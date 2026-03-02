Miguel Pichetto a CFK: Armar un frente nacional sin "lo que no se debe hacer en el peronismo"

image Miguel Pichetto y Cristina Kirchner, en otros tiempos.

Cuando le preguntaron sobre si fue una visita personal o política, el diputado explicó: “Yo le transmití visiones mías. La vi serena en momentos de gran adversidad, la vi bien y recuperada físicamente. Me pareció un reencuentro en el plano humano y personal y le transmití mi mirada sobre un frente nacional, sobre la visión de construir un marco de unidad parecido a lo del Lula en Brasil. Para eso se requiere un debate interno de lo que no se debe hacer en el peronismo, las cuestiones del pasado deben ser analizadas y no repetidas”.

Sobre si la reunión era el inicio de un frente opositor, contestó: “ es un tema que hay que construir, yo tengo un espíritu muy crítico del gobierno, hay cosas que apoyé pero hay temas que no comparto ni estoy de acuerdo y hago mi tarea parlamentaria de estudiar los temas y votar según mis convicciones. Pero la tarea de construir un frente político amplio con una visión nacional con defensa de industria nacional (requiere) también ver cuáles son los ejes de debate de 2027”, en relación a lo cual mencionó temas como el empleo y la industria nacional.

