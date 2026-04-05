Roberto García: "Guillermo Dietrich será candidato a presidente por el PRO"

La base de un propuesta que enfrente a Milei el año próximo tiene que ser razonable y apostar a la producción y la creación de trabajo. La ruptura de la cadena industrial ha sido mala. Hay que defender la industria nacional y el modelo argentino. La base de un propuesta que enfrente a Milei el año próximo tiene que ser razonable y apostar a la producción y la creación de trabajo. La ruptura de la cadena industrial ha sido mala. Hay que defender la industria nacional y el modelo argentino.

José Alfredo Martínez de Hoz. El atraso cambiario y José Alfredo Martínez de Hoz

El atraso cambiario en Argentina

“Nuestra moneda actualmente no es competitiva y veo ciertas similitudes en el actual proceso con lo que ocurrió con el modelo de José Martínez de Hoz. Cuando revisás la historia encontrás que con este modelo ya probamos varias veces y no nos fue bien.”

Recordemos que esa famosa tablita del ex ministro de Economía era el crawling peg o el sistema de bandas actual. Todo terminó mal, con una devaluación muy fuerte practicada por el nuevo titular del Palacio de Hacienda, Lorenzo Sigaut. Recordemos que esa famosa tablita del ex ministro de Economía era el crawling peg o el sistema de bandas actual. Todo terminó mal, con una devaluación muy fuerte practicada por el nuevo titular del Palacio de Hacienda, Lorenzo Sigaut.