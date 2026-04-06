Gran Hermano no expulsó a 2 participantes que ejercieron violencia

En 2026, en Gran Hermano rige el “siga, siga”

La trasandina Pincoya y la ex jugadora de la primera edición del GH, Tamara Paganini, protagonizaron una discusión que derivó en escupitajos por parte de la chilena y el volcado de una taza de café como contestación por parte de la argentina.

Gran Hermano Generación Dorada ya venía de una situación muy grave ya que una jugadora paraguaya, Carmiña Masi, había discriminado racialmente a una adversaria afroamericana, Mavinga.

En ese momento, Telefe actuó de acuerdo a las normas y expulsó a la representante guaraní.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2032148548146319700&partner=&hide_thread=false DURA SANCIÓN PARA CARMIÑA EN GH: FUE EXPULSADA POR RACISMO CON MAVINGA#Intrusos26Años @intrusos pic.twitter.com/0i2VFDcD15 — América TV (@AmericaTV) March 12, 2026

Pero, ante la necesidad de sumar rating, en esta nueva ocasión decidió una “sanción salomónica” castigando a todos los players para evitar que se fuera Tamara, quien reingresó al juego hace menos de una semana.

¿Qué fue lo que pasó en Gran Hermano Generación Dorada?

Tras el lavado de la ropa de los participantes, Pincoya discutió con Paganini y terminó escupiendo en su cara. Por su parte, Tamara se la devolvió, tirándole el café encima. Su compañera se quejó y le pidió a Gran Hermano ser vista por un médico porque dijo que la quemó porque estaba hirviendo la infusión. Tras el lavado de la ropa de los participantes, Pincoya discutió con Paganini y terminó escupiendo en su cara. Por su parte, Tamara se la devolvió, tirándole el café encima. Su compañera se quejó y le pidió a Gran Hermano ser vista por un médico porque dijo que la quemó porque estaba hirviendo la infusión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2040965911692050502&partner=&hide_thread=false Así fue el fuerte cruce entre Tamara y Pincoya: HAY SANCIÓN



¿De qué lado estás? pic.twitter.com/ZRVhBlfHzo — TRONK (@TronkOficial) April 6, 2026

Finalmente, Gran Hermano, después de ver los tapes, decidió solo darle una sanción menor a Pincoya por haber salivado a su compañera.

Habló de una "penosa incapacidad para dirimir ese problema de forma civilizada".

Sin embargo, Tamara Paganini ni siquiera fue castigada.

Desde afuera, se les podría retrucar: “GH tuvo una penosa incapacidad para sancionar a los jugadores como marca el reglamento”. En la presente versión, el juego de Endemol parece dedicado a sacar lo peor de cada participante pero luego ni siquiera toma medidas contras los que se exceden. Desde afuera, se les podría retrucar: “GH tuvo una penosa incapacidad para sancionar a los jugadores como marca el reglamento”. En la presente versión, el juego de Endemol parece dedicado a sacar lo peor de cada participante pero luego ni siquiera toma medidas contras los que se exceden.