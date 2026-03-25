Telefe en alerta: Gran Hermano no levanta y el prime time se complica

Por qué cae el rating de Gran Hermano

El descenso sostenido inevitablemente pone en discusión el estado actual del formato. Esta edición, presentada como la "Generación Dorada" por los 25 años del ciclo, apostó a una dinámica mucho más intensa que en temporadas anteriores, con una acumulación de eventos poco habitual en tan poco tiempo.

En menos de un mes, el reality registró expulsiones, abandonos por motivos personales, problemas de salud, ingresos y reingresos de participantes, además de modificaciones en las reglas de juego como la implementación del llamado "Derecho a Réplica". Este volumen de situaciones, lejos de potenciar el interés, podría estar generando saturación, justamente el efecto contrario.

image La caída del rating responde a la saturación de los conflictos, cambios constantes en el formato y la menor identificación del público.

A eso se suma otro elemento que generó extrañeza desde el inicio: la presencia de participantes conocidos, como influencers, figuras de redes sociales y algunos nombres con recorrido mediático. Si bien la intención fue aggiornar el formato, parte del público reaccionó con desconfianza, ya que el atractivo original de Gran Hermano estaba ligado al anonimato y a la construcción de historias desde cero.

En paralelo, la dinámica interna de la casa tampoco termina de ordenar el relato. Las múltiples alianzas, los complots y las estrategias cruzadas dificultan que el espectador identifique con claridad a los protagonistas y los conflictos, algo clave para sostener el interés a lo largo de las semanas.

Por otro lado, el regreso de Pasapalabra con Iván de Pineda, que logró 8,3 puntos de promedio y picos de 9,8, muestra que hay una parte de la audiencia que empieza a inclinarse por formatos más livianos y menos demandantes.

En definitiva, lo que está ocurriendo con Gran Hermano es síntoma de un problema mucho más amplio. El reality sigue siendo competitivo, pero ya no es dominante, y Telefe va a tener que repensar cómo sostener el interés sin desgastar aún más un formato que, hasta hace poco, parecía infalible.

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