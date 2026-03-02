Miguel Pichetto, titular del bloque Encuentro Federal en la Cámara de Diputados de la Nación, cuestionó la conducta de Javier Milei en su discurso en la Asamblea Legislativa del 1ro de marzo: “No es digno de un presidente”, sentenció en relación también a las menciones contra empresarios como Madanes Quintanilla y Rocca.
REUNIÓN
Miguel Pichetto a CFK: Armar un frente nacional sin "lo que no se debe hacer en el peronismo"
El diputado Miguel Pichetto opinó sobre el discurso de Milei en el Congreso y habló de su encuentro con Cristina Kirchner y el armado de un frente opositor.
Miguel Pichetto: "No es un stand up un discurso presidencial"
En referencia al contenido del discurso presidencial este domingo 1/3, Pichetto hizo hincapié en el planteo de reconversión de la industria argentina y la relación con el empleo en un marco de pérdida de puestos de trabajo en zonas urbanas: “Dónde va a trabajar la gente de los sectores urbanos (…) esta apertura irrestricta es un error y hay un esquema de depredación de China que el presidente no abordó”.
“Las formas a veces no dejan ver el fondo”, añadió en relación al tono del discurso presidencial y las definiciones políticas, aunque se quejó de que “la transmisión oficial (de la asamblea) nunca enfoca a la oposición o a los que tienen un espíritu de crítico del Gobierno”.
“Un presidente tiene que soslayar algunas situaciones (en relación a los gritos de los legisladores opositores), no es un stand up un discurso presidencial, no hay lugar para contestar”, concluyó al respecto en declaraciones este lunes (2/3) a radio Mitre.
Reunión con Cristina Kirchner
Consultado sobre la reunión que mantuvo con Cristina Kirchner en su casa de San José 1.111 la semana pasada, Pichetto contó: “es una reunión que estaba programada desde el año pasado a partir del momento en que la pusieron presa. Yo tengo la visión de que gente con la que uno compartió mucho tiempo, cuando está enferma o cuando está presa, de visitarla”.
Cuando le preguntaron sobre si fue una visita personal o política, el diputado explicó: “Yo le transmití visiones mías. La vi serena en momentos de gran adversidad, la vi bien y recuperada físicamente. Me pareció un reencuentro en el plano humano y personal y le transmití mi mirada sobre un frente nacional, sobre la visión de construir un marco de unidad parecido a lo del Lula en Brasil. Para eso se requiere un debate interno de lo que no se debe hacer en el peronismo, las cuestiones del pasado deben ser analizadas y no repetidas”.
Sobre si la reunión era el inicio de un frente opositor, contestó: “ es un tema que hay que construir, yo tengo un espíritu muy crítico del gobierno, hay cosas que apoyé pero hay temas que no comparto ni estoy de acuerdo y hago mi tarea parlamentaria de estudiar los temas y votar según mis convicciones. Pero la tarea de construir un frente político amplio con una visión nacional con defensa de industria nacional (requiere) también ver cuáles son los ejes de debate de 2027”, en relación a lo cual mencionó temas como el empleo y la industria nacional.
