dorada?
Finalmente, Gran Hermano, después de ver los tapes, decidió solo darle una sanción menor a Pincoya por haber salivado a su compañera.
Habló de una "penosa incapacidad para dirimir ese problema de forma civilizada".
Sin embargo, Tamara Paganini ni siquiera fue castigada.