Newell's 0-2 Central: una volea de Di María fue demasiado para la Lepra

Rosario Central venció 2-0 a Newell's en una nueva edición del clásico rosarino. Por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, el Canalla superó a la Lepra en su propia casa, en el Parque Independencia. Ángel Di María y Enzo Copetti marcaron los goles de la victoria.

No hubo sorpresas en el Estadio Marcelo Bielsa. Por varias razones: 1) el color de las tribunas rosarinas no defraudaron; 2) el folklore superó ampliamente a lo que sucedió en cancha, que dejó mucho que desear; 3) Rosario Central fue mejor que Newell's.

El último ítem tiene que ver con el presente de cada uno. La Lepra presentaba nuevo entrenador, Frank Kudelka , tras el portazo de la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, que duraron apenas 6 partidos -con cuatro derrotas y dos empates-. Último en la tabla de posiciones y cada vez más complicado con los promedios, lo que sucede dentro de la cancha es una extensión de la fragilidad institucional de Newell's.

Enfrente, Rosario Central amanece en su 2026 tan esperado, luego del buen 2025 en el que terminó primero en la Tabla Anual y clasificado a la Copa Libertadores de este año, además de la vuelta de Ángel Di María y un plantel promisorio.

El partido esperaba un claro dominio del Canalla y así fue, aunque dentro de la chatura a la que, lamentablemente, acostumbra este clásico. Demasiado friccionado, con el temor y la desconfianza que carga el peso de una ciudad fervorosa, Rosario Central y Newell's no se lucieron.

Al equipo de Jorge Almirón le alcanzó con poco, ante un equipo de Frank Kudelka que solo intentaba mantenerse en pie. Supo generar mayor peligro al comienzo del encuentro -tuvo dos chances claras-, pero no duró prácticamente nada y se fue quedando. Y se terminó de frenar cuando el Fideo Di María marcó el primero, apenas iniciado el segundo tiempo.

Sin mucha emoción transcurrió el complemento, hasta que sobre el final Enzo Copetti puso el 2-0 final.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Central venció 2-0 a Newell´s

Live Blog Post ¡GOL DE CENTRAL! VIDEO: Copetti la empuja abajo del arco ¡¡GOL DE GOLEADOR!! ¡¡ENZO COPETTI LLEGÓ PARA EMPUJARLA Y PONER EL 2-0 DE ROSARIO CENTRAL ANTE NEWELL'S!!

Live Blog Post Los violentos de cada clásico: dos proyectiles cayeron al campo de juego y uno impactó en la cabeza de Véliz (VIDEO) Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028218962509508791&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN A ESTA IMAGEN: la agresión a Alejo Véliz en pleno clásico de Rosario. pic.twitter.com/AnWIJLdHNs — SportsCenter (@SC_ESPN) March 1, 2026

Live Blog Post Ya cumplió: Di María es reemplazado visiblemente afectado por la molestia que ya acarreaba en el 1T En su lugar ingresa Campaz.

Live Blog Post ¡GOL DE CENTRAL! VIDEO: Di María saca una volea y la envía a la red ¡¡LO DEJARON SOLO Y NO PERDONÓ!! ¡¡GOLAZO DE FIDEO DE MARÍA PARA EL 1-0 DE ROSARIO CENTRAL VS. NEWELL'S EN EL COLOSO!!

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post Preocupación en Central, ¿está para seguir? VIDEO: así elonga Di María, con una evidente dolencia muscular ¡SE ENCIENDEN LAS ALARMAS! Fideo Di María no ejecutó el tiro de esquina y enlongó en el Coloso.

Live Blog Post El Canalla controla, pero sin generar peligro; la Lepra espera, pero no gravita El visitante tiene la pelota y toma la iniciativa. Sin embargo, eso no necesariamente implica dominio del partido. El encuentro se juega con una música que le sienta cómoda al equipo local, más replegado y a la espera de contragolpes que puedan lastimar.

Live Blog Post ¿Y Marco Ruben? El goleador histórico de Central volvió sorpresivamente al club. No solo fue sorpresivo por su regreso a Arroyito, sino por su regreso a la actividad. Había disputado su último partido como futbolista profesional en 2024, también en Central. Tras la resonante presentación como nuevo jugador, y haber realizado entrenamientos con el plantel, Marco Ruben está en el banco de suplentes esta tarde ante la Lepra a disposición de Almirón.

Live Blog Post ¡Primero Núñez y después Ramírez! VIDEO: la pelota dio en el palo y después el delantero no llegó a conectar ¡¡¡INCREÍBLE EL GOL QUE SE PERDIÓ NEWELL'S EN EL CLÁSICO!!! ¡¡OTRA VEZ LO TUVO EL COLO RAMÍREZ!!

Live Blog Post ¡De un arco a otro! VIDEO: Di María la picó pero falló, y en el contraataque Ramírez casi marca el suyo ¡¡INCREÍBLE JUGADA EN EL COLOSO!! Fideo Di María quiso meter un golazo picándola y en la contra el Colo Ramírez casi convierte el primero pero salvó Coronel.

Live Blog Post Entretenido inicio del clásico, con velocidad en el juego e intensidad

Live Blog Post ¡El clásico rosarino se enciende! VIDEO: Impresionante recibimiento de la hinchada de Newell's SEÑORAS Y SEÑORES... ¡¡BIENVENIDOS A UNO DE LOS CLÁSICOS MÁS CALIENTES DEL MUNDO!! NEWELL'S VS. ROSARIO CENTRAL.

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Formaciones confirmadas en ambos equipos Newell's: Barlasina; Méndez, Salcedo, Goitea, R. Patrón; Herrera, Regiardo, Acuña; Herrera, Núñez, Ramírez Central: Ledesma; Coronel, Ovando, Ávila, Sánchez; Ibarra, Pizarro, Giménez, Di María; Fernández, Véliz VER +

Live Blog Post Árbitro y VAR del partido Yael Falcón Pérez será el árbitro y en el VAR lo acompañará Héctor Paletta.