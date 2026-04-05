“Mientras dice que entrena para defender un título de bridge en la categoría senior, el ex presidente Mauricio Macri se involucra en la política local y prepara un candidato puro del PRO, Guillermo Dietrich, para las presidenciales de 2027” ratificó Roberto García en su programa "La Mirada" de Canal 26.
"LA MIRADA" RATIFICA UN ADELANTO
Roberto García: "Guillermo Dietrich será candidato a presidente por el PRO"
“Mauricio Macri se va a involucrar en la campaña. Mantendría un apoyo táctico a Milei pero concurriría con un presidenciable propio” dijo Roberto García.
El experimentado periodista recibió en su programa de TV al diputado nacional Miguel Pichetto, quien fuera compañero de fórmula de Macri en 2019 cuando Mauricio buscara de manera infructuosa su reelección en Balcarce 50.
Entonces, el experimentado legislador nacional con raíces en el justicialismo se refirió a la posible reelección del actual Jefe de Estado:
”En 1995, por ejemplo, existía un clima de continuidad en la Casa Rosada. Estaba instalado en la calle, parecía algo inevitable, existía un marco propicio. Yo no veo que eso hoy ocurra en la Argentina.”
Pichetto arriesgó cuáles deberían ser las características de un candidato presidencial opositor.
El atraso cambiario en Argentina
“Nuestra moneda actualmente no es competitiva y veo ciertas similitudes en el actual proceso con lo que ocurrió con el modelo de José Martínez de Hoz. Cuando revisás la historia encontrás que con este modelo ya probamos varias veces y no nos fue bien.”