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"LA MIRADA" RATIFICA UN ADELANTO

Roberto García: "Guillermo Dietrich será candidato a presidente por el PRO"

“Mauricio Macri se va a involucrar en la campaña. Mantendría un apoyo táctico a Milei pero concurriría con un presidenciable propio” dijo Roberto García.

05 de abril de 2026 - 22:34
Guillermo Dietrich, ex ministro de Transportes

Guillermo Dietrich, ex ministro de Transportes

“Mientras dice que entrena para defender un título de bridge en la categoría senior, el ex presidente Mauricio Macri se involucra en la política local y prepara un candidato puro del PRO, Guillermo Dietrich, para las presidenciales de 2027” ratificó Roberto García en su programa "La Mirada" de Canal 26.

El experimentado periodista recibió en su programa de TV al diputado nacional Miguel Pichetto, quien fuera compañero de fórmula de Macri en 2019 cuando Mauricio buscara de manera infructuosa su reelección en Balcarce 50.

Entonces, el experimentado legislador nacional con raíces en el justicialismo se refirió a la posible reelección del actual Jefe de Estado:

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En di&aacute;logo con Roberto Garc&iacute;a, Miguel Pichetto analiz&oacute; a Mauricio Macri y la oposici&oacute;n

En diálogo con Roberto García, Miguel Pichetto analizó a Mauricio Macri y la oposición

”En 1995, por ejemplo, existía un clima de continuidad en la Casa Rosada. Estaba instalado en la calle, parecía algo inevitable, existía un marco propicio. Yo no veo que eso hoy ocurra en la Argentina.”

Pichetto arriesgó cuáles deberían ser las características de un candidato presidencial opositor.

La base de un propuesta que enfrente a Milei el año próximo tiene que ser razonable y apostar a la producción y la creación de trabajo. La ruptura de la cadena industrial ha sido mala. Hay que defender la industria nacional y el modelo argentino. La base de un propuesta que enfrente a Milei el año próximo tiene que ser razonable y apostar a la producción y la creación de trabajo. La ruptura de la cadena industrial ha sido mala. Hay que defender la industria nacional y el modelo argentino.

José Alfredo Martínez de Hoz.
El atraso cambiario y Jos&eacute; Alfredo Mart&iacute;nez de Hoz

El atraso cambiario y José Alfredo Martínez de Hoz

El atraso cambiario en Argentina

“Nuestra moneda actualmente no es competitiva y veo ciertas similitudes en el actual proceso con lo que ocurrió con el modelo de José Martínez de Hoz. Cuando revisás la historia encontrás que con este modelo ya probamos varias veces y no nos fue bien.”

Recordemos que esa famosa tablita del ex ministro de Economía era el crawling peg o el sistema de bandas actual. Todo terminó mal, con una devaluación muy fuerte practicada por el nuevo titular del Palacio de Hacienda, Lorenzo Sigaut. Recordemos que esa famosa tablita del ex ministro de Economía era el crawling peg o el sistema de bandas actual. Todo terminó mal, con una devaluación muy fuerte practicada por el nuevo titular del Palacio de Hacienda, Lorenzo Sigaut.

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