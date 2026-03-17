Desde lo estrictamente político, CFK (Cristina Fernández de Kirchner) es el pasado. Pero Javier Milei no puede aceptarlo porque la precisa para 2027: él cree que puede recuperar una parte de su público 2023 'resucitando' a 'los Kukas'. Milei evalúa que ya no corre el riesgo que enfrentó Mauricio Macri, quien utilizó a CFK para construir su triunfo 2017 pero fue castigado por ella en 2019 aunque al precio -culpa de que José Manuel De la Sota había fallecido- fue incorporar a Alberto Fernández, con quien todo terminó mal.
APROVECHANDO EL ODIO
De Mauricio Macri (PRO) a Javier Milei (LLA): "Larga vida a CFK y La Cámpora"
Mauricio Macri (PRO) reinventó a CFK para ganar las elecciones de 2017. En 2025 Javier Milei lo imitó con el 'Efecto Kuka' y zafó. Ahora hay que pensar en 2027.
Sin embargo, en 2026 CFK ya está tobillera electrónica y con posibles más condenas por delante. Milei puede caminar sobre seguro y CFK y La Cámpora se prestan a ese abuso
- o porque no comprendieron que el 2019 es irrepetible para ellos,
- o porque la melancolía les resulta placentera.
En cualquier caso, CFK es un 'tapón' para que el peronismo pueda reconstruir sus ideas y su dirigencia, que obviamente no puede resultar la que aparece en la superficie.
CFK en la superficie facilita a La Libertad Avanza afirmar que ahí está el 'modelo alternativo', y mucha gente se horroriza.
A su vez, en el inseguro / timorato peronismo opositor nadie se atreve a exhibir ideas diferentes, soñando con el desgaste cíclico de Milei. Esto es lo que reivindica como opción el peronismo 'con peluca', desesperado por los mendrugos.
El peronismo -con cobardía o con culpa, el efecto es el mismo- imita a Donald Trump y Benjamin Netanyahu, pidiendo que la gente salga a la calle y derribe "al régimen", o sea aporte "los muertos" -es lo que hicieron María Corina Machado y Leopoldo López en Venezuela, y aquellos estudiantes fallecidos los condicionaron para siempre-.
Hasta la fecha los Kirchner no han decidido aportar al peronismo el obsequio de salir de escena. Y en el peronismo es traumático romper con ellos, en particular con ella. Especulan cuántos votos puede aportar, que parecen resultar más que los que cada uno tiene, y así tienen un argumento para permanecer en su agonía confortable.
Un ejemplo: el gobernador bonaerense Axel Kicillof se enfrenta con La Cámpora en el PJ provincial y en el Legislativo pero termina convocando a San José 1111 (CABA) a las 7:00 para solidarizarse con su ex jefa. Los mensajes son contradictorios. La gente no consigue entender qué está ocurriendo en verdad: ¿Es o no es?
Tampoco se entiende lo de CFK, quien hoy día sólo puede ambicionar a un indulto o una amnistía pero eso sólo lo podría obtener con el peronismo en el poder aunque, con sus acciones, ella garantiza que el peronismo no regrese al Ejecutivo Nacional a menos que Milei consiga autodestruirse.
CFK declarando en los tribunales de Comodoro Py con sus simpatizantes en la calle -que cada día son menos- todavía ayuda a distraer a los medios y la opinión pública de $LIBRA, el desempleo, la caída del consumo y otros temas que exhiben el fracaso de Javier Milei.
En LLA insisten, "larga vida a Cristina", y La Cámpora agradece y festeja, en un suicidio colectivo, imprudente y reiterado.
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