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ROMPIÓ UNA "REGLA DE ORO"

Gran Hermano no expulsó a 2 participantes que ejercieron violencia

Gran Hermano es el programa de televisión de mayor rating de Argentina pero se convirtió en una sucesión de insultos racistas y agresiones físicas.

06 de abril de 2026 - 00:34
Gran Hermano argentina 2026

Gran Hermano argentina 2026

Hasta 2026, existió una norma inquebrantable para Telefe, una regla que el formato de Gran Hermano jamás incumplió pero que la Generación Dorada parece ahora ignorar: “si aparecen maltratos físicos de cualquier tipo, se expulsa al responsable de la agresión de forma inmediata”.

Existieron antecedentes en el formato de Argentina:

En 2015, el participante Brian Lanzellotta, bajo los efectos del alcohol y en medio de una discusión con su entonces pareja, Marian Farjat, agredió físicamente a la joven dándole una fuerte cachetada en la espalda.

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Ambos fueron expulsados luego de poner en riesgo su integridad física.

Embed - Este fue el golpe de Brian a Marian GH 2015

El episodio fue tan grave que el conductor, Jorge Rial, debió ingresar personalmente a la casa para comunicar la expulsión en una gala fuera de cronograma.

En 2026, en Gran Hermano rige el “siga, siga”

La trasandina Pincoya y la ex jugadora de la primera edición del GH, Tamara Paganini, protagonizaron una discusión que derivó en escupitajos por parte de la chilena y el volcado de una taza de café como contestación por parte de la argentina.

Gran Hermano Generación Dorada ya venía de una situación muy grave ya que una jugadora paraguaya, Carmiña Masi, había discriminado racialmente a una adversaria afroamericana, Mavinga.

En ese momento, Telefe actuó de acuerdo a las normas y expulsó a la representante guaraní.

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Pero, ante la necesidad de sumar rating, en esta nueva ocasión decidió una “sanción salomónica” castigando a todos los players para evitar que se fuera Tamara, quien reingresó al juego hace menos de una semana.

¿Qué fue lo que pasó en Gran Hermano Generación Dorada?

Tras el lavado de la ropa de los participantes, Pincoya discutió con Paganini y terminó escupiendo en su cara. Por su parte, Tamara se la devolvió, tirándole el café encima. Su compañera se quejó y le pidió a Gran Hermano ser vista por un médico porque dijo que la quemó porque estaba hirviendo la infusión. Tras el lavado de la ropa de los participantes, Pincoya discutió con Paganini y terminó escupiendo en su cara. Por su parte, Tamara se la devolvió, tirándole el café encima. Su compañera se quejó y le pidió a Gran Hermano ser vista por un médico porque dijo que la quemó porque estaba hirviendo la infusión.

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Finalmente, Gran Hermano, después de ver los tapes, decidió solo darle una sanción menor a Pincoya por haber salivado a su compañera.

Habló de una "penosa incapacidad para dirimir ese problema de forma civilizada".

Sin embargo, Tamara Paganini ni siquiera fue castigada.

Desde afuera, se les podría retrucar: “GH tuvo una penosa incapacidad para sancionar a los jugadores como marca el reglamento”. En la presente versión, el juego de Endemol parece dedicado a sacar lo peor de cada participante pero luego ni siquiera toma medidas contras los que se exceden. Desde afuera, se les podría retrucar: “GH tuvo una penosa incapacidad para sancionar a los jugadores como marca el reglamento”. En la presente versión, el juego de Endemol parece dedicado a sacar lo peor de cada participante pero luego ni siquiera toma medidas contras los que se exceden.

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