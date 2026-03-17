De Mauricio Macri (PRO) a Javier Milei (LLA): "Larga vida a CFK y La Cámpora"

Embed Detrás del show de CFK q veremos hoy, qué sucede con las empresas y los trabajadores:



*En febrero la suba salarial de paritarias rondó 0,9% vs inflación 2,9% e inflación de gastos fijos 3,8%. Mientras, Caputo ordenó homologar solo paritarias de hasta 2% mensual. El salario y la… pic.twitter.com/g4xNQXlO8v — Rosalía Costantino (@colocostantino) March 17, 2026

El peronismo -con cobardía o con culpa, el efecto es el mismo- imita a Donald Trump y Benjamin Netanyahu, pidiendo que la gente salga a la calle y derribe "al régimen", o sea aporte "los muertos" -es lo que hicieron María Corina Machado y Leopoldo López en Venezuela, y aquellos estudiantes fallecidos los condicionaron para siempre-.

Hasta la fecha los Kirchner no han decidido aportar al peronismo el obsequio de salir de escena. Y en el peronismo es traumático romper con ellos, en particular con ella. Especulan cuántos votos puede aportar, que parecen resultar más que los que cada uno tiene, y así tienen un argumento para permanecer en su agonía confortable.

Un ejemplo: el gobernador bonaerense Axel Kicillof se enfrenta con La Cámpora en el PJ provincial y en el Legislativo pero termina convocando a San José 1111 (CABA) a las 7:00 para solidarizarse con su ex jefa. Los mensajes son contradictorios. La gente no consigue entender qué está ocurriendo en verdad: ¿Es o no es?

Tampoco se entiende lo de CFK, quien hoy día sólo puede ambicionar a un indulto o una amnistía pero eso sólo lo podría obtener con el peronismo en el poder aunque, con sus acciones, ella garantiza que el peronismo no regrese al Ejecutivo Nacional a menos que Milei consiga autodestruirse.

CFK declarando en los tribunales de Comodoro Py con sus simpatizantes en la calle -que cada día son menos- todavía ayuda a distraer a los medios y la opinión pública de $LIBRA, el desempleo, la caída del consumo y otros temas que exhiben el fracaso de Javier Milei.

En LLA insisten, "larga vida a Cristina", y La Cámpora agradece y festeja, en un suicidio colectivo, imprudente y reiterado.

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