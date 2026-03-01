Rosario Central venció 2-0 a Newell's en una nueva edición del clásico rosarino. Por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, el Canalla superó a la Lepra en su propia casa, en el Parque Independencia. Ángel Di María y Enzo Copetti marcaron los goles de la victoria.
Newell's 0-2 Central: una volea de Di María fue demasiado para la Lepra
- urgente24 >
- GOLAZO24 >
- El VAR >
- Rosario Central >
En el Parque Independencia, Newell's aguantó lo que pudo hasta el primer gol del partido, en los pies de Ángel Di María. Rosario Central extendió su racha.
EN VIVO
-
18:53
Final del partido: Central venció 2-0 a Newell´s
-
18:42
¡GOL DE CENTRAL! VIDEO: Copetti la empuja abajo del arco
-
18:34
Los violentos de cada clásico: dos proyectiles cayeron al campo de juego y uno impactó en la cabeza de Véliz (VIDEO)
-
18:24
Ya cumplió: Di María es reemplazado visiblemente afectado por la molestia que ya acarreaba en el 1T
-
18:10
¡GOL DE CENTRAL! VIDEO: Di María saca una volea y la envía a la red
-
18:04
Comienza el 2T
-
17:46
Final del 1T
-
17:44
Preocupación en Central, ¿está para seguir? VIDEO: así elonga Di María, con una evidente dolencia muscular
-
17:39
El Canalla controla, pero sin generar peligro; la Lepra espera, pero no gravita
-
17:34
¿Y Marco Ruben?
-
17:20
¡Primero Núñez y después Ramírez! VIDEO: la pelota dio en el palo y después el delantero no llegó a conectar
-
17:15
¡De un arco a otro! VIDEO: Di María la picó pero falló, y en el contraataque Ramírez casi marca el suyo
-
17:13
Entretenido inicio del clásico, con velocidad en el juego e intensidad
-
17:04
¡El clásico rosarino se enciende! VIDEO: Impresionante recibimiento de la hinchada de Newell's
-
17:00
Comienza el partido
-
16:57
Formaciones confirmadas en ambos equipos
-
16:56
Árbitro y VAR del partido
-
16:40
TV: Dónde ver Newell's vs. Central
No hubo sorpresas en el Estadio Marcelo Bielsa. Por varias razones: 1) el color de las tribunas rosarinas no defraudaron; 2) el folklore superó ampliamente a lo que sucedió en cancha, que dejó mucho que desear; 3) Rosario Central fue mejor que Newell's.
El último ítem tiene que ver con el presente de cada uno. La Lepra presentaba nuevo entrenador, Frank Kudelka, tras el portazo de la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, que duraron apenas 6 partidos -con cuatro derrotas y dos empates-. Último en la tabla de posiciones y cada vez más complicado con los promedios, lo que sucede dentro de la cancha es una extensión de la fragilidad institucional de Newell's.
Enfrente, Rosario Central amanece en su 2026 tan esperado, luego del buen 2025 en el que terminó primero en la Tabla Anual y clasificado a la Copa Libertadores de este año, además de la vuelta de Ángel Di María y un plantel promisorio.
El partido esperaba un claro dominio del Canalla y así fue, aunque dentro de la chatura a la que, lamentablemente, acostumbra este clásico. Demasiado friccionado, con el temor y la desconfianza que carga el peso de una ciudad fervorosa, Rosario Central y Newell's no se lucieron.
Al equipo de Jorge Almirón le alcanzó con poco, ante un equipo de Frank Kudelka que solo intentaba mantenerse en pie. Supo generar mayor peligro al comienzo del encuentro -tuvo dos chances claras-, pero no duró prácticamente nada y se fue quedando. Y se terminó de frenar cuando el Fideo Di María marcó el primero, apenas iniciado el segundo tiempo.
Sin mucha emoción transcurrió el complemento, hasta que sobre el final Enzo Copetti puso el 2-0 final.
Deja tu comentario